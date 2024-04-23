ЕНС. Двойное снижение суммы налоговой задолженности

Успешная практика налогового адвоката. Уверен, что информация из статьи будет очень интересной и актуальной для многих налогоплательщиков.

В 2023 году налоговики отразили на едином налоговом счете (ЕНС) физического лица сумму задолженности в размере 535 000 рублей.

Гражданин, естественно, был категорически не согласен со столь существенной для него суммой налоговой недоимки.

И как мы выяснили после изучения всех материалов дела, не согласие физлица было абсолютно логичным.

Так, в сумму налоговой недоимки инспекторы включили сумму просроченной задолженности и пени (более 3 лет).

После нашей юридически мотивированной жалобы в Управление ФНС (и другие госорганы) ситуация кардинально изменилась.

Замруководителя УФНС письменно уведомил нас, что для выяснения ситуации необходимо время. В целом, когда противоположная сторона берёт время для обдумывания, уже хороший признак и во многих случаях показатель верности нашей позиции. И в этот раз этот признак подтвердил нашу правоту и законность наших требований.

Фискалы пересмотрели налоговые требования и сделали перерасчёт со снижением суммы недоимки до 280 000 рублей.

Как результат: победа без суда и в короткие сроки!

Выход есть всегда и не один!