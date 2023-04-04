В воскресенье, 2 апреля, страны, входящие в нефтяной картель ОПЕК+ практически одновременно заявили о снижении объемов добычи нефти с мая до конца года, а США назвали это решение «неудачной идеей» и призвали отказаться от него. Сейчас мы разберемся в ситуации.

Лидеры стран ОПЕК+ заявили о снижении объемов добычи нефти ради нормализации цен на черное золото: стоимость топлива падает с июня 2022 года, когда в последний раз продавалось за 122 доллара, с января 2023 года стоимость нефти закрепилась в диапазоне $79-85, а в середине марта начала штурмовать отметку $72 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия заявили о сокращении объемов на 500 тысяч баррелей в сутки, Ирак на 122, Кувейт на 128 тысяч, ОАЭ на 114, Казахстан на 78, Алжир на 48 и Оман на 40 тысяч баррелей в сутки. Совокупное снижение чуть больше 1,5 миллионов баррелей. Для сравнения, в сутки на планете потребляется около 100 миллионов баррелей, поэтому нынешнее сокращение составил всего около 1,5% от общего объема, однако, как предсказывают аналитики, цена на нефть может вырасти сразу на 10%.

Кстати, всего лишь неделю назад министр энергетики Саудовской Аравии заявлял, что никакого снижения не предвидится.

Цена на нефть очень важна для небольших стран, где кроме этого ископаемого практически ничего и нет, но и для России увеличение цен в условиях попыток навязать «потолок» будет далеко не лишним.

Можно сказать, что ОПЕК – это законная монопольная торговая группировка, которая может своими действиями вертеть рынком в свою пользу, и то, что Россия в 2016 году примкнула к ней в формате ОПЕК+ – это хорошо, как минимум потому, что управлять гораздо лучше, чем подстраиваться под чьи-то решения. С помощью регулирования цен на нефть добывающие страны могут контролировать мировую промышленность, в частности, промышленность стран Запада (так уж получилось, что всем рынком управляют ребята из Африки, Азии, 2 страны из Латинской Америки и Россия). Увеличение цен на нефть приводит к снижению темпов производства, так как увеличивается себестоимость готовой продукции и, как следствие, отпускная цена.

На решении только за понедельник цена марки Brent выросла на 6,5%.

«Для рынка это неожиданное заявление. Причем тут речь идет именно не о том, что будут сокращены квоты на добычу в рамках ОПЕК+, а получается реальное сокращение объемов производства, потому что внутри ОПЕК+ как раз только несколько государств выполняют квоты. А тут мы видим, что о добровольном сокращении говорят именно те страны, которые выполняли квоты, которые реально могут добывать много», – пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Причины снижения уровня добычи скорее кроются в попытке сыграть на опережение и предвидеть рецессию в мире

США активно провоцируют финансовый кризис – работа печатного станка начинает всё больше и больше сказываться на экономике страны – инфляция растет, а ФРС повышает ставки, чтобы не допустить раскручивания инфляционной спирали. И было бы ничего страшного, если бы проблемы США оставались только на их континенте, однако из-за того, что доллар США является самой распространенной валютой в мире, страдать обязаны все.

С повышением ставки растет и стоимость заемных денег – проценты по кредитам тоже растут, из-за чего все больше компаний не могут обслуживать долги и сокращают свое производство. Снижение темпов производства снижает энергопотребление, а, следовательно, снижаются и объемы закупки топлива. Уменьшение спроса при том же предложении приводит к перенасыщению рынка нефтью и, как итог, цена падает.

Решение снизить объемы добычи является превентивной мерой, направленной на поддержание цен при ожидаемом кризисе. Также в связи с постепенным истощением месторождений нефти, ее добыча становится всё более дорогостоящей, а низкие цены рано или поздно не смогут покрывать издержки производителей.

Что это значит для России? Нефтедобывающие компании получат больше прибыли, их акции вырастут, а акционеры получат дивиденды выше, чем могли бы (кстати, котировки уже растут), а бюджет нашей страны получит увеличенный доход за счет налогов.

Ожидаемо выступили Соединенные штаты и заявили о том, что шаги ОПЕК в направлении снижения добычи – это неправильное решение. Власти США понимают, что увеличение цен на нефть спровоцирует дальнейший рост инфляции, что заставит Федеральную резервную систему США выбирать между ее удержанием и между стабильностью банковского сектора, и с каждым месяцев этот выбор будет становиться всё труднее и труднее.

Напишите в комментариях свои мысли касательно того, какие еще плюсы для России несет снижение добычи нефти.

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Ваш Финансовый консультант.