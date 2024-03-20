Альберт Ханов

Единый налоговый счёт и просроченная задолженность граждан

В статье будет рассмотрена ситуация как просроченная задолженность на ЕНС привела к необоснованному списанию денег с банковских счётов гражданина
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Как известно, с 01.01.2023г. все налогоплательщики перешли на ЕНС, т.е. новую систему учёта обязательств по налогам и взносам.

Так, ЕНС содержит актуальную информацию об всех уплаченных и подлежащих уплате налогах и обязательных платежах, которое выводится единое сальдо по счету.

Изначально, многие скептически относились к появлению ЕНС, утверждая, что возникнут следующие проблемы:

- беспорядок с назначением платежей,

- нарушение сроков списания и взыскания,

- необоснованное начисление пеней

- формование ошибочных сумм задолженности,

- автоматическое списание сумм, с которыми не согласны граждане,

- сумма недоимки будет расти «как снежный ком».

Вышеназванные неприятные ожидания, к сожалению, отчасти подтвердились на практике.  

В итоге многие налогоплательщики получили отрицательного сальдо по ЕНС, т.е. наличие существенного долга перед бюджетом.

На мой взгляд, одна из основных проблем ЕНС – это неправомерное обнуление сроков взыскания налоговой задолженности и ошибочное формирование завышенной суммы недоимки по налогам.

По запросам и обращениям граждан за юридической помощью становится ясно, что возникает много вопросов к ЕНС именно из-за ошибочного формирования налоговой задолженности физических лиц.

У многих в личных кабинетах налогоплательщика отображаются достаточно большие суммы задолженности за периоды времени более трёх лет с начисленными пениями.

Пример. Так, нашему клиенту налоговики включили в ЕНС различные налоги за 2014-2019 года. В результате чего у физлица образовалась достаточно крупная сумма задолженности, на которую необоснованно были начислены пении.

В 2023 году налоговики пошли дальше и вынесли незаконное решение о взыскания с гражданина налоговых платежей за счет имущества налогоплательщика, которое разместили в публичном реестре решений о взыскании задолженности, который видят и исполняют все банки.

К сожалению, видимо, не все банки имеют квалифицированных юристов, которые разбираются в налоговом законодательстве, что приводит к негативным последствиям для граждан в виде списания денег с банковских счетов.

И некоторые банки начали исполнять, очевидно, незаконное решение налоговой, списывая деньги даже с кредитного счета гражданина.

В результате, у физлица возникла кредитная задолженность в банке (т.к. деньги незамедлительно списывались и банк не уведомлял об этом клиента) и была испорчена кредитная история.

Возможно, инспекторы нашли новый рычаг эффективного воздействия (давления) на физлиц для быстрого достижения желаемого, но путь этот незаконный.

Таким образом, налоговики незаконно применили внесудебный порядок списания денег с банковских счетов гражданина.

Самостоятельное общение клиента с фискалами не дало положительных результатов. И даже не все юристы могут сразу разобраться, т.к. налоги сложная, наиболее часто меняющаяся и специфическая отрасль право.

Когда возникла эта сложная ситуация, выйти из неё пробовали и через личные договорённости, которые сопровождались непониманием, стрессом, страданиями и потерянным временем.

При этом, надо заметить налоговый орган самостоятельно не исключил просроченную задолженность из ЕНС.

Полагаю, что большинство налогоплательщиков также не предприняли своевременно (в 2023г.) необходимых мер для исключения просроченной налоговой задолженности из ЕНС.

После предпринятых нами активных действий ситуация изменилась в лучшую сторону (неправомерное списание денег с банковских счетов прекращено, сумма задолженности снижена и пении исключены).

Результат: мы сформировали успешную практику решения данной проблемы по законному исключению необоснованных сумм налоговой задолженности.

Стоит отметить, что в действительности, далеко не всегда получается сразу добиться такого положительного результата. По некоторым подобным делам инспекторы реагировали поэтапно и исключали только часть суммы, т.к. не было судебных решений о признании долга по налогам безнадежными и их списании.

Уверен, вместе мы победим!

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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