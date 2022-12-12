Вдруг осознал, что яркие новые впечатления передать очень трудно в словах текста! Надеюсь, это хоть немного удалось с помощью контекста и фотографий.

Неожиданное открытие великолепных горных маршрутов

Сегодня наконец нашел проводников по горам Крыма - настоящих фанатов и в этом рассказе поделюсь с Вами.

Оба возрастом под 80 лет, один купил участок и построился в 2011 году, второй в 2016. Много лет, до кардинального решения о переезде, приезжали как туристы.

С моего первого приезда в Крым в прошлом году, искал гида для пеших прогулок по разумным ценам, даже посвятил этому целую главу в своей книге "Что не так с Крымом?" Но ни один экскурсовод, владелец отеля не смог посоветовать такого, только один раз встретил на Тропе Голицына, он дал мне свою визитку, хотя я сразу достал телефон записать его номер, мы разговорились и вечером перетряс все свои сумки, карманы, но визитку так и не смог найти - видимо расслабленная атмосфера созерцания моря с горами, позволила мне её положить в один карман с телефоном, а потом при первом же его извлечении визитка пустилась в свободный полёт....

Приехал к человеку обсуждать деловые вопросы, а он чтобы дать понять мне, что это не приоритет для него: "У меня завтра с другом запланирован поход в горы с утра и до заката!"

Думал меньше секунды, сразу поняв, что это мой единственный шанс и буквально вцепился в него: "Можно с Вами?"

Он очень удивлённо и оценивающе: "Мы рано утром выходим и если будешь отставать - бросим тебя, нам нытик и городской неженка не нужен в компанию!"

Когда сели в машину, Аня услышавшая моё необсуждаемое желание "затесаться" в поход к незнакомому человеку: "А наши планы на завтра? Ты не боишься идти с непонятными дедами?"

За 20 минут, в кафе по дороге, получил всю необходимую информацию, с завтрашних контрагентов и необходимость во встречах отпала, она с удивлением уважительно произнесла: "Ведь можешь же когда хочешь действовать супер эффективно!"

Утром чуть не проспал - только быстрый душ, чтобы проснуться и за минуты сборы, бегом к машине, на ходу отправляя смс, что уже еду, мол если задержусь на несколько минут, не стартуйте без меня!

Успел и даже не стал выходить из машины с мокрой головой - солнца нет, а ветер чувствительно-прохладный.

Поздоровались и пошли за его другом, дальше путь немного по трассе и свернули на еле заметную тропинку среди деревьев.

Первые 300-400 метров они сходу взяли такой темп, наверное хотели проверить меня на "устойчивость", что на первом же крутом подъёме мой новый знакомый попросил друга: "Слушай давай дыхание восстановим, а то я как-то не готов был к такому крутом старту!" Отдых 5-7 минут и в более спокойном темпе продолжили.

У меня есть рассказ и много раз упоминал в постах своего блога, что с людьми в возрасте всегда есть о чём поговорить.

А мои гиды оказались идеальной средой для меня - первый предприниматель с 90х, второй всю жизнь проработал руководителем на заводе и у каждого по нескольку детей. Плюс есть самое важное и сцементировавшее нас крепче любых формальных проверок - фантастическое наслаждение природой Крыма переходящее во всепоглощающее любовь!

Дальше каждый шаг сопровождался шквалом вопросов от них и ощущалось, что мои ответы "заходили", с каждой фразой интонации добрели, а маленькие льдинки недоверия и сомнения в новичке растаяли без следа.

Обсуждали общечеловеческие темы:

Личную жизнь (жены, дети). Здоровье (всё происходящее за последние годы в мире). Хобби (туризм, море, лодки). Бизнес и его влияние на общество, экологию - какими законами и куда его направляют. Природу Крыма.

