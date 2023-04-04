Как я потратил $1 000 000 на фрилансеров, чтобы сделать свой переводчик.

Неделю назад исполнилось 6 лет, как я открыл фирму Lingvanex, чтобы заниматься машинным переводом. За это время многое произошло. Сейчас в команде 40 человек, 120 серверов и более миллиона пользователей. Но так было не всегда.

Помню те времена, когда нас было двое. Мы сидели в маленькой комнате без вентиляции, и каждый час нужно было открывать окна, чтобы совсем не задохнуться. Мы были полны надежд, идей и большого желания создать переводчик, который сможет конкурировать с Google.

В 2017 году у нас был прототип под Linux, который уже что‑то переводил. Под iOS собрать тоже удалось. А вот с Windows оказалось не все так просто. Клиенты хотели установку под эту ОС, и нужно было действовать. Для этого пришлось бы перекомпилировать много библиотек с кучей зависимостей, но у меня не было такого опыта. Когда я пошёл на сайты фриланса и разместил несколько объявлений, откликнулось всего нескольких заявок. Cтало ясно, что задача не такая простая, какой кажется.

В интернете было много предложений от аутсорс компаний о разработке проектов любой сложности. Так как я по образованию инженер‑программист, то заявление о любой сложности вызывало удивление, но в то же время и интерес. Было решено попробовать! Cо стороны всё выглядело серьёзно, общение велось от имени юридического лица. Наша компания хочет заказать разработку, но сначала требуется получить оценку того, как долго эта задача будет решаться.

Стоит отметить, что компании, с которыми я говорил, были разными по размеру. Одна из них – известный бренд и лидер в Восточной Европе. Я написал менеджеру по продажам, и со мной обещали связаться. В течение недели я не получил ответа, написал им еще раз, и мне еще раз ответили, что точно со мной свяжутся. Не связались. Ну и ладно!

Потом я начал искать компании попроще, размером до 100 человек, с хорошим портфолио и нишевой экспертизой. Перед началом разговора всегда интересовался, правда ли то, что у них написано на сайте, и что они делают проект любой сложности. Они заверяли, что да, они уже создавали проекты гораздо сложнее моего, и как раз сейчас у них освободился программист, который участвовал в разработке квантового суперкомпьютера. Отлично! Работаем? Не совсем! Сначала нужно погрузиться в тему на 2 недели и заплатить за исследование проблемы по ставке 40$ в час. И только потом я смогу получить ответ, возьмутся они за дело или нет. Предложение заманчивое, но принимать его я, конечно же, не буду.

В одной из компаний сказали, что на оценку задачи им нужно ровно 12 дней и они дадут ответ на 12-й день в 13:45. Такая точность была необычной, но прикольной, ведь деньги за изучение моей задачи они не брали. Ровно через указанное время в 13:45 они позвонили мне на Skype и дали развернутый ответ. Они говорили про нейронные сети, их конфигурации, про библиотеки Windows, Linux, компьютеры, процессоры и молекулы. Ответ был долгим и логичным, но через 20 минут я просто спросил: «Вы сможете это сделать? Ответьте просто «да» или «нет». Конечно же, оказалось «нет».

Где‑то на 15-м созвоне мне улыбнулась удача: менеджер компании сказал, что, мол, да, мы делали что‑то похожее, у нас есть человек, который выполнит эту задачу за пару дней, но сейчас вечер пятницы и он уже уехал отдыхать. Я жёстко вцепился в последний шанс и начал обещать хорошие деньги, поток заказов и все что угодно, только сделайте мне это. Пусть он посмотрит задание прямо сейчас. «Хорошо, уговорил». При мне менеджер начал звонить этому разработчику на телефон, параллельно разговор шел по Скайпу.

На заднем фоне были слышны недовольные фразы, немного мата, крики детей и пьяной компании – видно, человек умеет не только работать, но и отдыхать:) Тем не менее, их программист через час уже был со мной в Скайпе и слушал, что требовалось сделать. По его оценкам, эту задачу можно было решить за вечер и 500$, что очень обрадовало меня. Но за вечер это сделано не было. В субботу утром он сказал, что ему потребуется 2 дня. Где‑то к среде задача была выполнена, и через месяц мы выпустили первую версию переводчика под Windows. Это был один из немногих позитивных опытов работы.

