Уходить нельзя остаться. Новые правила Правительственной комиссии

Иностранным компаниям, которые собираются покидать российский рынок, стоит поторопиться: возможно, скоро придется оставлять активы бесплатно! Узнайте, какие «сюрпризы» готовит правительственная комиссия и как они повлияют на уже ожидающие одобрения сделки.

По информации РБК, правительственная комиссия контролирующая иностранные инвестиции в России, вводит новые правила согласования сделок по продаже акций (долей) в российских компаниях иностранцами из «недружественных» стран.

Теперь уйти станет сложнее и дороже!

По неподтвержденной информации, комиссия решила значительно ужесточить условия для продажи активов:

🔺 Обязательная скидка на продаваемые активы поднимается с 50% до 60%! Так что полцены — это ещё повезло.

🔺 Добровольный взнос в бюджет тоже повышают с 15% до 35% от рыночной стоимости активов.

🔺 А если актив стоит больше 50 млрд рублей, то придется получать еще и одобрение Президента.

Самое веселое, что новые правила должны коснуться не только новых сделок, но и тех, которые уже пылятся на столах чиновников в ожидании одобрения.

Возможно, скоро желающим уйти придется оставлять активы бесплатно.

Зачем это делается, ясно не вполне. Если идея в том, чтобы помешать иностранным компаниям уйти с российского рынка, то, кажется, это стрельба по воробьям. Ведь все, кто хотел уйти из России «по идейным соображениям» после начала СВО, давно это сделали. А тем, кто остается и подстраивается под новые санкционные ограничения, это только создаст дополнительное финансовое бремя.

Сам документ комиссии пока не появился на свет, так что ждем. Посмотрим, какова будет финальная версия.

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