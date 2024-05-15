Новостной дайджест: рост туризма в столице, малый бизнес и МФО, рост легкой промышленности, налоговая амнистия, изменения в налогах

В какой бизнес выгодно вложиться в Москве в 2024? Эксперты прогнозируют, что до 2030 рост количества туристов вырастет с 24 до 52 млн человек. Прирост прибыли отмечается во всех отраслях бизнеса, прямо или косвенно связанных с туризмом. Особенно растёт турпоток из людей, приезжающих в Москву на один день без ночёвки. Также растёт поток туристов из КНР. Это настолько заметно, что многие компании почти полностью перенастраивают свои услуги на граждан Китая.

Микро и малый бизнес всё чаще обращается к МФО. По отчётам, в 2023 году микрофинансовые организации выдали бизнесу 105,4 млрд рублей — на 50% больше, чем годом ранее. Чаще всего кредиты берут селлеры на маркетплейсах, из-за чего некоторые МФО начали подстраиваться под спрос, например, кредит специально для продавцов на маркетплейсах от 12% до 32%. Это происходит как из-за сильной закредитованности малого бизнеса, так и из-за быстро меняющейся обстановки в тех направлениях, где можно быстро вложиться и быстро получить прибыль.

В стране быстро растёт сектор малой лёгкой промышленности. С начала этого года продажи российских производителей одежды выросли на 11–18%. В первую очередь спрос увеличивается на отечественные бренды в сегментах повседневной одежды, одежды и обуви для туризма, детской и спортивной одежды и обуви.

Почти готов механизм налоговой амнистии за дробление бизнеса, о чём руководитель ФНС России Даниил Егоров говорил на съезде РСПП: «Немаловажный вопрос, который мы сейчас обсуждаем с коллегами из РСПП, — это вопрос амнистии. Я думаю, что в самое ближайшее время, к маю, у нас уже будет сложена конструкция». Эта инициатива создана по поручению В. Путина в Послании Федеральному Собранию.

В середине мая ожидается активное обсуждение донастройки налоговой системы между правительством и представителями бизнеса, что анонсировал Антон Силуанов на съезде РСПП. Цитата: «Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить их с бизнесом, с парламентом, с тем, чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов и принять их в весеннюю сессию».