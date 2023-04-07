Новости, которые мы заслужили: кот-актер, робот-скульптор и Чебурашка

Тяжелая рабочая неделя подошла к концу, и мы решили рассказать, что интересного было в мире за последнее время:

Кисловодск потратит более 3 млн руб. на скульптуры Чебурашки.

Администрация города решила поставить маленького героя в местах съемки фильма для привлечения туристов. Рост от 60 см до 1,5 м. Деньги будут взяты из средств курортного сбора. Фигурки будут размещены также для квестов по городу.

Худшая реклама лотереи: сотрудник украл 12 тысяч билетов Столото и сел на 10 лет.

Андрею надоело сидеть в тени, и он решил сам повысить себе зарплату. За год предприимчивый москвич своровал билетов на 1,3 млн руб. К слову — ни один из билетов не был выигрышным.

Знаменитые бренды в Музее неудач в Нью-Йорке.

150 худших коммерческих идей представлены на выставке в Бруклине. Собрание провалов помогает людям проще относиться к своим неудачам. Среди экспонатов спортивный автомобиль DeLorean со слабым движком и новый рецепт Coca-Cola, которую перестали покупать.

Robotor вместо Микеланджело.

Робот-скульптор изучает материал, планирует работу, сканирует результат, который должен получиться, вырезает и даже полирует камень. Разработчики утверждают, что отходы значительно сократились. Равно как и расходы на создание скульптуры.