Когда пришло время делать Android версию, мне казалось я понял, как работать с аутсорсом. На каждое тестовое задание был выделен бюджет в 200$ для проверки одной компании. Найдя очередного исполнителя с хорошей репутацией мы созвонились с менеджером и он нам дал бодрого программиста Виталия. За день он качественно сделал главный экран приложения и все вроде ок, но наш тех лид решил спросить почему он выбрал один из подходов. На первых вопросах программист начал сыпаться и замолчал. – Виталий, вы с нами? – поинтересовался я. – Да! И это было все то, что он смог ответить четко. Потом еще немного его мычания и у меня сдали нервы.

– Кто писал этот код, Виталий?

– Я не Виталий!

– А кто?

– Я Дима!

– А где Виталий?

– Ушел домой!

– А почему ты врал?

– Мне директор сказал.

– Дай мне контакты.

– Он рядом тут.

– Дай ему микрофон. Почему вы мне все врете?

– Успокойтесь! Просто у Виталия заболел живот, и я его отпустил. Давайте дадим вам другого разработчика.

– Мне не нужно, давайте просто закроем контракт, и вы получите деньги за тестовое задание.

Он не соглашался и предлагал все новых специалистов. Такое чувство, что он сейчас продаст свою бабушку, если будет нормальная цена за час. Вскоре я бросил трубку и отправил ему 200 долларов.

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Переводчик для Android пришлось делать своими силами, и за год мы его выпустили, покрыв тем самым приложения для iOS, Android, Windows и Mac.

Мистер Хонг и его волшебный скрипт

После того как разобрались с приложениями, нам нужно было написать алгоритм фильтрации данных, чтобы он работал на наших серверах, причем максимально быстро. Исполнителя нашли за день, по цене тоже все устраивало.

Мистер Хонг выглядел крутым. Хорошие отзывы, классное портфолио и схожие выполненные проекты. У него был понятный английский и понимание задачи. Он был готов приступить немедленно и за $600. Ну что же! За работу!

Через пару дней он скинул скрипт, который работал быстро и качественно. Мы прогнали несколько тестов, спросили, как он решал задачу. Все выглядело разумным. Скрипт был в несколько тысяч строк, и мы подумали, что разберемся с ним потом, когда будет время. Через пару дней скрипт перестал работать. Мы начали искать причины.

Среди большого и запутанного куска кода он вставил вызов API какого‑то платного сервиса. То есть, если весь код, кроме этого вызова, убрать, то работа программы не поменяется. Но выяснилось это очень поздно. Закончился бесплатный период того сервиса. А господин Хонг ранее получил уже 5 звезд и хороший отзыв. Молодец, что и говорить! Впредь нужно быть внимательнее.

Пляж, купальник и нейронные сети

Помимо негативного опыта на фриланс‑биржах, хватало и позитивных кейсов. Однажды у нас появилась задача улучшить качество распознавателя речи на немецкий язык, и мы начали искать того, кто бы мог в этом помочь. Когда мы разместили проект, на него откликнусь где‑то 20 заявок. В основном среди них были профессора, волосатые, бородатые, в очках, с учёной степенью и большими рейтами. В целом, они все были похожи, кроме одной заявки. В профиле было несколько десятков выполненных схожих проектов, причем рейтинг был – все пятёрки, абсолютно все. Ни у кого не было таких мощных оценок. Количество технологий, которые знает человек, было поистине невероятным. Гений просто! Но была одна деталь, которая останавливала меня, чтобы выбрать его как исполнителя. Его профиль назывался «Таня», был написан на транслите, а на фото – девушка в купальнике у моря. По цене за час у него было в 3 раза дешевле, чем у остальных, а платить дороже мы не могли. Я решил рискнуть.

Когда она дала мне профиль Skype, там высветилось «Vadim», и после приветствия я поинтересовался, как так? Вадим сказал, что это фото его жены для привлечения внимания, а сейчас он даст контакт человека из Китая, который все сделает за $300, при этом тренировка языковой модели будет за его счет. За эти деньги никак нельзя было выполнить задачу, так как аренда серверов для этого тянула на несколько тысяч долларов. Но господин Ли заверил нас, что он будет работать в минус, чтобы набрать положительных отзывов и рейтинг. У него есть свои сервера. Много серверов! Охренеть! Через 2 дня он прислал натренированную языковую модель, которая давала отличное качество распознавания немецкого.

