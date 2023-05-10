«Одно окно»: как изменится работа банков с участниками ВЭД? О новой информационной системе

Информационная система «Одно окно» открыла горизонт возможностей для тех, кто в текущих реалиях желает выйти на международные рынки. Специально для них Минфин РФ и Банк России разработали новый платежный функционал, позволяющий моментально направить и оплатить в любом российском банке счета на оплату, выставляемые в рамках цифровых сервисов.

Информационная система «Одно окно» открыла горизонт возможностей для тех, кто в текущих реалиях желает выйти на международные рынки. Специально для них Минфин РФ и Банк России разработали новый платежный функционал, позволяющий моментально направить и оплатить в любом российском банке счета на оплату, выставляемые в рамках цифровых сервисов. В поддержку этого функционала кредитные учреждения должны до 1 июля 2023 года обеспечить взаимодействие с ИС «Одно окно».

Обо всех тонкостях работы банков с участниками внешнеэкономической деятельности узнаем из статьи Виктории Лопатиной, ведущего аналитика нашей компании и являющейся экспертом в разработке решений для взаимодействия с ГИС.

Назначение «Одного окна»

С 1 января 2021 года в России в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) заработала информационная система «Одно окно». С ее помощью российские экспортеры получили упрощенный онлайн-доступ к государственным, банковским и другим услугам, сопровождающим ведение внешнеэкономической деятельности. В этой системе в цифровом виде представлены сервисы, необходимые для решения основных задач бизнеса в процессе взаимодействия участников на каждом этапе экспортного цикла, что позволяет значительно снизить нагрузку от бумажного документооборота и ускорить оказание услуг.

Полный список сервисов, которые можно получить через систему «Одно окно», утвержден распоряжением Правительства РФ от 08.07.2020 № 1776-р и включает предоставление субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат по сертификации и стандартизации продукции, подтверждение нулевой ставки НДС, оформление документов, таможенных деклараций и пр.

Принципы взаимодействия банков с ИС «Одно окно»

Система «Одно окно» обеспечивает взаимодействие в электронной форме с госорганами, агентами валютного контроля и иными организациями.

Функции оператора системы выполняет «Российский экспортный центр» (далее — РЭЦ).

Доступ к системе предоставляется через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) на безвозмездной и добровольной основе.

С того самого момента, как пользователь зарегистрировался и начал взаимодействовать с информационной системой «Одно окно», он уже не вправе представлять документы в банк на бумажном носителе: получить необходимые документы банк может только через «Одно окно». Чтобы система понимала, какой банк подключить и где банку получать документы, должно соблюдаться следующее условие: при открытии счета в каком-либо банке резидент обязан не позднее следующего за днем открытия счета рабочего дня предоставить оператору платформы информацию об открытых счетах.

С 1 июля 2023 года российским банкам необходимо обеспечить взаимодействие с ИС «Одно окно» на платформе «Мой экспорт» Российского экспортного центра через СМЭВ (Письмо Банка России № 04-45-1/1934 от 10.03.2023г.). Это требуется для того, чтобы предоставить пользователям новый платежный функционал, разработанный Минфином РФ и Банком России. Клиенты платформы должны получить возможность моментально направлять и оплачивать в любом российском банке счета на оплату, выставляемые в рамках цифровых сервисов. Для реализации этого функционала все кредитные организации обязаны направлять информацию о переводах в сфере внешнеторговой деятельности в ИС «Одно окно», как того требует Федеральный закон № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 г. (ч. 6, ст. 47.1).

Кроме того, кредитная организация по поручению клиента, полученному через ИС «Одно окно», должна предоставить ее оператору информацию об исполнении указанного клиентом распоряжения.

Порядок взаимодействия участников с информационной системой «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.09.2022 № 142н.

Возросшая нагрузка на непрофильные банки

Для большинства банков реализация интеграции с ИС «Одно окно» становится дополнительной нагрузкой, поскольку сопровождение внешнеэкономической деятельности клиентов кредитной организации не является профильным направлением и занимает совсем небольшую долю в линейке банковских продуктов.

В связи с этим банки стараются искать возможности для минимизации затрат на разработку дополнительных сервисов, расширение функциональности систем дистанционного обслуживания, доработку внутрибанковских систем, в то же время все требования законодательства должны соблюдаться.

Интеграция с ИС «Одно окно»: как все устроено?

Для обеспечения клиентам банка возможности оплачивать счета, выставленные через ИС «Одно окно», и подтверждать исполнение распоряжений кредитной организации требуется интеграция с ИС посредством СМЭВ по следующим видам сведений (ВС):

Получение заявки на взаимодействие с ИС «Одно окно»; Предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств, или информации о начислении; Предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств с акцептом плательщика; Получение запроса на предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств; Получение информации о приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств; Предоставление запроса на получение информации об исполнении распоряжения о переводе денежных средств.

