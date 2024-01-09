Основа ценообразования бухгалтерских услуг. Расчёт себестоимости часа

Прежде чем начинать формировать собственный прайс необходимо рассчитать себестоимость своего часа/минуты.

На просторах интернета гуляет рекомендация посчитать все затраты за месяц и разделить на 160 рабочих часов.

Затраты за месяц : 160 = себестоимость часа

В корне не верно! Ну не знаешь основ экономики, планирования — не советуй что первое на ум пришло. При таком расчёте не то что пресловутый чай попить, а и в туалет не выскочить. Объясню.

Если помните в математике, как проверить расчёт? Обратным счётом. В течение месяца кроме непосредственной работы на клиента каждый бухгалтер занимается изучением законодательства, есть еще договорная работа, реклама и тд. В итоге из 160 рабочих часов деньги приносят примерно 100-120 часов. И вот:

120 х себестоимость часа = сумма дохода

Замечаете? Сумма дохода явно не покрывает месячные расходы!

А ведь еще нужно в отпуск сходить, накопить некий резерв на «вдруг клиентов не будет».

Поэтому ваш расчет будет таким ( цифры на вскидку, у каждого свой расчёт):

Затраты в месяц 52500=

Предполагаемый доход 300000=

Налог на УСН 22500=

Итого: 375000=

Рабочих дней в году по календарю при пятидневке 260.

Отпуск (дней в году) 30.

Праздничные дни в году 15.

Рабочих дней в году без отпуска и праздничных 215.

Рабочих часов в году при 8 часовом рабочем дне 1720 часов.

Затраты времени на изучение законодательство, посещение курсов, участие в конференциях (минимум 1 час в день) 215 часов.

Затраты времени на договорную работу, бесплатные консультации и иные работы 100 часов.

Итого оплачиваемые часы: 1405.

375000 : 1405 = 3203

Вот получилась стоимость вашего часа.

А что с ней делать дальше, как сформировать базовые цены, цены на конкретные бухгалтерские операции будет в других заметках.

Файл в excel для расчёта себестоимости можно скачать на сайте Союза бухгалтеров.