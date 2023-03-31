Соглашаясь на должность генерального директора, многие не подозревают, что могут лишиться собственного имущества в случае, если у компании возникнут убытки.

Мы уже рассказывали, как нам удалось отбить директора в одном из таких исков на 150 млнрублей.

Теперь мы решили проанализировать дела об убытках, рассмотренные судами в 2022 году, выбрали наиболее интересные и составили собственный рейтинг.

Представляем субъективный рейтинг юридической фирмы LAARTS.

15 место – 1,3 млн. за незаконное удержание и повреждение чужого оборудования

На 15 месте нашего рейтинга 1 337 775 руб. убытков, взысканных с директора за незаконное удержание и повреждение оборудования третьего лица.

Компания, которой руководил директор, сдала в аренду другому юридическому лицу складское помещение. В этом помещении арендатор разместил технологическое оборудование. Согласно показаниям директора с арендатором была достигнута устная договоренность об удержании оборудования до момента оплаты задолженности по арендной плате.

Однако судом было установлено, что оборудование удерживалось незаконно. Кроме того, после того, как оборудование было возвращено арендатору, оказалось, что оно находится в нерабочем состоянии.

В результате арендатор взыскал убытки с компании, которой руководил директор, а последняя перевыставила эти убытки директору.

В качестве убытков была заявлена разница между стоимостью оборудования до его удержания и суммы, по которой оно было продано третьему лицу после возврата арендатору.

Суд сказал, что, удерживая оборудование, компания приняла его на ответственное хранение, а следовательно, должна была обеспечить его сохранность.

Будучи генеральным директором общества, ответчик не предпринял мер к его сохранности. Директор не смог доказать, что он действовал разумно и добросовестно, а его вины в повреждении оборудования не было. В результате пришлось отвечать личным имуществом.

Вывод: если директор не докажет, что за исполнение той или иной обязанности в обществе отвечает иное лицо, отвечать за все косяки компании придется лично директору.

14 место – 2,3 млн убытков за списание дебиторской задолженности

На 14 месте нашего рейтинга 2 367 864,56 рублей убытков, взысканных с директора за списание дебиторской задолженности.

Компания из Владивостока занималась оптовыми поставками рыбы и морепродуктов. Несколько покупателей Компании не оплатили поставленный товар, однако директор иски о взыскании задолженности к ним не подал. Впоследствии несколько таких покупателей ликвидировались, и директор списал задолженность как безнадежную.

После снятия директора с должности новый директор предъявил иск к тому покупателю, который не был ликвидирован, однако в иске было отказано в связи с истечением срока давности.

Как результат – старый директор должен выплатить суммы задолженностей покупателей перед Компанией.

Что примечательно: сумма списанной дебиторки составляла примерно 0,6% от годовой выручки компании в соответствующий период. То есть для компании действительно могла отсутствовать экономическая целесообразность в отвлечении ресурсов компании на взыскание столь незначительной задолженности.

Однако, по всей видимости, в компании произошел финансовый кризис, в результате которого к 2021 году выручка драматически упала и компания оказалась в предбанкротном состоянии. В этот момент и был подан иск к директору с целью взыскать хоть что-нибудь хоть с кого-нибудь.

Вывод: даже если сегодня дебиторка незначительна по отношению к выручке, нельзя добровольно отказываться от ее взыскания, поскольку никто не знает, что будет с компанией через несколько лет. Соответственно, может случится так, как в описанном кейсе.

13 место – 2,6 млн рублей за выплату выходных пособий

На 13 месте нашего рейтинга директор, который выплатил себе и еще нескольким сотрудникам выходные пособия на сумму 2 608 903 руб. 05 коп.

В 2020 году г-на К назначили временно исполняющим обязанности федерального учреждения мелиорации. А через год этот директор решил уволиться и выплатить себе выходное пособие в размере 3 среднемесячных заработков. Сделано это было путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору. Такие же допсоглашения были подписаны с еще 7 сотрудниками.

Суд в решении указал, что:

выплата компенсаций должна быть предусмотрена законом, коллективным договором или иными локальными актами организации

выплата не была согласована директором с собственником учреждения

при формировании фонда оплаты труда учреждения на 2021 год выплата выходных пособий не была предусмотрена

Поэтому, выплачивая пособия, директор действовал неразумно и недобросовестно, а следовательно, должен лично возместить причиненные учреждению убытки.

