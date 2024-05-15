₽ Заказать рекламу
Екатерина Макаренко
Обзоры для бухгалтера

Новостной дайджест: рост туризма в столице, малый бизнес и МФО, рост легкой промышленности, налоговая амнистия, изменения в налогах

Оставайтесь в курсе актуальных событий налогов, сборов и изменений в законодательстве.

В какой бизнес выгодно вложиться в Москве в 2024? Эксперты прогнозируют, что до 2030 рост количества туристов вырастет с 24 до 52 млн человек. Прирост прибыли отмечается во всех отраслях бизнеса, прямо или косвенно связанных с туризмом. Особенно растёт турпоток из людей, приезжающих в Москву на один день без ночёвки. Также растёт поток туристов из КНР. Это настолько заметно, что многие компании почти полностью перенастраивают свои услуги на граждан Китая.

Микро и малый бизнес всё чаще обращается к МФО. По отчётам, в 2023 году микрофинансовые организации выдали бизнесу 105,4 млрд рублей — на 50% больше, чем годом ранее. Чаще всего кредиты берут селлеры на маркетплейсах, из-за чего некоторые МФО начали подстраиваться под спрос, например, кредит специально для продавцов на маркетплейсах от 12% до 32%. Это происходит как из-за сильной закредитованности малого бизнеса, так и из-за быстро меняющейся обстановки в тех направлениях, где можно быстро вложиться и быстро получить прибыль.

В стране быстро растёт сектор малой лёгкой промышленности. С начала этого года продажи российских производителей одежды выросли на 11–18%. В первую очередь спрос увеличивается на отечественные бренды в сегментах повседневной одежды, одежды и обуви для туризма, детской и спортивной одежды и обуви.

Почти готов механизм налоговой амнистии за дробление бизнеса, о чём руководитель ФНС России Даниил Егоров говорил на съезде РСПП: «Немаловажный вопрос, который мы сейчас обсуждаем с коллегами из РСПП, — это вопрос амнистии. Я думаю, что в самое ближайшее время, к маю, у нас уже будет сложена конструкция». Эта инициатива создана по поручению В. Путина в Послании Федеральному Собранию.

В середине мая ожидается активное обсуждение донастройки налоговой системы между правительством и представителями бизнеса, что анонсировал Антон Силуанов на съезде РСПП. Цитата: «Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить их с бизнесом, с парламентом, с тем, чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов и принять их в весеннюю сессию».

Начать дискуссию

Пользователи интернета

Депутат хочет запретить любое упоминание запрещенных в РФ социальных сетей

Помимо технической блокировки иностранных социальных сетей могут ввести запрет на публичные упоминания платформ и призывы подписаться.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Отпуска

Цифра дня. Про отпуск

Большинство работающих россиян считает, что для полноценного отдыха нужно взять отпуск на 13 дней.

Цифра дня. Про отпуск
1
Инвестиции

Euroclear заработал на замороженных активах 1,57 млрд евро

Европейские депозитарии обязаны вести отдельный учет активов российского ЦБ и не должны распоряжаться полученной прибылью.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Екатерина Макаренко
Обзоры для бухгалтера

Новостной дайджест: рост туризма в столице, малый бизнес и МФО, рост легкой промышленности, налоговая амнистия, изменения в налогах

Оставайтесь в курсе актуальных событий налогов, сборов и изменений в законодательстве.

Первая Экспертная Бухгалтерия
КИК

Как подать уведомление о контролируемых сделках до 20 мая и не получить штраф

Кому нужно подавать уведомление о контролируемых сделках, и какие именно сделки — контролируемые? Как правильно заполнить уведомление? Какие штрафы грозят за опоздание или ошибки в уведомлении? Ответили в статье на эти и многие другие вопросы. 

Как подать уведомление о контролируемых сделках до 20 мая и не получить штраф
Прослеживаемость товаров

Что изменилось в счетах-фактурах для прослеживаемых товаров

У налогоплательщиков появилась новая форма счета-фактуры для прослеживаемых товаров. Теперь нужно указывать их стоимость при использовании.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Что делать бухгалтеру, если шеф просит составить финмодель бизнеса?

