Сравнение ERP-систем. SAP или 1С, что выбрать для бизнеса?

SAP ERP — немецкая разработка, которая успешно работает на рынке более 40 лет и используется крупнейшими компаниями по всему миру. Этот продукт привлекает пользователей своим мощным функционалом, высокой безопасностью, а также возможностями для масштабирования и глобализации. Однако внедрение и поддержка SAP требует значительных финансовых вложений и высокого уровня IT-компетенций.
1C:ERP Управление предприятием — российская система, предлагающая широкий спектр возможностей. В ее арсенале не только традиционные инструменты бухгалтерского и управленческого учета, адаптированные под российское законодательство, но и модули для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), персоналом, производством, логистикой и проектами. Основное преимущество 1С — гибкость и возможность настройки под уникальные потребности компании за счет разработки дополнительных модулей и функционала.
Сравнение ERP-систем SAP и 1С
1. Легкость в использовании. 1С:Предприятие отличается простотой интеграции и эксплуатации, имеет интуитивно понятный интерфейс и требует меньше ресурсов на внедрение по сравнению с SAP.
2. Гибкость. 1С:ERP легко адаптируется под специфические нужды предприятия, в то время как SAP обладает более жесткой структурой, но обеспечивает высокую стандартизацию процессов.
3. Масштабируемость. SAP остается лидером среди крупных международных корпораций, работающих в разных странах, однако 1С:ERP активно развивает свои возможности для масштабирования и также используется в крупном бизнесе.
4. Функциональность. Оба решения предлагают обширный функционал, но SAP обеспечивает более глубокую интеграцию процессов и предлагает больше отраслевых решений. В то же время 1С непрерывно расширяет свой ассортимент отраслевых модулей для разных сфер бизнеса.
5. Стоимость. Внедрение и поддержка 1С обходится значительно дешевле, чем SAP, что делает её более доступной для малого и среднего бизнеса. При этом SAP остается эталоном надежности и ориентированности на крупные корпорации.
В конечном итоге выбор между этими двумя системами зависит от масштабов и потребностей бизнеса, отраслевой специфики и финансовых возможностей компании.
Поддержка SAP в России
С начала 2024 года немецкая компания SAP прекратила поддержку своих продуктов на территории России. Это означает, что российские и международные компании, работающие в РФ, больше не смогут рассчитывать на техническую помощь, обновления и патчи безопасности.
Что произошло с поддержкой SAP в России?
До недавнего времени SAP предоставляла поддержку своим клиентам на всех этапах использования продуктов, но с января 2024 года ситуация изменилась:
— Техническая поддержка: В России больше не устраняются технические проблемы и ошибки, связанные с программным обеспечением SAP.
— Консультации: Клиенты лишились помощи в оптимизации и настройке продуктов SAP, а также возможности получать консультации по модификации программного обеспечения.
— Обучение и тренинги: Недоступны специализированные курсы и семинары, а также материалы для самостоятельного обучения.
— Обновления ПО: Пользователи не получают регулярные обновления и улучшения программ, что может повлиять на стабильность и безопасность системы.
— Онлайн-ресурсы: Хотя база знаний SAP остается в открытом доступе, новые материалы и рекомендации больше не публикуются.
Поддержка 1С:ERP
Компания «1С» обеспечивает полную поддержку своих решений:
— Техническая помощь: Специалисты помогают устранять ошибки, настраивать систему и вносить изменения в функционал.
— Консультационные услуги: Партнеры «1С» предлагают помощь в оптимизации бизнес-процессов, настройке функционала и улучшении работы системы.
— Обучение: Доступны курсы и тренинги, которые помогают сотрудникам быстро освоить работу в системе.
— Обновления: Регулярные релизы с новыми функциями и улучшениями обеспечивают актуальность и стабильность работы системы.
— База знаний: Платформа 1С:ИТС предоставляет обширные материалы, инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы, что облегчает работу с системой.
