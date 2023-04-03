Редакция подготовила мануал для блогеров. Читай, как красиво оформить свой пост, что умеет редактор, как прокачать авторские навыки и увеличить просмотры.

Здравствуй, дорогой блогер! Мы очень рады, что ты пишешь для Трибуны. Наша общая миссия ― вывести твои материалы в ТОП. Поэтому редакция подготовила мануал по написанию удачного поста! Надеемся, что он поможет тебе лучше понять как работает наш редактор, познакомит с редполитикой Клерка и повысит твои навыки как автора!

Как написать первый пост

Зайди на свою страницу в Клерке.

Переход на личную страницу

Ты увидишь синюю кнопку «Написать». После этого ты попадешь в редактор. Как им пользоваться — читай ниже.

Жми «Написать»

Самое важное

1. Пиши короткими и простыми предложениями. Оптимально ― максимальная простота и ясность мысли. Да, нас читают специалисты, но:

во-первых, ни один специалист не знает все;

во-вторых, среди нашей аудитории не только бухгалтеры и юристы, но и ИП, руководители, которые тоже хотят понимать без переводчика наши статьи;

в-третьих, любой мозг тяжело воспринимает предложения-кирпичи размером с целый абзац и перегруженные специфическими терминами обороты.

2. Минимум юридических формулировок, канцеляризмов, штампов.



3. Не увлекайтесь отсылками к законам, цитатами из них, полными названиями актов.

Как НЕ РЕКОМЕНДОВАНО:

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Как РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

44-ФЗ о госзакупках



4. Заголовок ― это первое, на что обращает внимание читатель. Если ваш Заголовок не будет интересным, то пост наберет мало просмотров. Удачный заголовок должен быть емким, передавать основную суть поста и не быть «заезженным». Его цель ― мотивировать читателя открыть статью, поэтому он должен обозначить основную проблему, которая раскрывается в тексте. Не пиши заголовки прописными буквами через Caps Lock. Чтобы посмотреть какие заголовки используют на сайте и в блогах, пройдись по главной странице https://www.klerk.ru/



5. Лид-абзац должен содержать самое важное – для чего, вообще, стоит читать пост и «боль» читателя, которая привлечет внимание. Объем небольшой ― 2-3 предложения, максимум 360 знаков с пробелами.

Форматирование

1. Разбивай текст на абзацы. Желательно не больше 5-6 строк.



2. Используй нумерованные и маркированные списки. Ручным способом дефисы вместо маркера проставлять не нужно.



3. Пожалуйста, соблюдай правила оформления маркированных списков. Если перечисление это:

слово или фраза : начинаем со строчной буквы и в конце ставим точку с запятой;

отдельное предложение: начинаем с заглавной буквы, в конце ставим точку.

Пример 1:

бумага;

ручка;

карандаш.

Пример 2:

Купить бумагу.

Расписать ручку.

4. Если в посте примеры расчетов, используй одинаковые знаки математических действий.

Как не надо делать: (5* 2×7 × 4 ⦁ 2). Как должно быть: (5 * 2 * 7 * 4 * 2).

И не забывай указывать в каждом примере единицы измерения. Читатель не должен гадать, о чем идет речь: штуках, рублях или процентах.

5. Значок номер ставим только так – №.

6. Не забывай, что дефис " - " ― это орфографический знак, и он ставится внутри слова (все-таки, как-то, когда-нибудь), а тире " ― " ― это пунктуационный знак и используется при разделении частей предложения.

Чтобы создать правильное красивое тире в редакторе поставьте рядом два коротких дефиса, вот так: – , а затем нажмите пробел. Дефисы преобразуются в длинное тире.

7. Кавычки в тексте ставь только такие ― «„.

Чтобы поставить такие кавычки в редакторе, используй символы После того как вы поставите рядом два одинаковых символа и нажмите пробел они преобразуются в кавычки-елочки:

>> – преобразуется в »

Функции редактора постов

1. На обложку поста можно загрузить картинку или видео. Выбирай качественную картинку и, по возможности, уникальную. Картинка и заголовок ― первое, на что обращает внимание читатель. Картинка должна передавать суть поста, а не просто быть красивой. Соблюдаем авторские права.



2. Для подзаголовков используем заголовки Н2 и Н3.





3. Доступно такое форматирование текста: выделение цитаты, проставление акцентов, вставка картинки или видео.



4. Перед выпуском поста проставь тэги. Они должны быть в тему статьи, чтобы по ним легко можно было найти материал. Оптимально использовать 3-4 ключевых тега.

Обратите внимание

Трибуна ― это площадка для размещения некоммерческих блогов. Поэтому рекламировать сторонние ресурсы запрещается. Если ты планируешь рекламировать свой продукт, то необходимо завести коммерческий блог. Подробнее об этом можно прочитать тут.

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