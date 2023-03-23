Общество

Удобный допсервис от Пятёрочки

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Для меня вчера стало открытием, что в Пятерочке можно с любой картой пикнуть на терминале и кассир отдаст наличными необходимую сумму!

Очень удобно, особенно в районах, где до нужного банкомата десятки километров ехать (как нам сейчас) или когда с карт за снятие наличных берут проценты в не брендовых банкоматах. А так зашел в Пятёрочку, купил булочку и заодно снял себе несколько десятков тысяч!

Логика ритейлера скорее всего следующая: за инкассацию берутся банками от 0,5% до 6,5%, а перевод любой крупной суммы – это от 15 до 50 ₽ за платежку. Получается, что проще без % отдать наличные на месте любому желающему, чем заниматься пересчетом упаковкой, согласованием лимитов с банком и тем более платить обозначенные выше проценты.

Это я сам себе объяснил введение такой услуги для покупателей, но возможно, есть и другие причины.

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