Здравствуйте, я ваша тетя!

На заре основания компании мы использовали много аутсорса и фрилансеров, о чем потом сильно жалели. Люди постоянно менялись, а с ними терялась экспертиза, так как новым приходилось опять разбираться с проектом. В 2019-м меня это все достало, и я решил от них полностью отказаться.

Было решено собирать свою команду полностью, а чтобы быстро найти специалистов, мы начали публиковать статьи о проекте. Первая статья получилась довольно популярной. В конце статьи я оставил свой email, личный телефон и адрес офиса, приглашал всех приходить и узнавать больше о проекте, предлагал партнерство. И тут понеслось!

Телефон просто разрывался. Звонков было так много, что первый день я только и делал, что отвечал, боясь упустить что‑то важное. А важного как раз и не было. Нам предлагали кофе, компьютеры, доставку продуктов и даже уроки гитары для сотрудников. После обеда в дверь постучал представительный мужчина и попросил позвать основателя компании, чтобы переговорить.

У него был был пиджак, большой кейс и уверенный взгляд. Казалось, что это мог быть инвестор, клиент ну или как минимум партнер. Когда я вышел, он сказал: «Давай отойдем, обсудим пару дел». Через несколько секунд он достает из сумки большую банку и говорит: «Вам нужен мёд?» «Что???? Мед?? Мужчина, мы делаем переводчик на нейронных сетях. Какой нахрен мед?»

Потом он рассказал про пчёл, про его пасеки, про то, что этот мёд очень полезен для сотрудников, но мне было как бы все равно. Я вернулся в офис, чтобы продолжить отвечать на звонки.

Через час к нам зашел пожилой мужчина и принес огромную карту, на которой был расписан какой‑то мега‑алгоритм изучения английского языка. Он хотел запартнериться с нами. Суть партнерства заключалась в том, что мы делаем приложение на базе его наработок за наш счет, а часть будущей прибыли забираем себе. «Очень заманчиво!» – сказал я и побежал продолжать отвечать на звонки. Потом позвонила какая‑то женщина и начала очень странный диалог.

– Привет, Алексей.

– Здравствуйте, а кто Вы?

– Я Ольга!

– Добрый день, Ольга. Что Вам нужно?

– Вас.

– А кто Вы?

– Я Ваша родственница.

У меня были родственницы с этим именем, но голос был абсолютно не похож.

– А по какому Вы вопросу?

– По важному!

– Ну так говорите!

В ответ было молчание, а разговаривать незнакомого человека абсолютно не хотелось. Через пару секунд разговор был окончен.

Я удалил телефон и адрес офиса из профиля под статьей. Стало спокойнее. Общаться через Email и соцсети было легко, и за следующие 2 дня я ответил всем. В целом, итог был положительным, мы нашли клиентов, партнеров и людей в команду. Статьи работают.

Итоги

Когда я впервые смотрел сериал «Кремниевая долина», он казался очень смешным и абсурдным. Наша фирма только что открылась, и нельзя было подумать, что в IT‑бизнесе такое может происходить. Как же я ошибался! Оказалось, что такое количество приколов происходит у многих, и это становится забавным не сразу, а только через какое‑то время. Ведь когда всё начинается, все на стрессе, и это воспринимается по‑другому. Иногда кажется, что вместо разработки и продажи сервисов нужно было просто снимать сериал обо всем, что с нами происходило. Потом продать его Netflix и заработать миллиард. И взять Оскара, но это не точно.

Несмотря на все трудности, мы выстояли, улучшили качество продукта, нашли серьезных клиентов и увеличили команду. Самое главное – это коллектив. С ним можно создать проект любой сложности, я все‑таки верю в это. Но нужно уметь подбирать правильных людей.

Сейчас мы сфокусировались на 2-х продуктах:

a) неограниченном переводе на 100 языков,

b) неограниченной конвертации аудио в текст на 90 языков.

Почему это может быть кому‑то интересно?

Хотя бы потому, что за 200$ в месяц можно перевести 30 миллиардов символов и конвертировать 30 000 часов аудио в текст. Это очень‑очень много. При этом все ваши данные останутся у вас. Мы потратили несколько лет, чтобы достичь таких результатов.

За бесплатной демкой обращайтесь на info@lingvanex.com