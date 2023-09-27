Недобросовестная конкуренция. Что делать если конкуренты играют не по правилам?

Рассказываем, как бороться с недобросовестной конкуренцией.

Возможно, Вы сталкивались с тем, что конкурент:

скопировал вашу упаковку (так что потребителю легко перепутать ваши товары)

начал продавать изделие, созданное по вашему патенту

написал в интернете, что ваши товары — подделки

скопировал вашу обучающую методику и проводит по ней тренинги

Все это — примеры недобросовестной конкуренции, которая запрещается антимонопольным законодательством.

Помочь в этом случае может:

Федеральная антимонопольная служба,

Арбитражный суд.

Если нарушение очевидное, ФАС довольно оперативно может выдать нарушителю предупреждение.

Если предупреждение исполнено не будет, служба начнет дело о нарушении антимонопольного законодательства и в случае потверждения нарушения, недобросовестный конкурент получит предписание и штраф до 500 тыс. руб.

В случае, если недобросовестная конкуренция связана с использованием вашей интеллектуальной собственности, то имеет смысл обращаться в суд, поскольку тогда вы сможете получить с нарушителя компенсацию до 5 млн руб.

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