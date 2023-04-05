Часто слышу упрек: что ты за предприниматель, если не стремишься заработать больше. Ведь деньги — это всё, ради чего мы живем.

Люди хотят заработать больше и больше, чтобы удовлетворять материальные потребности — питание, путешествия, покупки, жилье. У них такая модель потребления: машина стоит 5 миллионов, возьму кредит! Хотя это, кажется, уже не кредит, это ипотека какая-то на 30 лет.

Я для себя вывел термин плато благополучия.

Уровень плато у каждого свой. Как только достигаешь его, становится всё равно на текущие расходы. И чувство счастья уже зависит больше от ситуационных факторов: дети, которые тебя радуют, условия работы или отношения с коллегами.

Если ты находишься на плато, дополнительный доход уже не приводит к повышению уровня счастья. Ровно как и незначительные колебания дохода вверх или вниз не оказывают на тебя большого влияния.

При этом ты по-прежнему не можешь позволить себе дорогой дом. И понимаешь, что для того, чтобы купить машину за 5 миллионов рублей, нужно зарабатывать минимум пару миллионов в месяц. А если получаешь например 500 тысяч, это что, нужно 10 месяцев не есть и не пить? 🤨

В общем, счастье, конечно, в деньгах — до определенного момента. Но никакие материальные блага не могут заменить здоровье или полностью компенсировать отсутствие внутреннего удовлетворения.

Как только закрываешь базовые потребности, тут же приходит осознание того, что надо еще копать и копать. Впереди новая череда — потребность в уважении и признании, самореализации и самопознании.