Вывод: здесь, честно говоря, даже сложно давать рекомендации, поскольку и так понятно, что выплачивать себе дополнительные компенсации без согласования с акционерами/учредителями директору явно не стоит.

12 место – 8,8 млн. рублей за конкурирующий бизнес

На 12 месте расположился кейс, связанный с созданием директором общества конкурирующего бизнеса.

Директор руководил полиграфическим предприятием в течение 17 лет, а также владел в нем долей в 25%.

В августе 2017 один из сыновей директора создал свою компанию с аналогичным видом деятельности, а в декабре 2017 года директор по решению учредителей был отстранён от должности в связи с утратой доверия.

Одним из контрагентов полиграфического предприятия было общество Башспирт, которое обеспечивало загрузку предприятия заказами на 90%. Отношения с этим контрагентом продолжались более 10 лет.

Однако в сентябре 2017 года Башспирт выбрало единственным поставщиком вновь организованную компанию сына директора, в результате чего предприятие недополучило 86 млн. рублей выручки.

Как указывало предприятие, с Башспиртом взаимодействовал лично директор, именно он в течение всего периода сотрудничества решал вопросы поставок и оплат, получал информацию о потребностях предприятия «Башспирт» в той или иной продукции и о проводимых закупках, ранее неоднократно обеспечивал назначение предприятия поставщиком этикеток.

Поэтому то, что директор не предпринял мер по участию предприятия в новой закупке и не сообщил другим учредителя о ней и о наличии конфликта интересов в связи с созданием компании сына, является недобросовестным поведением.

Это послужило основанием для предъявления иска о взыскании убытков с директора.

Первоначально в иске было отказано, однако при повторном рассмотрении суд с требованиями предприятия согласился и взыскал с директора недополученную предприятием прибыль в виде разницы между неполученной выручкой затратами на производство продукции и применимыми налогами. Всего с директора было взыскано 8 841 769 руб.

В данном деле, конечно, далеко не все ясно. Судя по судебным актам, корпоративный конфликт был связан не только с созданием конкурирующего бизнеса, а, возможно, начался задолго до того. Так, в одном из решений суда есть ссылка на уголовное дело, возбужденное в отношении директора по факту хищения более 100 млн. рублей под видом выплаты премий сотрудникам.

Вывод: тем не менее, формально, основанием для взыскания убытков явилось именно то, что директор перевел на себя контракт с основным покупателем компании. Поэтому создание конкурирующих бизнесов для директоров может окончиться плачевно.

11 место - 8,8 млн рублей за недостачу

11 место достается директору, допустившему недостачу.

Директор с 2015 по 2019 г. руководил компанией – оптовым поставщиком фармацевтической продукцией.

Перед увольнением директора была назначена аудиторская проверка и проведена инвентаризация товарных запасов.

В результате инвентаризации выявлена недостача товаров на сумму 8 884 387рублей. Эта сумма была предъявлена директору в качестве убытков.

В общем фабула достаточно простая. Директор в своих возражениях пытался ссылаться на то, что он являлся номинальным директором, а фактически руководство осуществлялось иным лицом. Также говорил о том, что в момент проведения инвентаризации он отсутствовал в офисе. Однако доказать свою номинальность ему не удалось, а приказ о назначении инвентаризации и акт по ее результатам были подписаны им собственноручно. Поэтому довод об отсутствии при проведении инвентаризации суд не впечатлил.

В результате суд особенно не сомневался и все три судебные инстанции согласились с требованиями истца и иск удовлетворили в полном объеме, взыскав в директора всю стоимость отсутствующих товаров.

Вывод: недостача может возникнуть в деятельности любой компании. Задача директора – обеспечить ведение складского учета таким образом, чтобы предотвратить недостачи на существенные суммы. Если директор не хочет отвечать за недостачу лично, он должен возложить соответствующие должностные обязанности на сотрудников склада и выстроить необходимую систему контроля.

Продолжение следует. Следите за нами в нашем Телеграм канале.