Какова реальная российская инфляция в 2023 году?

К сожалению, часто такие обсуждения переходят на эмоции и конструктивного обсуждения не получается. Решил написать пост на эту тему и прочитать в комментариях мнения читателей.



Мне по работе приходиться постоянно много обсуждать стоимость разных услуг и товаров, участвовать в закупках по всей стране.



Опишу мои ощущения по изменению цен в рублях за последний год, т. е. примерно с февраля-марта 2022 по апрель 2023:



1. Самая болезненная статья для всех — это продукты. По некоторым позициям есть небольшой рост, а некоторым без изменений. Итог небольшой еле заметный рост.



2. Автомобили — снижение.



3. Недвижимость продажа (коммерческая, квартиры, дома) — снижение.



4. Гаджеты, бытовая техника — снижение на 40–50%.



5. Транспортные услуги (поезд, самолет, такси) — рост цен.



6. Топливо, газ, дрова — без изменений.



7. Электричество — небольшой рост.



8. Коммунальные услуги — рост.



9. Бытовые услуги (стрижки, швеи и пр.) — без изменений.



10. Шоу бизнес — без изменений.



11. Профессиональные услуги (юристы, переводчики, строители и пр. фрилансеры) — без изменений.



12. Одежда, аксессуары, галантерея — без изменений.



Однозначно есть еще десятки крупных групп не затронутых мною, но и не собирался в этой короткой заметке делать анализ всех цен, мне важно поделиться своим ощущением и понять сегодняшнее ощущение читателей.



Пока у меня напрашивается следующий вывод: все что импортное кардинально снижается в цене и будет дальше снижаться, за счет того, что товары покупаются без наценки представительств и огромного количества руководящих сотрудников, маркетинговых затрат — все они раньше увеличивали стоимость внутри России.



А услуги от наших монополий (транспорт, ЖКХ, сети магазинов, энергетика, производство металлов и прочего местного строительного сырья), поддержанные нашим правительством спокойно поднимают цены, несмотря на отсутствие факторов для роста. Только кричат, что мол инфляция, доллар и прочее, чтобы заработать на нас (населении, бизнесе) внутри страны. Объективно они обязаны тоже снижать цены за последний год, при сегодняшней конъюнктуре в стране.



Это мое мнение — жду Ваших комментариев ниже.

#цены #инфляция #макроэкономика #статистика #экономика #GrednevStory