Как без суда получить долг с недобросовестного контрагента. Пример из практики

Из нашей практики, мы видим, что подобные ситуации случают в деятельности многих компаний. Итак, коммерческая компания (ООО) произвела ошибочный безналичный перевод в несколько миллионов рублей, как впоследствии выяснилось, сомнительному контрагенту. И сюрприз этот обнаружился далеко не сразу, а после ухода бухгалтера.

Новый бухгалтер провёл аудит и сверку расчётов с контрагентами. После чего и обнаружился «странный платёж» в несколько миллионов рублей. Надо сразу отметить, что с момента денежного перевода прошло больше 1 года и директор обратился к нам за помощью по прошествии значительного времени. Это несколько играло не в пользу компании.

Адвокат принял на себя защиту экономических интересов пострадавшей компании. Оценив ситуацию, мы совместно приняли решение, что судиться с сомнительным контрагентом не эффективно и долго. Вопросов было больше, чем ответов и судебная перспектива была туманной. Суд может формально отнестись к иску и отказать, а драгоценное время будет потрачено впустую.

Констатируем: Суд не всегда лучшее способ решения проблемы!

Да и должник находился, практическии, в процессе ликвидации. Мы всесторонне оценили и проанализировали должника, выявили реальность финансовых возможностей и дали необходимые юридические рекомендации.

Вариант взыскания долга с бухгалтера тоже нами рассматривался, но был оставлен «запасным». Да, действительно для бухгалтера был уголовный риск привлечения к ответственности по статье 160 УК с взысканием суммы ущерба. И в нашей практики есть такой случай, мы защищали интересы компании и бухгалтеру дали 5 лет реального срока за присвоение нескольких миллионов рублей. Процесс, скорее, носил профилактический характер для формирования финансовой дисциплины в компании.

Наши действия состояли в уголовном преследовании недобросовестного должника. Мы собрали всю необходимую документацию, подтвердили показаниями свидетелей. Поэтому наша линия защиты была успешно реализована.

В результате оперативных и юридически грамотных консультаций в рамках правового поля, руководство сомнительного контрагента добровольно возвратило денежные средства нашему клиенту без суда и следствия.

И помните: Вместе мы победим!

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