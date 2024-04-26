Про цифровой рубль. Будущее криптовалют в России обещает быть интересным

На прошлой неделе я выступила на конференции посвященной новым технологиям в бухгалтерском деле. Темой моего выступления были криптовалюты и цифровой рубль в частности. Решила поднять эту тему и со своими читателями.

В качестве директора бухгалтерской компании, я сталкиваюсь с растущим интересом клиентов к криптовалютам. Сейчас во всю рассматривается использование цифровых финансовых активов и криптовалют в международных расчетах. В законодательстве отсутствуют конкретные указания, разрешено ли предпринимателям или компаниям заниматься сделками с криптовалютой — по мнению Центрального Банка, хотя торговля цифровыми валютами и не запрещена, она считается подозрительной деятельностью. Это вызывает трудности при их учете, особенно в свете того, что налоговое законодательство не до конца адаптировано под такие операции.

Одной из основных проблем для бухгалтеров является определение налоговой базы по операциям с криптовалютами, так как их стоимость может существенно колебаться. Без четкого регулирования и при отсутствии стандартных методик учета каждая транзакция требует индивидуального подхода, что значительно усложняет работу.

Это не значит, что криптовалютный рынок в России так и останется в серой зоне. Совершенно нет! Проекты законов, касающиеся регулирования майнинга и налогообложения цифровых активов, находятся на стадии обсуждения.

В августе прошлого года в России стартовал пилотный проект по внедрению цифрового рубля основанного на технологии блокчейн в российскую финансовую систему. Для тех, кто ещё не в курсе:

«Цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты. Он представляет собой цифровой код и хранится в специальном электронном кошельке. В отличие от криптовалюты, его эмитирует исключительно Банк России, резервами которого он и обеспечен».

То есть как и все остальные деньги, выпущенные Центральным банком, обеспечена активами государства, стабильностью экономики и доверием к нему на международном рынке. Про обеспеченность российского рубля я, наверно даже выпущу отдельную статью так как тема очень интересная и полна мифов. Так вот, а часть криптовалют подкреплена только интересом сообщества, которое ими пользуется. Это объясняет огромную их волатильность на крипторынке.

Цифровым рублём можно будет пользоваться также как и обыкновенным, но в силу самой технологии блокчейн сделки с ним будут прозрачными, что очень сильно свяжет руки криминалу и в особенности мошенникам.

В заключение, роль криптовалют и цифровых активов в современной экономике становится все более значительной, а их влияние на финансовые системы — непреложным. В России, несмотря на текущую неопределенность в законодательстве и осторожное отношение Центрального Банка к цифровым валютам, меры по их регулированию и интеграции в национальную экономику активно обсуждаются.

Для нас, бухгалтеров, важно подготовиться к возможным изменениям и освоить новые методики учета. Внедрение цифрового рубля является значимым шагом на пути к цифровизации финансовой системы России, предоставляющим новые возможности для прозрачности и безопасности финансовых операций. Будущее криптовалют в России обещает быть интересным, и наша задача — оставаться в курсе всех изменений, чтобы максимально использовать их потенциал в интересах наших клиентов.