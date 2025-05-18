Как я наладил поставки самых трендовых штук из Китая и начал зарабатывать как дракон: Личный опыт и пошаговая инструкция

Поиск поставщика: Как не нарваться на мошенников

Первое, с чем сталкивается новичок, – это поиск поставщика. Самый простой способ – это площадки типа Alibaba и TaoBao. Но тут кроется подвох: на этих площадках полно перекупщиков, выдающих себя за производителей. Как же отличить зерна от плевел? Вот несколько советов:

Проверяйте информацию о компании. Убедитесь, что у поставщика есть лицензия на экспорт, запросите уставные документы. Не стесняйтесь просить образцы. Лучше заплатить за образец и убедиться в качестве товара, чем получить целую партию брака. Общайтесь напрямую. Не доверяйте посредникам, старайтесь выйти на контакт с представителями завода. Используйте китайские поисковики. Попробуйте поискать поставщика в Baidu (китайский аналог Google), но для этого понадобится знание китайского языка.

Пример из моего опыта: Однажды я чуть не попался на удочку мошенников, которые предлагали мне “супервыгодные” условия. Но, к счастью, я вовремя запросил образцы и обнаружил, что качество товара не соответствует заявленному.