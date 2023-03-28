Минус 69,9% от зарплаты. Хочешь зарабатывать больше? Родись мужчиной!

Мартовский выпуск онлайн-издания «Новый день» со ссылкой на исследование Росстата «Женщины и мужчины России» подтверждает: если вы женщина, вы будете получать до 70% меньше, вне зависимости от должности.

Можно подумать: значит, женщины меньше работают? Отнюдь!

То же исследование отмечает, что сумма зарплаты сотрудниц ниже, чем у сотрудников на аналогичных должностях и с аналогичным уровнем задач.

При этом женщин с высшим образованием больше. Об этом сообщает исследование Tinkoff Journal. На первый взгляд разница между 54% россиянок с высшим образованием и 46% россиян невелика.

Но давайте посмотрим на абсолютные показатели по данным на 2023 год: женщин в стране 53% при населении 78,8 млн человек, то есть – 41,8 млн, мужчин, соответственно – 37 млн.

Значит, образованных россиянок – 22,6 млн, а россиян – 17 млн. Разница в 5,6 млн человек! Это больше, чем население Екатеринбурга почти в 4 раза!

Имеет ли это значение при трудоустройстве? Нет. Ведь если верить TASS, 40% женщин сталкивались с дискриминацией по полу при трудоустройстве.

В абсолютном выражении это каждая вторая женщина!

Так почему женщины – более крупная социальная группа страны – по-прежнему продолжает сталкиваться с дискриминацией по половому признаку при трудоустройстве?

Вот самые распространенные мнения на этот счет:

женщины занимаются бытом. Чаще всего, это так. Неоплачиваемая вторая работа. Аналогичное время мужчина тратит на отдых и саморазвитие;

женщины уходят в декрет и воспитывают детей. Да. Работодатели не берут на работу женщин детородного возраста, женщин с маленькими детьми, женщин беременных. Мужчины не хотят уходить в декрет, хотя государство это позволяет. Почему? Физический труд и эмоциональная отдача в декрете не сравнимы с работой в офисе;

женщины ленивы и ветрены. Нелепое заявление от представителей нации, выращенных женщинами.

А вы что думаете? Возможно ли когда-то в России устранение гендерной дискриминации?