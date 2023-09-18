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Маркировка рекламы

Видишь нарушения Закона о рекламе? Нет? А они есть! Когда антимонопольные органы наказывают за отсутствие маркировки?

Что объединяет каналы и сайты «Беспредел нашего города — обратная сторона Рубцовска (18+)», «Накануне.ру»? Ответ очевиден — региональные управления ФАС прямо сейчас выясняют, не нарушили ли эти каналы требования к маркировке рекламы. Что ожидает тех, кто не знает об ОРД, рекламных креативах и маркировках на примере первых дел в в антимонопольных органах.
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Видишь нарушения Закона о рекламе? Нет? А они есть! Когда антимонопольные органы наказывают за отсутствие маркировки?
Маркировка для рекламы выглядит несколько иначе.

Микроинфлюенсер с тысячей подписчиков — (У)ФАС проблема!

Если вы думаете, что в маркировках, ЕРИР и прочих идентификаторах должны разбираться только рыночные гиганты, у меня для вас плохая новость — практика уже сейчас показывает, что антимонопольным органам абсолютно плевать на размер вашего канала. Вы ведете тележку на 200 человек, порекомендовали купить пирожки вашей бабушки, но забыли передать информацию о ней в ОРД — готовьте кошелек, ведь казна пустует.

Ни в одном из определений антимонопольной службы, которые я для вас прочитал, нет упоминаний о размере нарушителей – напротив, дел против «лидеров рынка, компаний с многолетней историей» я не нашел, страдают в основном бедолаги с небольшим количеством подписчиков.

Дело здесь в том, что закон не дает никаких поблажек небольшим каналам, но не только лишь все могут нанять себе юриста или маркетолога, который помог бы разобраться в регулировании, тогда как у больших компаний такая возможность есть.

Когда размер действительно не имеет значения.

Кто написал четыре миллиона доносов, или как ФАС узнает о нарушителях?

Тысячи и тысячи программистов сидят в недрах ФАС и пишут ботов, анализирующих каждый пост в тележке на предмет отсутствия маркировки? Как бы не так — враг ваш ближе чем вы думаете, и он не такой уж технологичный. Главный источник невзгод блогера или компании — конкуренты и недоброжелатели, ведь именно они чаще всего и обращаются к антимонополистам за справедливостью (а те и рады).

Застраховаться от этого нельзя, единственный выход — передавать информацию в ОРД, получать идентификаторы рекламы, размещать сведения о рекламодателе (и его страницы в интернетах) в объявлениях. А еще нельзя забывать писать слово «Реклама» — никаких вам взаимных рекомендаций, дружеских советов и даже честного пиара!

Если этого не делать, то конкуренты с удовольствием сначала оформят вам командировку в региональный УФАС, там вы едва ли отобьетесь, а потом и штраф получите.

Кто написал четыре миллиона доносов?

Что есть реклама по мнению антимонопольного органа?

Не каждый может разобраться, где реклама, а где информационное сообщение или дружеская рекомендация (в мире антимонопольной службы такого не существует). В делах по маркировке, что я отрыл на сайте ФАС, выделяют такие критерии рекламы:

  • направлена на неопределенный круг лиц;

  • содержит наименование рекламодателя или его торгового предприятия;

  • ссылается на результаты интеллектуальной деятельности рекламодателя;

  • указывает на название мероприятия, которое проводится рекламодателем;

  • стимулирует интерес к объекту рекламы, формирует к нему положительное отношение, закрепляет образ в памяти потребителя.

А вот что рекламой не признается:

  • аналитические материалы (обзоры рынка, результаты научных исследований и испытаний);

  • справочно-информационные материалы (упорядоченные сведения по отдельной тематике).

Сам по себе рейтинг рекламой не является, но плашкой “реклама” помечен кандидат, который, по всей видимости, купил размещение.

На саморекламу требования по маркировке тоже распространяются (хоть это и абсурдно), так что вы и сами знаете, по какой ссылке в описании профиля перейти и что нажать.

Если вы дочитали до конца, подписывайтесь на мой канал в Телеграм: https://t.me/nikita_ivkin

ivkin.nikita.r@gmail.com

ivkin.nikita.r@gmail.com

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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