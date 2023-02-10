Снижение суммы налоговой задолженности по уголовному по статье 199 УК РФ

В статье изложено моё мнение о сумме иска по налоговой задолженности с учётом практики более лет защиты по налоговым преступлениям и проверкам.
Бытует мнение (знакомых, полицейских, налоговиков и даже юристов), о том что снижение суммы задолженности по налогам в рамках уголовного дела не влияет на сумму иска (долга) перед госбюджетом.
Полагаю, что это заблуждение или непонимание сути процессов (налогового и уголовного).
Нужно понимать, что по “уголовке” требования к доказательствам гораздо выше и серьёзнее («на кону» жизнь и свобода человека).
И эксперт при проведении налоговой (бухгалтерской) экспертизы даёт подписку об уголовной ответственности за предоставление ложной информации. И большинство экспертов не готовы рисковать своей свободой, хотя нам известны “откровенно бесстрашных или карманных” экспертов.
При этом, по налоговой проверке экспертиза не проводится. Да, и налоговики, например, не редко ошибаются в расчётах, либо не принимают документы от налогоплательщика. И сумма недоимки, которая отражается в базе фискалов, только там, вероятно, и остаётся. Поэтому запугивания о взыскании данной суммы с физлиц, необоснованные и надуманные.
В дальнейшем в иске к директору (бенефициару) о взыскании ущерба от прокуратуры отражается именно (сниженная) сумма неуплаченных налогов.
Эффективность такой защиты подтверждает наша практика.
Уверен, вместе мы победим.
Начать дискуссию