Видишь нарушения Закона о рекламе? Нет? А они есть! Когда антимонопольные органы наказывают за отсутствие маркировки?

Микроинфлюенсер с тысячей подписчиков — (У)ФАС проблема!
Если вы думаете, что в маркировках, ЕРИР и прочих идентификаторах должны разбираться только рыночные гиганты, у меня для вас плохая новость — практика уже сейчас показывает, что антимонопольным органам абсолютно плевать на размер вашего канала. Вы ведете тележку на 200 человек, порекомендовали купить пирожки вашей бабушки, но забыли передать информацию о ней в ОРД — готовьте кошелек, ведь казна пустует.
Ни в одном из определений антимонопольной службы, которые я для вас прочитал, нет упоминаний о размере нарушителей – напротив, дел против «лидеров рынка, компаний с многолетней историей» я не нашел, страдают в основном бедолаги с небольшим количеством подписчиков.
Дело здесь в том, что закон не дает никаких поблажек небольшим каналам, но не только лишь все могут нанять себе юриста или маркетолога, который помог бы разобраться в регулировании, тогда как у больших компаний такая возможность есть.
Кто написал четыре миллиона доносов, или как ФАС узнает о нарушителях?
Тысячи и тысячи программистов сидят в недрах ФАС и пишут ботов, анализирующих каждый пост в тележке на предмет отсутствия маркировки? Как бы не так — враг ваш ближе чем вы думаете, и он не такой уж технологичный. Главный источник невзгод блогера или компании — конкуренты и недоброжелатели, ведь именно они чаще всего и обращаются к антимонополистам за справедливостью (а те и рады).
Застраховаться от этого нельзя, единственный выход — передавать информацию в ОРД, получать идентификаторы рекламы, размещать сведения о рекламодателе (и его страницы в интернетах) в объявлениях. А еще нельзя забывать писать слово «Реклама» — никаких вам взаимных рекомендаций, дружеских советов и даже честного пиара!
Если этого не делать, то конкуренты с удовольствием сначала оформят вам командировку в региональный УФАС, там вы едва ли отобьетесь, а потом и штраф получите.
Что есть реклама по мнению антимонопольного органа?
Не каждый может разобраться, где реклама, а где информационное сообщение или дружеская рекомендация (в мире антимонопольной службы такого не существует). В делах по маркировке, что я отрыл на сайте ФАС, выделяют такие критерии рекламы:
направлена на неопределенный круг лиц;
содержит наименование рекламодателя или его торгового предприятия;
ссылается на результаты интеллектуальной деятельности рекламодателя;
указывает на название мероприятия, которое проводится рекламодателем;
стимулирует интерес к объекту рекламы, формирует к нему положительное отношение, закрепляет образ в памяти потребителя.
А вот что рекламой не признается:
аналитические материалы (обзоры рынка, результаты научных исследований и испытаний);
справочно-информационные материалы (упорядоченные сведения по отдельной тематике).
На саморекламу требования по маркировке тоже распространяются (хоть это и абсурдно), так что вы и сами знаете, по какой ссылке в описании профиля перейти и что нажать.
Если вы дочитали до конца, подписывайтесь на мой канал в Телеграм: https://t.me/nikita_ivkin
Комментарии