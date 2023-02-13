Подготовка отчетности по МСФО в 1С:Управление холдингом: обзор инструментов для управления учетом и консолидацией

Функционал для автоматизации МСФО в 1С реализован в следующих конфигурациях: 1С: Управление холдингом 8, 1С:ERP Управление предприятием и 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Один из самых широких и гибких функционалов представлен в УХ — эксперты assino подготовили обзор возможностей программы для подготовки консолидированной отчетности.
Главные преимущества работы с МСФО в 1С:Управление холдингом:
Три модели учета на выбор: трансформационная, трансляционная, а также — автоматизация “рутины” параллельного учета объектов (внеоборотные активы, оборотный капитал и другие).
При необходимости автоматически применяются корректировки прошлых лет, не требуя ручных дополнительных операций.
Интеллектуальное закрытие периода с дашбордами и схемами, чтобы сдать отчеты точно в срок;
Аналитическая оборотно-сальдовая ведомость, из которой можно за пару кликов добраться до исходных данных (технология drill-down).
Рассмотрим подробнее, как 1С:Управление холдингом упрощает работу группы компаний со сдачей МСФО и консолидированной отчетностью.
Учетные политики и планы счетов
Прежде чем приступить к подготовке отчетности, необходимо настроить планы счетов и установить учетные политики. В системе поддерживается ведение как единого плана счетов МСФО, так и нескольких планов счетов. Причем разные планы можно использовать в рамках одной организации — например, одновременно вести и учет МСФО, и управленческий учет. Тогда управленческий учет может быть упрощен.
Если дочерние фирмы в составе ГК ведут разные виды деятельности и поэтому имеют разные формы отчетности, передаваемой в головное отделение — можно учесть и это различие. 1С:Управление холдингом с помощью подсистемы интеграции и гибкой настройки отчетного процесса способна обработать всю отчетность от дочерних филиалов, даже если она имеет различные формы. Таким образом, полученные данные консолидируются на едином плане счетов по МСФО.
Также для нескольких компаний можно применять разные планы счетов в рамках одной учетной системы. В таком случае правила трансляции данных для консолидированной отчетности настраиваются отдельно — для каждого из плана счетов. Создать несколько планов счетов можно не только для ведения управленческого учета внутри российских организаций, но для интеграции с зарубежными филиалами.
Пример:
В составе холдинга — две дочерние компании, которые ведут национальный учет из других стран. В 1С:УХ можно приравнять управленческий учет к учету этих стран, чтобы использовать план счетов и валюту соответствующей страны. И все это реализовывается в одном сценарии.
Три модели учета по МСФО: особенности и сравнение
При внедрении 1С:УХ выбирается один из трех способов учета в зависимости от задач бизнеса и процесса взаимодействия между предприятиями группы.
Трансформационная модель
Трансформационную модель выбирают компании, у которых зависимые, дочерние и “внучатые” фирмы ведут учет по российским стандартам в собственных базах, а затем агрегируют и передают индивидуальные данные для подготовки консолидированных отчетов. Использование трансформационной модели предполагает преимущественно передачу остатков и оборотов.
Конфигурация “Управление холдингом” поддерживает три основных подхода к трансформации:
Самый простой вариант — получение форм сбора данных в таблицах Excel от дочерних предприятий уже в счетах МСФО.
Самый распространенный способ: получение форм сбора данных от зависимых фирм в счетах РСБУ или другого национального плана счетов.
Подключение к внешней базе данных, в которой дочернее предприятие ведет учет или по МСФО, или по РСБУ.
Далее на полученную информацию необходимо наложить трансформационные корректировки. Несмотря на то, что правила российского бухгалтерского учета постепенно становятся все ближе к международным стандартам, при подготовке финансовой отчетности по МСФО все еще требуется использование трансформационных поправок. В 1С:УХ сделать это можно двумя способами: или вручную, или через типовую корректировку по заданному шаблону. Таких “шаблонных” трансформационных корректировок можно создать сколько угодно. В результате всех операций получается отчетность МСФО по каждому предприятию холдинга.
Трансляционная модель
Если холдинг использует трансляционный учет, данные для МСФО формируются на основе документов учета по РСБУ. А значит, этот способ подходит организации, если:
все компании холдинга ведут учет по РСБУ в единой системе;
настроен своевременный импорт данных РСБУ из других учетных систем.
Одно из главных преимуществ трансляционной модели: нет необходимости сторнировать операции. Чтобы их исключить, при трансляции настраиваются специальные отборы и фильтры.
Получение данных в трансляционной модели происходит через формирование проводок МСФО на основании документов.
Параллельный учет
В программе есть возможность вести параллельный учет объектов: резервы, обесценение, отложенные налоги, выбытие бизнеса, внеоборотные активы, аренда и другие. В программном продукте автоматизировано 16 областей параллельной оценки МСФО.
Большая часть из 50 действий в рамках параллельного учета выполняется автоматически:
перерасчет отложенных налогов;
поправки по приобретению и выбытию бизнеса (если меняется структура владения, программа автоматически пересчитает гудвилл и неконтрольные доли);
расчет дисконта по финансовым инструментам;
переоценка котируемых инструментов в соответствии с рыночными котировками и т.п.
Наглядное сравнение моделей от экспертов assino:
Трансформация
Трансляционная модель
Параллельный учет
В каком случае используется
Дочерние компании самостоятельно собирают и передают отчетность в УК
Учет ведется в единой базе / настроен регулярный импорт из других учетных систем
В компании есть операции МСФО, никак не связанные с данными регламентированного или оперативного учета
Особые операции
Трансформационные поправки
Настройка правил трансляции
Операции, уникальные для МСФО
База для МСФО
РСБУ + трансформационные поправки
РСБУ, преобразованное правилами трансляции
Отсутствует
Перерасчет остатков начального периода
Требуется
Не требуется
Не требуется
Использование фильтров и сложных отборов при настройке
Не требуется
Доступно
Не требуется
Закрытие периода
Данные для доступны только в конце квартала / года
Можно сдать МСФО раньше РСБУ
Полностью независимое ведение учета МСФО
Также возможно сочетание нескольких моделей: например, большинство предприятий группы работают в одной базе УХ по модели трансляционного учета, а несколько компаний ведут учет вне системы по модели трансформации.
Консолидация отчетности по МСФО
После того, как получены отчеты по каждому подразделению холдинга, можно запускать процесс консолидации для получения единой отчетности по всей компании:
Сверяются проведенные операции между предприятиями холдинга.
Автоматически исключаются внутригрупповые операции: задолженности, купля-продажа ТМЦ, нереализованная маржа и другие. Для сверки ВГО разработан целый портал с несколькими вариантами элиминации — от самого простого до гибкого конструктора.
Накладывается консолидация капитала и прочие консолидационные поправки.
Подготавливается единая сводная консолидированная отчетность МСФО.По необходимости формируются разные комплекты: например, один для инвестора, а другой, более сокращенный — для банка.
При консолидации отчетности по МСФО в конфигурации “Управление холдингом” можно учесть любые особенности и изменения в структуре владения:
косвенное, перекрестное и кольцевое владение дочерними фирмами;
ассоциированные и совместно контролируемые предприятия по методу долевого участия;
частичный выкуп долей у миноритарных акционеров;
выбытие бизнеса из группы и т.д.
Под каждый случай в программе предусмотрены алгоритмы управления и перерасчета, которые значительно упростят и ускорят работу финансового отдела.
После подготовки консолидированной отчетности в программе можно проследить всю цепочку формирования вплоть до первичной документации. Из консолидированной оборотно-сальдовой ведомости базы 1С можно перейти, например, в отчетность по дочернему обществу, далее — до показателя отчета, карточки счета и т.п. И таким образом добраться до первичного документа.
Конструктор форм
Подготовить консолидированную отчетность МСФО в едином формате можно через гибкий конструктор форм: собрать все формы, утвердить, отправить на согласование и добавить примечания к суммам.
Интеллектуальное закрытие периода
В 1С:УХ разработаны инструменты, которые позволяют закрывать период быстрее и с меньшими трудозатратами.
Быстрое закрытие
Механизм позволяет отразить операцию в МСФО, даже если она еще не отражена в РСБУ. Например, расход уже заложен в бюджет, но подтверждающих документов еще нет. В таком случае финансовая служба может отразить факт расхода, а затем в зависимости от срока поступления документов есть три варианта развития событий:
Если документ пришел в следующем месяце, в системе он сторнируется.
Если подтверждения пока не произошло, то незавершенная операция переходит из месяца в месяц.
Если документация так и не поступила, факт расхода отменяется.
Дашборды быстрого закрытия
Для наглядного контроля конца периода в программе реализованы дашборды, которые показывают:
по скольким организациям в холдинге закрыт период;
какие организации на каком этапе находятся;
прогресс выполнения этапов;
отклонения от даты сдачи;
процент расхождения ВГО.
Кросс-системный процесс быстрого закрытия
Еще один наглядный инструмент — схема с кросс-системным процессом. С его помощью можно, например:
Одним действием получать информацию из общей папки на общем ресурсе от всей группы компаний.
Сделать чек-лист на основе форм сбора данных. И если по чек-листу не закрываются счета или возникает другая ошибка, можно отправить сообщение ответственным сотрудникам по почте или через Telegram.
Двойное закрытие
Алгоритм позволяет сдать отчеты по МСФО вовремя, даже если еще не закрыт месяц в РСБУ. В таком случае отчетность по международным стандартам формируется на основании информации, которая есть на данный момент — даже если она не полностью отражена в РСБУ — и финансовая служба закрывает период МСФО самостоятельно.
Затем необходимо провести повторное закрытие — уже с корректировками по данным РСБУ. Если к этому моменту период РСБУ уже закрыт, то корректировочные проводки при трансляции или трансформации автоматически переносятся на следующий период.
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