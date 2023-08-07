Как обычному бухгалтеру удалось создать и успешно раскрутить собственную онлайн-школу

Как продвигать собственную онлайн-школу для бухгалтеров, если вокруг так много конкурентов? Правильный ответ — найти аудиторию, которой интересна эта тема, разместиться на раскрученном ресурсе, а не на безымянной площадке.

Привет, меня зовут Вика, и я продакт-менеджер в Клерке. Сегодня хочу рассказать кейс одного из наших клиентов.

С чего все началось

Татьяна Себелева — сейчас владелица онлайн-школы для бухгалтеров и консалтинговой компании, уже сэкономила своим клиентам 11 млн рублей налогов и обучила уже 3,5 тысячи учеников ее курсов. А начинала она со скромной зарплаты и должности обычного бухгалтера. Роковую роль в судьбе сыграл обычный вебинар.

У «Клерк. ру» есть большой опыт в проведении собственных вебинаров и курсов. Есть собственный центр обучения (ЦОК). То, что мы делаем в нашем ЦОКе — это продукты для бухгалтеров в первую очередь. На один из наших вебинаров и заглянула Татьяна.

Она настолько вдохновилась тем, как спикер преподносил материал и тем, какую пользу всего часовой вебинар принес ей, как бухгалтеру, что решила — пора развиваться как эксперту и начинать строить совсем другую карьеру.

Между прочим обучение бухгалтеров — это перспективный бизнес, ведь законодательство по налогам меняется не то что каждый месяц, а буквально каждый день. Например, в начале 2023 года всех “колбасило” из-за перехода на совершенно новую систему уплаты налогов через ЕНС. И, если честно, до сих пор потряхивает. А сейчас уже принимают большие поправки в Налоговый кодекс, которые тоже кто-то должен бухгалтерам понятным языком объяснить.

Все, что связано с около финансовой темой и темой бизнеса — регистрация, проверки, банкротство, оптимизация налогообложения, инвестиции, госзакупки, ВЭД тоже интересно бухгалтеру, ведь ему приходится вникать во все нюансы бизнеса, чтобы хорошо делать свою работу.

Как началась онлайн-школа

Целью для Татьяны стало качественное обучение для бухгалтера, а также передача ему знаний, которые позволят больше зарабатывать и не зависеть от воли начальства — сегодня у тебя есть премия, а завтра нет.

Начала Татьяна с того, что связалась с организатором вебинара, чтобы перенять его опыт и знания. Через некоторое время она уже открыла свою собственную школу, которая обучает бухгалтеров и сейчас.

Но чтобы твои экспертные вебинары продавались, им нужен правильный промоушен. И она пришла на площадку, которая полностью соответствовала ее целям — Клерк. Мероприятия. Здесь и целевая аудитория, и возможность не просто разместить мероприятие, а еще и продвигать его, например, с помощью рассылок.

Да, наш отдел продаж очень любит котиков

Татьяна начала размещать свои вебинары на Клерк. ру в специальном разделе — Мероприятия. Раньше это можно было сделать только с помощью менеджера, но сейчас можно просто создать свой рабочий кабинет на сайте, добавлять мероприятия и управлять ими.

Это позволяет руководителю онлайн-школы создавать себе имя и репутацию. Если даже вебинар бесплатный, он все равно принесет прибыль — клиенты приходят на лендинг и покупают запись, если не смогли посетить мероприятие онлайн. Стоимость записи всего 299 рублей.

Вот так выглядит страница вебинара, который недавно провела Татьяна:

Кроме промо-страницы вебинар продвигался еще через рассылки.

«Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер» — это практически легендарные бухгалтерские подписки, выпуски которых ежедневно выходят еще и на сайте.

В «Утреннем бухгалтере» собираются все события дня: статьи, новости, блоги, мероприятия.

«Ночной бухгалтер» — авторский выпуск, его готовит лично главный редактор, выбирает самые интересные и обсуждаемые темы дня и делает их обзор.

Есть еще и третья массовая рассылка — «Чемодан вебинаров». Название говорящее — это подборка вебинаров по самым актуальным темам.

Итак, чего «Клерк» смог добиться за небольшой срок сотрудничества с владелицей онлайн-школы:

Увеличили узнаваемости личного бренда Татьяны Себелевой и ее школы обучения бухгалтеров за счет активных публикации на сайте Клерк. ру.

Увеличили число регистраций на вебинар благодаря эффективным e-mail-рассылкам, которые продвигали предстоящий вебинар и привлекали внимание целевой аудитории.

Увеличили доход Татьяны через продажу записей вебинара на лендинге. Это дало возможность тем, кто не смог присутствовать на мероприятии вживую или желает сохранить его для себя, получить доступ к видео.

Стоимость записи — 299 ₽.

🌈180 регистраций на вебинар получила Татьяна именно с Клерка.

🌈27 оплат записей вебинара — после перехода на лендинг с Клерк. ру.

🌈8073 ₽ — общая сумма выручки.

Цифры кажутся небольшими, но для старта проекта они действительно успешные. В дальнейшем продвигать мероприятия Татьяне будет проще, ведь уже собралась база заинтересованных лиц, которую можно прогревать на следующие курсы.

В июне 2023 года Татьяна Себелева начала вести блог своей онлайн-школы на сайте Клерк. ру, набирая аудиторию подписчиков. Сейчас их больше тысячи.