Партнеры «1С» предлагают различные пакеты поддержки, адаптированные под потребности бизнеса, что позволяет выбрать оптимальный вариант обслуживания и минимизировать затраты на сопровождение системы.
Интеграция: функциональные возможности и интерфейсы
1С:ERP ориентирована на интеграцию данных через импорт и экспорт файлов, что делает её удобной для большинства российских компаний. Это решение позволяет быстро и эффективно интегрировать бизнес-процессы и обмениваться данными между различными модулями и внешними системами.
SAP предоставляет широкий спектр возможностей для интеграции благодаря обширному набору API и веб-сервисов. Система легко взаимодействует с другими продуктами SAP, что позволяет создавать комплексные и многоуровневые решения для крупного бизнеса.
Сложность интеграции
Интеграция в 1С:ERP обычно не требует значительных усилий и может быть выполнена штатными специалистами компании. Это делает её удобной и доступной для большинства предприятий.
SAP более сложен в интеграции, поскольку требует глубоких знаний и опыта в работе с системой. Зачастую для реализации интеграционных процессов необходима помощь экспертов и консультантов.
Этапы перехода с SAP ERP на 1С:ERP
В связи с уходом SAP с российского рынка многие компании приняли решение о переходе на российский аналог и осуществили его. Некоторые же продолжают пользоваться старым ПО без возможности обновления и поддержки.
Мы в компании assino реализовали уже множество проектов по переходу с системы SAP на 1С:ERP. Наш опыт помогает сформировать персональную стратегию для каждого клиента с учетом особенностей его бизнеса. Вот пример пошаговой последовательности действий для успешной миграции:
1. Анализ текущей системы и бизнес-процессов.
Вначале необходимо провести детальный анализ всех функций и процессов, которые реализуются в SAP. Это поможет определить, какие задачи решает текущая система и какие из них требуют переноса в 1С.
2. Разработка стратегии перехода.
На основе проведенного анализа формируется детальный план проекта, включающий все необходимые этапы перехода, сроки и ресурсы. Это поможет избежать возможных рисков и задержек.
3. Миграция данных.
На этом этапе происходит перенос данных из SAP в 1С:ERP. Поскольку форматы данных в системах различаются, важно заранее предусмотреть возможные сложности и подготовить инструменты для корректной трансформации информации.
4. Настройка и тестирование системы.
В ходе этого этапа проводится моделирование бизнес-процессов в новой системе, формируется техническое задание и проектные решения. После настройки всех модулей и функциональности проводится тщательное тестирование для выявления и устранения возможных ошибок.
5. Внедрение конфигурации 1С:ERP.
Здесь реализуется разработка дополнительного функционала в соответствии с проектными решениями. Параллельно происходит адаптация системы под конкретные требования компании.
6. Обучение пользователей.
Перед запуском системы важно обучить сотрудников работе в новой ERP-системе. Это поможет избежать ошибок и снизить сопротивление изменениям со стороны персонала.
7. Интеграция и перенос данных.
Осуществляется организация разового и регулярного переноса данных, чтобы обеспечить их корректное отображение и использование в новой системе.
8. Запуск системы в эксплуатацию.
После всех настроек и тестирования система вводится в промышленную эксплуатацию. На этом этапе специалисты 1С обеспечивают поддержку пользователей и контроль работы бизнес-процессов.
9. Постпроектная поддержка и обслуживание.
После запуска системы начинается этап постоянного сопровождения. Включает в себя решение возникающих вопросов, обновление системы и улучшение функционала в соответствии с меняющимися потребностями компании.
Переход с SAP на 1С:ERP требует значительных временных и финансовых затрат, поэтому перед началом проекта важно взвесить все риски и преимущества. Для успешной реализации рекомендуется привлекать опытных консультантов, знакомых с обеими системами, чтобы обеспечить плавный и безболезненный переход.
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