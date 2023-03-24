Что полезного почитать руководителям

Английский философ Фрэнсис Бэкон как-то сказал: «Есть книги, которые надо только прочитать, есть такие, которые лучше всего проглотить, и лишь немногие стоит разжевать и переварить.

Редакция Трибуны подготовила для вас книги, с которыми будет приятно провести досуг и которые помогут в организации бизнес-процессов или решении рабочих вопросов:

«Проект «Феникс». Как DevOps устраняет хаос и ускоряет развитие компании» от Джина Кима. Главный герой Билл ― IT-менеджер в компании Parts Unlimited. «Проект Феникс» очень важен для фирмы, но он под угрозой срыва. Почему? Проект выходит за рамки выделенного бюджета и не укладывается в сроки. У Билла есть 90 дней, чтобы исправить ситуацию, иначе вся его команда во главе с ним будет уволена. Роль IT оказывается гораздо важнее и масштабнее, чем представлял наш герой. Чтобы спасти команду, нужно в корне изменить стиль работы корпорации. Как выполнить, казалось бы, нереальную задачу? Книга поможет понять принципы выстраивания связей между отделами, разобраться в методиках работы в команде, и научит не пасовать перед трудностями, а поэтапно подходить к проблеме. «Бухгалтерия без авралов и проблем» от Павла Меньшикова. Руководство для главного бухгалтера ― книга для тех, кто горит своим делом и хочет совершенствоваться с каждым днем. Автор ― главный бухгалтер, который освещает актуальные проблемы в сфере и учит строить эффективную бухгалтерию, устранять недопонимания между подразделениями, налаживать работу команды, не забывая о себе. «45 татуировок менеджера» Максим Батырев. Работа стала «книгой года» в 2014 году. Каждая татуировка ― это жизненный урок, который нужно усвоить, чтобы прийти к успеху. Живое изложение, личный опыт и ценные уроки делают книгу фаворитом среди менеджеров. Некоторые читатели отмечают, что описанные методики ведения бизнеса помогают добиться успеха не только в работе, но и в личной жизни. «Финансы для нефинансистов» от Людмилы Ярухиной. Книга написана «человеческим языком» и поможет руководителю понять, о чем же говорят бухгалтера и экономисты. Автор создала книгу для людей без специального образования, в которой рассказывает, какие показатели требуют ежемесячного и ежегодного контроля, что писать в бизнес-плане, чтобы не «прогореть», а также ― как грамотно инвестировать. Более того ― после каждой главы даются задания для тренировки. Поэтому придется потрудиться! «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. Пожалуй, это самая популярная книга из подборки. Каждый, кто задумывался о создании бизнеса или хотел понять причину, по которой у него не получается выйти из финансового кризиса, читал работу Кийосаки или хотя бы получал рекомендацию к прочтению. Нельзя сказать, что книга легка в изложении и проста в понимании. Но если вы хотите понять, что приводит к неверным решениям, почему финансовая грамотность ― это фундамент, на котором строится успех, и почему нужно рисковать, то вам точно стоит ее прочитать.

Делитесь в комментариях читали ли вы что-то из этих книг или советуйте другую полезную литературу!