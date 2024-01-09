Основа ценообразования бухгалтерских услуг. Расчёт себестоимости часа

На просторах интернета гуляет рекомендация посчитать все затраты за месяц и разделить на 160 рабочих часов.
Затраты за месяц : 160 = себестоимость часа
В корне не верно! Ну не знаешь основ экономики, планирования — не советуй что первое на ум пришло. При таком расчёте не то что пресловутый чай попить, а и в туалет не выскочить. Объясню.
Если помните в математике, как проверить расчёт? Обратным счётом. В течение месяца кроме непосредственной работы на клиента каждый бухгалтер занимается изучением законодательства, есть еще договорная работа, реклама и тд. В итоге из 160 рабочих часов деньги приносят примерно 100-120 часов. И вот:
120 х себестоимость часа = сумма дохода
Замечаете? Сумма дохода явно не покрывает месячные расходы!
А ведь еще нужно в отпуск сходить, накопить некий резерв на «вдруг клиентов не будет».
Поэтому ваш расчет будет таким ( цифры на вскидку, у каждого свой расчёт):
Затраты в месяц 52500=
Предполагаемый доход 300000=
Налог на УСН 22500=
Итого: 375000=
Рабочих дней в году по календарю при пятидневке 260.
Отпуск (дней в году) 30.
Праздничные дни в году 15.
Рабочих дней в году без отпуска и праздничных 215.
Рабочих часов в году при 8 часовом рабочем дне 1720 часов.
Затраты времени на изучение законодательство, посещение курсов, участие в конференциях (минимум 1 час в день) 215 часов.
Затраты времени на договорную работу, бесплатные консультации и иные работы 100 часов.
Итого оплачиваемые часы: 1405.
375000 : 1405 = 3203
Вот получилась стоимость вашего часа.
А что с ней делать дальше, как сформировать базовые цены, цены на конкретные бухгалтерские операции будет в других заметках.
Файл в excel для расчёта себестоимости можно скачать на сайте Союза бухгалтеров.
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