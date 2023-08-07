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Обучение для бухгалтеров

Как обычному бухгалтеру удалось создать и успешно раскрутить собственную онлайн-школу

Как продвигать собственную онлайн-школу для бухгалтеров, если вокруг так много конкурентов? Правильный ответ — найти аудиторию, которой интересна эта тема, разместиться на раскрученном ресурсе, а не на безымянной площадке.
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Как обычному бухгалтеру удалось создать и успешно раскрутить собственную онлайн-школу

Привет, меня зовут Вика, и я продакт-менеджер в Клерке. Сегодня хочу рассказать кейс одного из наших клиентов.

С чего все началось

Татьяна Себелева — сейчас владелица онлайн-школы для бухгалтеров и консалтинговой компании, уже сэкономила своим клиентам 11 млн рублей налогов и обучила уже 3,5 тысячи учеников ее курсов. А начинала она со скромной зарплаты и должности обычного бухгалтера. Роковую роль в судьбе сыграл обычный вебинар.

У «Клерк. ру» есть большой опыт в проведении собственных вебинаров и курсов. Есть собственный центр обучения (ЦОК). То, что мы делаем в нашем ЦОКе — это продукты для бухгалтеров в первую очередь. На один из наших вебинаров и заглянула Татьяна.

Она настолько вдохновилась тем, как спикер преподносил материал и тем, какую пользу всего часовой вебинар принес ей, как бухгалтеру, что решила — пора развиваться как эксперту и начинать строить совсем другую карьеру.

Между прочим обучение бухгалтеров — это перспективный бизнес, ведь законодательство по налогам меняется не то что каждый месяц, а буквально каждый день. Например, в начале 2023 года всех “колбасило” из-за перехода на совершенно новую систему уплаты налогов через ЕНС. И, если честно, до сих пор потряхивает. А сейчас уже принимают большие поправки в Налоговый кодекс, которые тоже кто-то должен бухгалтерам понятным языком объяснить.

Все, что связано с около финансовой темой и темой бизнеса — регистрация, проверки, банкротство, оптимизация налогообложения, инвестиции, госзакупки, ВЭД тоже интересно бухгалтеру, ведь ему приходится вникать во все нюансы бизнеса, чтобы хорошо делать свою работу.

Как началась онлайн-школа

Целью для Татьяны стало качественное обучение для бухгалтера, а также передача ему знаний, которые позволят больше зарабатывать и не зависеть от воли начальства — сегодня у тебя есть премия, а завтра нет.

Начала Татьяна с того, что связалась с организатором вебинара, чтобы перенять его опыт и знания. Через некоторое время она уже открыла свою собственную школу, которая обучает бухгалтеров и сейчас.

Но чтобы твои экспертные вебинары продавались, им нужен правильный промоушен. И она пришла на площадку, которая полностью соответствовала ее целям — Клерк. Мероприятия. Здесь и целевая аудитория, и возможность не просто разместить мероприятие, а еще и продвигать его, например, с помощью рассылок.

Да, наш отдел продаж очень любит котиков

Татьяна начала размещать свои вебинары на Клерк. ру в специальном разделе — Мероприятия. Раньше это можно было сделать только с помощью менеджера, но сейчас можно просто создать свой рабочий кабинет на сайте, добавлять мероприятия и управлять ими.

Это позволяет руководителю онлайн-школы создавать себе имя и репутацию. Если даже вебинар бесплатный, он все равно принесет прибыль — клиенты приходят на лендинг и покупают запись, если не смогли посетить мероприятие онлайн. Стоимость записи всего 299 рублей.

Вот так выглядит страница вебинара, который недавно провела Татьяна:

Кроме промо-страницы вебинар продвигался еще через рассылки.

«Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер» — это практически легендарные бухгалтерские подписки, выпуски которых ежедневно выходят еще и на сайте.

В «Утреннем бухгалтере» собираются все события дня: статьи, новости, блоги, мероприятия.

«Ночной бухгалтер» — авторский выпуск, его готовит лично главный редактор, выбирает самые интересные и обсуждаемые темы дня и делает их обзор.

Есть еще и третья массовая рассылка — «Чемодан вебинаров». Название говорящее — это подборка вебинаров по самым актуальным темам.

Итак, чего «Клерк» смог добиться за небольшой срок сотрудничества с владелицей онлайн-школы:

  • Увеличили узнаваемости личного бренда Татьяны Себелевой и ее школы обучения бухгалтеров за счет активных публикации на сайте Клерк. ру.

  • Увеличили число регистраций на вебинар благодаря эффективным e-mail-рассылкам, которые продвигали предстоящий вебинар и привлекали внимание целевой аудитории.

  • Увеличили доход Татьяны через продажу записей вебинара на лендинге. Это дало возможность тем, кто не смог присутствовать на мероприятии вживую или желает сохранить его для себя, получить доступ к видео.

Стоимость записи — 299 ₽.

🌈180 регистраций на вебинар получила Татьяна именно с Клерка.

🌈27 оплат записей вебинара — после перехода на лендинг с Клерк. ру.

🌈8073 ₽ — общая сумма выручки.

Цифры кажутся небольшими, но для старта проекта они действительно успешные. В дальнейшем продвигать мероприятия Татьяне будет проще, ведь уже собралась база заинтересованных лиц, которую можно прогревать на следующие курсы.

В июне 2023 года Татьяна Себелева начала вести блог своей онлайн-школы на сайте Клерк. ру, набирая аудиторию подписчиков. Сейчас их больше тысячи.

vtrishkina

vtrishkina

Product manager в Клерк

7 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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