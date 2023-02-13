Подготовка отчетности по МСФО в 1С:Управление холдингом: обзор инструментов для управления учетом и консолидацией

Функционал для автоматизации МСФО в 1С реализован в следующих конфигурациях: 1С: Управление холдингом 8, 1С:ERP Управление предприятием и 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Один из самых широких и гибких функционалов представлен в УХ — эксперты assino подготовили обзор возможностей программы для подготовки консолидированной отчетности. Главные преимущества работы с МСФО в 1С:Управление холдингом: Три модели учета на выбор: трансформационная, трансляционная, а также — автоматизация “рутины” параллельного учета объектов (внеоборотные активы, оборотный капитал и другие).

При необходимости автоматически применяются корректировки прошлых лет, не требуя ручных дополнительных операций.

Интеллектуальное закрытие периода с дашбордами и схемами, чтобы сдать отчеты точно в срок;

Аналитическая оборотно-сальдовая ведомость, из которой можно за пару кликов добраться до исходных данных (технология drill-down). Рассмотрим подробнее, как 1С:Управление холдингом упрощает работу группы компаний со сдачей МСФО и консолидированной отчетностью.

Учетные политики и планы счетов

Прежде чем приступить к подготовке отчетности, необходимо настроить планы счетов и установить учетные политики. В системе поддерживается ведение как единого плана счетов МСФО, так и нескольких планов счетов. Причем разные планы можно использовать в рамках одной организации — например, одновременно вести и учет МСФО, и управленческий учет. Тогда управленческий учет может быть упрощен. Если дочерние фирмы в составе ГК ведут разные виды деятельности и поэтому имеют разные формы отчетности, передаваемой в головное отделение — можно учесть и это различие. 1С:Управление холдингом с помощью подсистемы интеграции и гибкой настройки отчетного процесса способна обработать всю отчетность от дочерних филиалов, даже если она имеет различные формы. Таким образом, полученные данные консолидируются на едином плане счетов по МСФО. Также для нескольких компаний можно применять разные планы счетов в рамках одной учетной системы. В таком случае правила трансляции данных для консолидированной отчетности настраиваются отдельно — для каждого из плана счетов. Создать несколько планов счетов можно не только для ведения управленческого учета внутри российских организаций, но для интеграции с зарубежными филиалами. Пример: В составе холдинга — две дочерние компании, которые ведут национальный учет из других стран. В 1С:УХ можно приравнять управленческий учет к учету этих стран, чтобы использовать план счетов и валюту соответствующей страны. И все это реализовывается в одном сценарии.

Три модели учета по МСФО: особенности и сравнение