Недобросовестная конкуренция. Что делать если конкуренты играют не по правилам?

Возможно, Вы сталкивались с тем, что конкурент:
скопировал вашу упаковку (так что потребителю легко перепутать ваши товары)
начал продавать изделие, созданное по вашему патенту
написал в интернете, что ваши товары — подделки
скопировал вашу обучающую методику и проводит по ней тренинги
Все это — примеры недобросовестной конкуренции, которая запрещается антимонопольным законодательством.
Помочь в этом случае может:
Федеральная антимонопольная служба,
Арбитражный суд.
Если нарушение очевидное, ФАС довольно оперативно может выдать нарушителю предупреждение.
Если предупреждение исполнено не будет, служба начнет дело о нарушении антимонопольного законодательства и в случае потверждения нарушения, недобросовестный конкурент получит предписание и штраф до 500 тыс. руб.
В случае, если недобросовестная конкуренция связана с использованием вашей интеллектуальной собственности, то имеет смысл обращаться в суд, поскольку тогда вы сможете получить с нарушителя компенсацию до 5 млн руб.
Больше полезных рекомендаций — в нашем Телеграм канале.
Комментарии