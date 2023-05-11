И вновь должная осмотрительность. Письмо ФНС со скрытым смыслом

О возможных уголовных и финансовых последствиях при ненадлежащей степени осмотрительности. Налоговики выпустили новое письмо со скрытым смыслом.

ФНС РФ издала Письмо от 25 апреля 2023г. № БВ-19-7/126@ О закреплении на законодательном уровне понятия «должная осмотрительность».

В письме налоговики сообщили, что считают нецелесообразным закреплять в НК положения, предписывающие налогоплательщику действовать при свершении сделок с надлежащей степенью заботливости и осмотрительности.

Налоговики дали обвинительную оценку поведению налогоплательщиков, которые не проявляют надлежащую степень осмотрительности. Это по мнению, ФНС влечет не только риски по ненадлежащему исполнению сделок, но и риски по невозможности получения налоговой выгоды.

Особо стоит обратить внимание, на указание проверяющими соблюдения Стандарта осмотрительного поведения, который также не закреплён в НК РФ.

Новый налоговый Стандарт предполагает проверку деловой репутации, возможности исполнения контрагентом своих обязательств, его платежеспособности и направлен на предотвращение возможных убытков, которые могут быть причинены участнику оборота его контрагентом вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

При нарушении данного стандарта лица, входящие в состав органов управления организации, могут быть привлечены к ответственности по иску организации за причинение указанных убытков, возникших вследствие нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно.

Смысл письма ФНС, вероятно, создать возможности для привлечения, в дальнейшем, к субсидиарной ответственности более широкого круга лиц, а также возможность формирования при расследовании уголовного дела группы лиц по предварительному сговору с квалификацией состава по ч.2 ст.199 УК РФ.

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