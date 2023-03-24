Картельные сговоры: как защищаться от обвинений

Стремление к максимальной прибыли — основа бизнеса. Но если вы участвуете в торгах, ваше ценообразование может вызвать вопросы антимонопольной службы. Наш эксклюзивный материал раскроет детали дела о картеле на миллиард. Узнайте, устоит ли решение первой инстанции в конце сентября, и получите ценные советы для преодоления споров с ФАС.

ФАС в прошлом году отчиталась об успешном разоблачении крупного картеля на рынке медицинских изделий. В эту историю попали 17 компаний, которые уличили в сговоре на 77 аукционах, проводившихся в 2020-2021 годах, с общей суммой контрактов в 737 млн рублей.

ФАС нашла доказательства сговора:

Заявки на аукционы, электронные подписи и бухгалтерская отчетность - все шло с одних и тех же IP-адресов .

Компании были связаны финансами: сотрудники получали зарплату в нескольких фирмах сразу

Стратегия на аукционах: при участии подозреваемых в картеле компаний цена снижалась только на 2-4%.

Был еще один яркий эпизод: в марте 2020 года, во время обыска, сотрудники одного из дистрибьюторов пытались избавиться от улик, выбросив из окна печати 12 других компаний, подозреваемых в картеле

УФАС по Челябинской области сделало вывод о том, что компании применяли стратегии:

«вальс-карусель» - когда компании заранее договаривались о победе одной из них, делая вид, что конкурируют на тендере. Если не было других участников или их заявки отклонялись, одна из них подавала минимальное предложение и

«единственный поставщик» - то есть, одна компания вообще не снижала цену, потому что уже заранее знала, что выиграет по максимально возможной цене.

Неожиданно Арбитражный суд в Челябинске встал на сторону обвиняемых компаний! Это решение стало сюрпризом для всех в июле 2024 года.

Основные доводы, которые убедили суд в отсутствии картельного сговора, были такие:

1. Другие участники на арене торгов

Примерно в 1/3 аукционов, находившихся под прицелом антимонопольного расследования, участвовали компании, которые ФАС в сговоре НЕ обвинила. Это стало спасением для остальных!

Логично, ведь если в торгах участвуют те, кого в сговоре не подозревают, то влиять на результаты аукционов предполагаемый картель уже не может (в данном случае схемы «таран» - это когда «свои» специально завышают цену, чтобы отпугнуть всех «лишних» участников и выиграть аукцион по выгодной цене - не было).

Кроме того, в некоторых аукционах победителями становились именно компании, не обвинённые в сговоре.

Суд согласился, что здесь непонятно, какую цель могли иметь предполагаемые сговорщики и какую выгоду могли вообще получить. Так что говорить о картеле здесь не получится.

Важно: Даже если победила компания, которую подозревают в сговоре, но при этом ценовые ставки делали и независимые участники, обвинение в картеле должно быть отклонено. Почему? Потому что картель не может управлять действиями тех, кто в него не входит. Если сговор не гарантирует победу, значит, такого сговора и не было. (Но снова оговорка: это не работает для схемы «таран»!)

2. Действия по снижению цены

ФАС часто заявляет, что картельное соглашение есть, если на многократных аукционах с одними и теми же участниками цена падает минимально - обычно до 5%. Но само по себе это не доказывает наличие сговора!

Верховный суд в 2021 году указал (и суд в нашем деле сослался на это), что антимонопольные органы должны проверить, типично ли это снижение цены для торгов по такому виду товара.

В нашем же случае, УФАС НЕ проверило следующие важные вещи:

насколько «рыночной» была цена от заказчика

можно ли было реально её сбросить на аукционе

насколько значительное снижение цены всё ещё оставалось бы привлекательным для участников

Также в некоторых аукционах снижение цены было существенно больше 5% порога – 15% и 16%. Суд согласился с тем, что в таких аукционах очевидно была нормальная конкурентная борьба, в связи с чем, картельного сговора быть не могло.

Вот ещё важный вывод суда (без цитат, но главное передаем):

Если каждый из участников предполагаемого сговора сделал по 3-5 шагов в ходе аукциона, то это само по себе противоречит цели поддержания цены на торгах, поскольку при отсутствии на аукционе других независимых участников участники сговора могли не снижать цену даже на минимальные 3-4%.

Мы считаем, что вывод спорный. Просто придя на торги без серьезного намерения конкурировать, компании уже создают иллюзию здоровой конкуренции. И тут парочка шагов вполне укладываются в сценарий.

Поэтому такой аргумент можно использовать, но лучше в связке с другими доказательствами.

3. Презумпция добросовестности

Вообще гражданским законодательством установлено, что добросовестность участников правоотношений предполагается.

Но, к сожалению, в спорах с госорганами, эта презумпция используется не часто.

Так вот, нас ОЧЕНЬ обрадовал неординарный вывод суда, что максимально возможное получение прибыли в предпринимательской деятельности – это нормально и даже соответствует целям этого самого предпринимательства.

Тем не менее, мы все равно рекомендуем клиентам всегда иметь экономическое обоснование для их последних ценовых предложений: почему именно такая цена была последней, а дальнейшее снижение – невыгодным (что не обязательно означает – нерентабельным).

Ну и еще немного бальзамчика от суда: «само по себе наличие хозяйственных связей, взаиморасчетов, совпадения IP-адресов, при наличии действий участников торгов, направленных на снижение первоначальной цены контракта, недостаточно для вывода о наличии вмененного картельного соглашения».

Праздник, не иначе! Больше нам такой судебной практики, друзья!

Радоваться, конечно, пока рановато, дело ушло в апелляцию. В конце сентября посмотрим, устоит ли решение.

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