Сколько денег компания заработает в ближайшие два года? Захотят ли инвесторы вкладываться в ваш проект, а банки — выдавать кредиты? На эти вопросы ответит финансовая модель. А сможет ли бухгалтер ответить директору на эти вопросы?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Разобраться в налогах
Налоговые требования

Как ответить на требование от ФНС по низкой зарплате

Налоговики требуют объяснений относительно того, что в сданных формах отчетности отражен средний заработок ниже МРОТ или среднего по отрасли. Если налоговики видят расхождения в отчетах, то немедленно предполагают, что база по НДФЛ занижена. Можно ли им доказать, что на то были объективные причины?

Как ответить на требование от ФНС по низкой зарплате
Иван Мараховка
Бухгалтеры

Как всегда следовать плану, особенно когда ты бухгалтер. 6 советов как не отступать от плана

Как говорится, когда есть план, то остаётся только его придерживаться. Вот, как не отступить от плана, даже если все и всё кругом саботирует его.

Законопроекты

Губернаторов хотят штрафовать за борщевик

Главы регионов будут платить штраф до 50 000 рублей, если они не выполняют программу по защите земель от сорняков, в частности от борщевика.

Корада

Выбор решения 1С для внедрения. Как выбрать программный продукт и когда пора покупать лицензии

В одной из статей нашего блога мы уже затрагивали вопрос покупки и внедрения 1С. А сегодня продолжим рассуждать на эту тему и подробно поговорим про выбор программного продукта.

Выбор решения 1С для внедрения. Как выбрать программный продукт и когда пора покупать лицензии
Александр Андрианов
НДС

НДС при ввозе товара с территории РБ на территорию РФ

Каким образом в Заявлении о ввозе товара указывается информация о его стоимости для верного определения налоговой базы по НДС, если стоимость товара в договоре указана в белорусских рублях? Могут ли возникнуть споры с налоговым органом? Как отражается в учете стоимость приобретенного товара, если в договоре его стоимость определена в белорусских рублях?

Разборы законов

1 270
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Санкции 2022-2024

США ввели новые санкции. В список попала авиакомпания «Победа»

Под новые санкции попали 29 физлиц и 250 компаний, в том числе из Азербайджана, Турции, ОАЭ и других стран.

Маркировка товаров

Кассы начали блокировать продажу нелегальной воды и молочной продукции

Крупные магазины заблокировали продажу просрочки и товаров с нелегальной маркировкой. С 1 сентября 2024 года этот механизм будет действовать во всей рознице.

Кадровые документы

📖 Вкладыш не обязательно именно пришивать к трудовой книжке

Вкладыш недействителен без трудовой книжки. Но сшивать эти два документа не обязательно.

5
Полезные Сервисы
Маркетинг

Как определить свою целевую аудиторию?

Определение своей ЦА — начальный и очень важный этап маркетингового исследования. Прежде чем начать сорить деньгами, проведите подробный анализ, составьте портрет своей ЦА — так вы поймете, с кем вы работаете и кому продаете.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Государственные ведомства

У «Почты России» не хватает денег на счете для уплаты таможенных платежей

С 30 апреля ФТС задерживает оформление посылок, которые доставляет «Почта России». У компании на счете нет денег для уплаты таможенных платежей.

1
Павел Комаровский
Обзоры новостей

Запрет на оборот крипты в РФ, а также огненная робопсина из ада

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: скидка на ипотеку за малолетних детей, Euroclear порицает выкуп заблокированных активов у россиян, упорная инфляция в США, Байден придумал налог на неполученную инвестприбыль, Apple Vision Pro протух, а Чанпэна Чжао хотят отправить к Бэнкману-Фриду.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
СберРешения
Трудовые отношения

Может ли генеральный директор работать без заработной платы в ООО

Для многих компаний актуально сэкономить на окладе руководителя и направить деньги на развитие бизнеса. Рассказываем, может ли гендиректор не начислять себе зарплату и как правильно оформить директора–единственного учредителя, чтобы избежать штрафов ФНС и ГИТ.

Может ли генеральный директор работать без заработной платы в ООО

Интересные материалы

Ведение бизнеса

Открыт прием заявок для МСП из сферы туризма для развития бизнеса

Малые и средние предприятия в туристической сфере могут принять участие в программе «МСП: Акселератор индустрии туризма» корпорации МСП.