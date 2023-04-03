Маркс — гениальный философ и экономист, но при этом — транжира, любитель женщин и вечный должник. Откуда у Маркса и его верного спутника Энгельса появился общий сын — читайте в посте.

Жена Карла Маркса — Женни фон Вестфален — вышла за 25-летнего подающего надежды философа-экономиста, когда ей было 29. Судя по ее письмам, она называла Карла «ее маленьким диким медведем» и «злым озорником». Брак принес миру семерых детей, четверо из которых погибли в юном возрасте.

Первое, что узнала о муже Женни, — наличие у того верного соратника и друга — Фридриха Энгельса. Поначалу их дружба была вполне обыкновенной дружеской привязанностью. Но шли годы — Маркс тратил много и ярко, часто давал в долг, и почти никогда не получал денег обратно, он много пил и много поил — и вот, от состояния его отца, от многочисленных гонораров осталось сущее ничего.

Фридрих Энгельс тем временем посвятил себя коммерческому делу, которое ненавидел всей душой, чтобы помогать семье Маркс быть на плаву. Карл не стеснялся жаловаться Фридриху на все, на что можно, получая от него своеобразные «гонорары за гениальность». Вот пример отрывка из письма Маркса Энгельсу:

«Неделю назад я дошел до того, что оказался не способен выйти на улицу, так как заложил верхнюю одежду в ломбард».

Энгельс стал не просто другом, но спонсором, моральной поддержкой, «скорой помощью», и много чем еще, посвящая себя на 20 лет своему другу. Он оплачивал бытовые расходы, отдых, спонсировал написание работ, помогал его семье. И все это — на одной только вере в то, что Маркс — гениален.

Но Фридрих пошел дальше. Когда 17-летняя экономка Марксов, Елена (Ленни) Демут, забеременела от Карла, Фридрих признал младенца своим. Карл этого не сделал — и до конца жизни отрицал ребенка. Мальчика же назвали Фредериком и отдали в приемную семью, куда Энгельс добровольно платил алименты на содержание незаконнорожденного сына Маркса.

В последующем Маркс ни разу не заикнулся о мальчике. Он не видел его и не удостаивал никаким вниманием. Энгельс платил алименты до конца своей жизни, и трепетно относился к Марксу, как к человеку, у которого ребенок на стороне — временная неприятность, от которой спасти его может только Энгельс.

Когда оба мужчины умерли, а Фредди стал взрослым, он не восстановил контакта даже с матерью, хотя та пыталась. Впрочем, он тесно и «тайно» общался с Фридрихом Энгельсом в переписке. Мальчик прожил долгую и довольно счастливую жизнь в Англии. У него был сын Гарри, жена и небольшое хозяйство. О своих знаменитых корнях Фредерик практически не вспоминал.