Далее коснемся подробнее каждого из них.

Для начала взаимодействия кредитной организации необходимо получить доступ к системе, оформив заявку в «Одном окне» — ВС «Получение заявки на взаимодействие с ИС «Одно окно»». В запросе банк указывает ссылку на страницу ДБО (ссылка на интернет-банкинг) для переадресации клиента. Либо указывается адрес раздела официального интернет-сайта банка, где разъясняется порядок осуществления расчетно-кассового обслуживания плательщиков.

В ответ банку присваивается уникальный регистрационный номер участника для дальнейшего взаимодействия по остальным видам сведений. При изменении учетных данных либо в случае временной приостановки взаимодействия банк также информирует систему через данный вид сведений.

Посредством ВС «Предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств, или информации о начислении» и ВС «Предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств с акцептом плательщика» в кредитную организацию направляются уведомления о распоряжении или начислении.

Если говорить о распоряжении с акцептом, то оно не может быть отозвано со стороны ИС «Одно окно». Оно содержит номер счет плательщика и должно быть исполнено в срок, не позднее следующего дня за днем получения при условии достаточности средств на счете плательщика.

При получении распоряжения с информацией, необходимой для перевода денежных средств, или с информацией о начислении, банк в первом случае запрашивает номер счета у клиента (как вариант — перенаправляет по ссылке в ДБО), либо, если получен уникальный идентификатор начислений (УИН), потребуется выполнить взаимодействие через систему ГИС ГМП. Выполняется запрос начисления по полученному УИН, после чего отправляется извещение об исполнении в ГИС ГМП. В этом случае направлять уведомление об исполнении распоряжения в ИС «Одно окно» не требуется.

Оба вида сведений предполагают получение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) клиента банка (плательщика) во вложении для валидации на стороне кредитной организации.

Несколько важных моментов: Подписание информации по ВС «Предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств, или информации о начислении» доступно уполномоченным сотрудникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированным в ИС «Одно окно».

Подписание информации по ВС «Предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств с акцептом плательщика» доступно только руководителю юридического лица и индивидуальному предпринимателю.

Если для приёма распоряжения к исполнению банку нужны две подписи, то банк вправе отказывать в приёме к исполнению таких распоряжений. Чтобы такие счета принимались, плательщику необходимо внести изменения в работу с банковским счётом на стороне банка или направлять в банк только счета, подписывая их в ДБО.

Зная номер выставленного электронного счета, банк может запросить информацию по счету из системы «Одно окно», направив запрос в СМЭВ по ВС «Получение запроса на предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств» для проверки статуса счета или актуальности распоряжения. Данный ВС может также использоваться участником в случае, если плательщик предоставил счет (распоряжение) участнику на бумажном носителе.

По факту приема к исполнению распоряжения плательщика, составленного с использованием ИС «Одно окно», при условии достаточности денежных средств, участник формирует и направляет в ИС «Одно окно» информацию о таком приеме с использованием ВС «Получение информации о приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств». В случае выявления участником ошибок в ранее направленной в ИС «Одно окно» информации, участник имеет возможность уточнить информацию путем повторного направления уведомления с уточнением.

Оплата осуществляется плательщиком на полную сумму, указанную в ВС «Предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств, или информации о начислении» и ВС «Предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств с акцептом плательщика», частичная оплата со стороны плательщика не допускается.

С помощью ВС «Предоставление запроса на получение информации об исполнении распоряжения о переводе денежных средств» клиент банка может сформировать через ИС «Одно окно» запрос к кредитной организации на подтверждение информации, что через данный банк осуществлялся платеж с указанными в запросе реквизитами. Запрос содержит УКЭП клиента. Важно, что направление ВС «Предоставление запроса на получение информации об исполнении распоряжения о переводе денежных средств» осуществляется ИС «Одно окно» по любым ранее отданным распоряжениям клиента-участника, составленным не только с использованием ИС «Одно окно». Уведомление об исполнении распоряжения направляется банком в срок, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от ИС «Оно окно» запроса об исполнении распоряжения, сформированного по поручению клиента.

Основные преимущества «Одного окна»

Создание информационной системы «Одно окно» — это шаг вперед к развитию комфортной внешнеторговой среды для бизнеса.

Для банков, решивших оказывать услуги участникам ВЭД, подключение к ИС «Одно окно» также обеспечивает ряд преимуществ: