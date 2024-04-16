10 тем, волнующих малый бизнес в России в 2024 году. От наименее до наиболее значимых

В последние годы малый бизнес в России сталкивается с множеством вызовов, которые коренным образом меняют привычную бизнес-среду. Эти изменения затрагивают не только экономический, но и социальный, технологический, а также политический аспекты.

В условиях повышенной неопределенности постоянно изменяющегося рынка владельцам и управляющим малого бизнеса необходимо быть в курсе актуальных трендов и вызовов, чтобы адаптироваться и находить новые пути для развития и роста своего дела.

На основе широкомасштабного исследования, которое включало опросы, анализ отраслевых отчетов и экспертные интервью, было выделено десять ключевых тем, наиболее актуальных для малого бизнеса в России на сегодняшний день.

Так как материала получилось много, мы разбили наш отчёт на несколько частей. В исследовании принимали участие как наши клиенты, так и другие представители малого бизнеса из разных городов. Было опрошено около 1000 человек.

Но кроме простого озвучивания проблем, которые волнуют представителей малого бизнеса мы постарались дать краткие тезисы о том откуда эти проблемы возникают.

Итак, на 10-м месте оказалась тема низкого уровня цифровой грамотности. Наши респонденты, в основном в возрасте от 40 лет, пожаловались на непонимание возможностей digital-инструментов и на неспособность использовать интернет для продвижения бизнеса. В основном это связано с тем, что у предпринимателей в этом возрасте не хватает времени изучать современные технологии, но из-за привычки делать всё самостоятельно они не готовы делегировать решение этой проблемы сторонним специалистам из-за страха боязни быть обманутым и переплатить за услуги.

На 9-м месте по важности вслед за цифровой неграмотностью разместили киберугрозы: утечка конфиденциальной информации, кибермошенничество и связанные с этим финансовые потери. Я уже писала обзор самых популярных видов мошенничества и как от них можно защититься — если кто не читал, рекомендую ознакомиться.

На 8-м месте своих забот предприниматели размещают нестабильность в изменениях в законодательстве. Коммерсанты жалуются на частые изменения в законах, их непрозрачность и на сложность в соблюдении всех требований. И тут опять встаёт главная проблема нашего малого бизнеса — это стремление решить все проблемы самостоятельно, не прибегая к помощи компетентных специалистов.

7 место: высокая стоимость продвижения. И это действительно насущная проблема. Ценник на рекламные услуги, особенно за продвижение в интернете, значительно вырос. В первую очередь это связано с так называемым эффектом «баннерной слепоты» — потребитель настолько устал от обилия рекламы, что на её восприятие у него образовался блок, и рекламщикам нужно идти на большие ухищрения, чтобы донести рекламу до потребителя. Также есть большая проблема нехватки специалистов по интернет-маркетингу. Точнее, компетентных специалистов.

На 6 месте располагаются жалобы на нехватку клиентов, снижение спроса на товары и услуги, уход клиентов к конкурентам и неэффективность маркетинговых инструментов. На самом деле, это очень старая беда российского малого бизнеса, а именно перегрев рынка конкурентными услугами. Возникает она из-за того, что очень большое количество начинающих предпринимателей, перед тем как запускают свой бизнес, не изучают рынок досконально. Они видят, что какая-то сфера приносит хороший доход у знакомых, и, не изучив ёмкость этой сферы, спешат открыть своё дело, что и порождает высокую конкурентность. Что касается неэффективности маркетинговых инструментов, за почти 40 лет существования рыночных отношений в России в ней так и не сложилось отношение к маркетингу как к науке. В вузах, готовящих маркетологов, ещё не сложилась полноценная программа обучения и научная база, а социологи ещё не готовы идти в маркетинг массово, так как спрос на реальные маркетинговые исследования со стороны именно малого и среднего бизнеса ещё очень невелик из-за дороговизны этих исследований.

Резюме первой части.

При всём при том, что малый бизнес в России продолжает бурно развиваться, он всё ещё очень молод психологически, и многие его проблемы связаны с неопытностью, неосведомленностью коммерсантов. Многие не поспевают за меняющейся реальностью, новыми технологическими решениями и не готовы применить к своему делу научный подход.