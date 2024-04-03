Альберт Ханов
Новости ФНС

Со следующего года обжаловать действия налоговиков будет проще. ФНС разработала новые формы для обжалования

Мнение налогового адвоката о налоговых новеллах обжалования.
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Со следующего года обжаловать действия налоговиков будет проще. ФНС разработала новые формы для обжалования

Стало известно, что ФНС разработала приказ о новых формах документов для обжалования действий инспекторов на досудебной стадии.

Жалобы можно отправить по ТКС или личный кабинет, возможно и почтой РФ. Сообщается, что налоговики предусмотрели упрощенную (7 дней ответ) и обычную форму обжалования.

Стоит отметить, что имеются ограничения обжалования в упрощенном виде. Так, только в обычном порядке можно обжаловать: проверки, факты привлечения к налоговой ответственности компании или должностного лица (ст. 101101.4 НК) и несогласие с обеспечительными мерами.  

Инспекторы разработали и другие документы, которые можно применить при досудебном споре (ходатайства о приостановке рассмотрения жалобы, формы заявления о приостановке исполнения, и др.)

Всего обжаловать можно будет жалобы около 20 спорных ситуаций (вызов на допрос, запросы документов, сальдо ЕНС и др.).  

Возможность, предлагаемая фискалами может казаться весьма соблазнительной, доступной и привлекательной, если докажет на практике свою эффективность и результативность.

Ну вот, заживем наконец то в рамках правового поля, подумают многие…
Между тем, подобный институт может играть больше в пользу проверяющих, чтобы помочь им вовремя исправить допущенные ошибки. Иногда проверяющим всё же можно можно давать возможность ошибаться.
Тем самым инспекторы смогут вовремя устранить причину возможного судебного обжалования, т.е. ограничить возможности защиты. Не всегда стоит спешить и раскрывать все свои козыри.

Уверен, что компетентный совет и консультация юриста по вопросу могут расставить всё точки … и помочь объективно взглянуть на проблему.    

Думаю, время покажет пользу предлагаемых мер…

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