Помимо детальных характеристик каждой горы с маршрутом, меня удивило следующее:

Они как и я, за много лет так и не смогли найти местных гидов-экскурсоводов по горным и лесным тропам. 1-2 раза в неделю, в теплое время и с палаткой на несколько дней, выбирают маршрут на карте, чтобы попытаться пройти - иногда приходиться часами обходить скалы, ущелья. На 90% выбранных маршрутах они НИКОГДА не видели туристов, даже летом. Естественно, что в интернете практически нет описания выбираемых ими маршрутов. Блогеры пишут, что тут здорово и размещают несколько фотографий, но без деталей местности, трудностей в конкретном месте. Практически все лесные массивы в Крыму - это искусственные рядами посаженные деревья за последние 100 лет, часто на созданных "ступенях" склонов (хорошо видно на фотографиях). В лесах Крыма практически отсутствуют птицы и животные - они за годы еженедельных походов на десятки километров, ни разу не видели кабанов, оленей, волков... даже их следов! Разительная разница между лесами Краснодарского края - где практически каждое большое дерево имеет гнездо и массу птиц в любое время года. В Крыму кроме насекомых - никого. Видимо "генетическая память" голых склонов, где пасутся только бараны с верблюдами, формирует до сих пор привычку у местного населения закатывать в бетон дворы своих домов, несмотря на очевидную пользу деревьев в жару - они охлаждают здания лучше любого кондиционера. Они много раз пытались собрать группу для оздоравливающих походов, но у молодёжи иные приоритеты, а знакомые предпенсионного и более старшего возраста удовлетворяются разовым знакомством с красивыми видами - всем милее отдых у телевизора, чем регулярные напряги одоления скал!

1 из 10

Наиболее широкие охваты пейзажей

Совокупно наш поход занял 7 часов 47 минут, прошли 44 километра, поднявшись на три вершины - самая высокая, по их словам, выше 700 метров над уровнем моря.

Мой восторг от видов не передать словами - это кардинально иные впечатления, по сравнению с ездой на автомобиле или видов с города.

Было очень неудобно, что они меня постоянно подгоняли, а мне никак не оторваться от бинокля и хотелось фотографировать каждый шаг 360 градусов вокруг себя! Жаль, что даже самые удачные передают слабый намёк на живые ощущения вида пейзажей...

5 из 6

Однозначно в следующий раз возьму фотоаппарат с собой и выделю часы на съёмки, заодно и на коврике организую себе пикничок, чтобы без спешки слиться с такими видами как на представленных фото. В дальнейшем, выделю время и на проживание в палатке, теперь после понимания, что дикие звери тут не страшны - это обязательный пункт моих туристических планов!

В последние 10 минут я кратко сформулировал решения по задачам для моего замечательного экскурсовода, т.е. в чётких бизнес фразах обозначил выгоды, пути, инструменты и сложности на пути достижения.

Всегда очевидным успехом продажи считаю вопрос: "Сколько будут стоить услуги и за какой период времени будет выполнено всё предложенное?"

На что я уверенно ответил: "Вы подарили мне сегодня такие впечатления и знания, где и как тут дальше я могу ходить, поэтому ни о какой оплате речь быть не может - я уже всё сказал. Дальше нужно реализовывать, если возникнуть трудности в деталях и продвижении, то я быстро помогу."

Он удовлетворённо: "Пришли хоть какую-нибудь информацию, чтобы я прочитал подробнее в интернете, а то я многие слова из сказанных тобою по моему бизнесу слышу впервые."

Все мои предложения угостить в кафе или ресторане, после такого эпичного, для меня, путешествия и отметить знакомство они с улыбкой отмели.

На заметку:

Примерно 10 лет назад, общаясь с одним крутым бизнесменом Новороссийска, я услышал от него: "Вот видишь ту крутую гору, я уже 15 лет собираюсь пойти с сыном и когда-нибудь мы поднимемся, чтобы годиться собой, что это сделали! Может там посидим часик другой, окинув все окрестности и я поговорю с ним о самых важных темах в моей жизни."

На что я с удивлением спросил: "Раз самые важные темы и в голосе такие торжественные нотки - значит это очень ценно? Что мешает не рассказывать об этом малознакомому человеку, вместо этого в течении часа собрать и выдвинуться на гору с сыном сейчас?"

Он с огромным замешательством ответил: "Действительно, ничего не мешает, но я как-то не представлял себе, что можно просто взять и подняться, я об этом мечтаю уже 30 лет!"

Мы все с восхищением смотрим на виды гор с дронов, съёмки с гоу-про покоряющих вершины альпинистов, но выбрать пусть простой и не десятки километров, а на 2-3 для начала - это же возможно и я нигде не встретил шлагбаумов!

Реализуйте подобные желания и наслаждайтесь своими достижениями, природой, делайте шикарные снимки для стимулирования своих родственников, друзей!