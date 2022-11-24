Цифровизация по-русски и что это значит для нас, бухгалтеров

Ощущение, будто мы запрыгнули в скоростной поезд цифровизации, который мчит на всех парах. Давайте разбираться, что всё это значит для нас, практикующих бухгалтеров.

Приветствую, дорогие коллеги!

Как руководитель аутсорсинговой бухгалтерской компании, я не могу не замечать растущий интерес наших клиентов к криптовалютам и цифровым активам. И это не удивительно! Новости последних дней сыпятся как из рога изобилия: легализация майнинга, эксперименты с искусственным интеллектом в Москве, да и цифровой рубль уже не за горами. Ощущение, будто мы запрыгнули в скоростной поезд цифровизации, который мчит на всех парах. Давайте разбираться, что всё это значит для нас, практикующих бухгалтеров.

Крипта выходит из тени

Долгое время криптовалюта в России находилась в серой зоне. С одной стороны, она официально не была запрещена. С другой — отсутствие чётких правил игры создавало сложности и риски, особенно для бизнеса.

При этом Россия всегда была одним из лидеров по майнингу Bitcoin. У нас сильные IT-специалисты, да и электроэнергия относительно дешёвая. Логично, что государство решило узаконить эту сферу и получать с неё налоги.

С одной стороны, это хорошая новость для многих предпринимателей, которые уже давно используют крипту в своей деятельности, особенно во внешнеэкономической. Представьте, насколько проще станет жизнь импортерам! С другой стороны, возникает множество вопросов по налогообложению операций с криптовалютой. Как определить налоговую базу, если курс скачет как бешеный? Как учитывать транзакции?

Пока ответов на эти вопросы нет. Но я уверена, что в скором времени Минфин и ФНС выпустят соответствующие разъяснения. А нам нужно быть готовыми к изучению новых правил игры.

Кстати небольшой анонс, скоро я запускаю свой видеоблог сразу на нескольких платформах и там будет отдельная рубрика про крипту. Буду рассказывать про многие фишки использования крипты в расчетах и как это всё проводить через бухгалтерию.

Цифровой рубль: революция или эволюция?

Ещё один важный тренд — это, конечно же, цифровой рубль. Напомню, что это не криптовалюта, а цифровая форма российского рубля, выпускаемая Банком России. Подробно я о нём писала раньше.

И если посмотреть на общую картину цифровизации в России, то можно отметить, что мы действительно многого достигли. Наши телеком-услуги, банкинг, онлайн-сервисы — находятся на одном уровне с мировыми лидерами а если сравнивать с Европой, то мы опережаем большинство европейских стран. Ну и цифровая сторона госуслуг динамично развивается.

Такой уровень проникновения цифровых технологий намекает на то, что государство видит будущее страны именно в цифровом формате. Речь идёт о создании единой экосистемы государственных и коммерческих сервисов, где "гражданин" трансформируется в "пользователя".

В этой системе все действия пользователя фиксируются и анализируются, обеспечивается централизованный финансовый учёт. Доступ к сервисам всё более персонализируется, а в перспективе возможен переход на биометрическую идентификацию. Кого-то это, конечно пугает, особенно в плане проникновения государства и коммерческих структур в частную жизнь, но, мне кажется, что большинство готово платить за удобство и безопасность своей цифровой «свободой»

Будущее уже здесь

В заключение хочу сказать, что цифровизация — это не абстрактное будущее, а настоящее, которое происходит с нами прямо сейчас.

Нам, бухгалтерам, важно не оставаться в стороне, а активно изучать новые технологии и адаптировать к ним свою работу.