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Grednev Story

Какова реальная российская инфляция в 2023 году?

С моими знакомыми у меня не прекращается дискуссия на тему движения цен на разных рынках, доверия к органам статистики давно нет.
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К сожалению, часто такие обсуждения переходят на эмоции и конструктивного обсуждения не получается. Решил написать пост на эту тему и прочитать в комментариях мнения читателей.

Мне по работе приходиться постоянно много обсуждать стоимость разных услуг и товаров, участвовать в закупках по всей стране.

Опишу мои ощущения по изменению цен в рублях за последний год, т. е. примерно с февраля-марта 2022 по апрель 2023:

1. Самая болезненная статья для всех — это продукты. По некоторым позициям есть небольшой рост, а некоторым без изменений. Итог небольшой еле заметный рост.

2. Автомобили — снижение.

3. Недвижимость продажа (коммерческая, квартиры, дома) — снижение.

4. Гаджеты, бытовая техника — снижение на 40–50%.

5. Транспортные услуги (поезд, самолет, такси) — рост цен.

6. Топливо, газ, дрова — без изменений.

7. Электричество — небольшой рост.

8. Коммунальные услуги — рост.

9. Бытовые услуги (стрижки, швеи и пр.) — без изменений.

10. Шоу бизнес — без изменений.

11. Профессиональные услуги (юристы, переводчики, строители и пр. фрилансеры) — без изменений.

12. Одежда, аксессуары, галантерея — без изменений.

Однозначно есть еще десятки крупных групп не затронутых мною, но и не собирался в этой короткой заметке делать анализ всех цен, мне важно поделиться своим ощущением и понять сегодняшнее ощущение читателей.

Пока у меня напрашивается следующий вывод: все что импортное кардинально снижается в цене и будет дальше снижаться, за счет того, что товары покупаются без наценки представительств и огромного количества руководящих сотрудников, маркетинговых затрат — все они раньше увеличивали стоимость внутри России.

А услуги от наших монополий (транспорт, ЖКХ, сети магазинов, энергетика, производство металлов и прочего местного строительного сырья), поддержанные нашим правительством спокойно поднимают цены, несмотря на отсутствие факторов для роста. Только кричат, что мол инфляция, доллар и прочее, чтобы заработать на нас (населении, бизнесе) внутри страны. Объективно они обязаны тоже снижать цены за последний год, при сегодняшней конъюнктуре в стране.

Это мое мнение — жду Ваших комментариев ниже.

#цены #инфляция #макроэкономика #статистика #экономика #GrednevStory

Grednev Story

Grednev Story

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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