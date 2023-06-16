Налоговая миграция. Релокация бизнеса: экономия и риски

Налоговая миграция — это процесс переноса или изменения места налогообложения с целью оптимизации налоговых обязательств. Проще говоря, это переезд бизнеса в регион с пониженной ставкой. По-другому процесс называется релокация бизнеса. И этот очень заманчивый для предпринимателей способ снизить налоги таит в себе много подводных камней.

Кому может быть интересна релокация бизнеса? Релокация или налоговая миграция актуальна для упрощенцев. Соответственно, заинтересованная группа лиц — собственники ООО и Индивидуальные предприниматели, которые применяют упрощенный налоговый режим. То есть эта статья будет особенно интересна для: ООО на УСН.

ИП на УСН.

Важное дополнение: получение выгоды от релокации бизнеса будет достигнуто в случае, если объем годовой выручки ЮЛ или ИП превышает сумму в 1 000 000 рублей.

Что такое релокация компании Релокация, то есть перемещение, может происходить как за пределы страны, так и из одного региона РФ в другой регион РФ, где действуют льготные налоговый ставки. По сути, это регистрация бизнеса в регионе, где действуют льготные налоговые ставки.

Цель релокации — получение налоговой выгоды за счет снижения применяемых налоговых ставок и/или налоговых льгот. Чем ниже ставка налога, тем меньше будет налоговая нагрузка на бизнес и тем больше прибыли остается у собственника.

Что такое льготные налоговые ставки

Общепринятыми ставками по УСН считаются 6% при налогооблагаемой базе Доходы и 15% при базе Доходы минус Расходы. Но субъекты РФ вправе уменьшать налоговую нагрузку для упрощенцев. В частности, в Санкт-Петербурге, действует пониженная ставка УСН (Д-Р) в размере 7% вместо 15%.

Согласитесь, что разница практически вдвое может очень существенно сказаться на том, что осядет в кармане предпринимателя после уплаты налогов. Или, если речь идет про ООО, то эта разница будет способствовать выплате дивидендов в гораздо большем объеме.

Тогда, казалось бы, почему бы не воспользоваться такой возможностью? Но тут начинается самое интересное. Если бы этот способ оптимизации налогов был идеален, то все ФНС в Санкт-Петербурге стали бы переполнены заявлениями от предпринимателей из других городов, которые хотят сменить налоговую инспекцию. Хотя, почему же в Санкт-Петербурге, есть регионы, где ставка УСН значительно ниже.

Где действуют пониженные ставки УСН 2023 Регионы РФ, где действует УСН 1 процент для ООО и ИП на упрощенке Республика Удмуртия. Мурманская область. Чеченская Республика. Республика Калмыкия. Пермь. Пермский край. Регионы РФ, где действует пониженная ставка УСН доходы минус расходы 5% Республика Удмуртия. Мурманская область. Чеченская Республика. Республика Калмыкия. Пермь. Пермский край.

Хотим обратить ваше внимание на то, что в ряде регионов льготная ставка УСН 1% действует для перерегистрированных компаний, в то время как в других только для вновь созданных. Второй критерий, который действует в ряде упомянутых выше регионов, численность сотрудников компании или ИП. К тому же, кроме как по признаку первичной и повторной регистрации и численности штата, в ряде регионов предусмотрены ограничения по ОКВЭД. То есть не все виды деятельности могут применять льготные ставки УСН.

Когда начинает действовать налоговая льгота

Начало действия льготной ставки УСН — дата перерегистрации юридического лица или ИП. Тем не менее, исходя из практики, которая сложилась в регионах, перерасчет налога производится за весь год, соответственно, выгода для бизнеса получается очень существенная.

Налоговая выгода от релокации на примере

Предположим, что компания на упрощенке получает выручку в размере 25 000 000 рублей в год. Сколько налогов она заплатит, применяя обычную ставку УСН, а сколько при применении пониженной?

Налоговая выгода при применении УСН доходы Оборот ЮЛ или ИП за год (руб.) 25 000 000 Налоговая нагрузка на УСН 6% 1 500 000 Налоговая нагрузка на УСН 1% 250 000 Выгода при применении льготной ставки УСН 1 250 000 Налоговая выгода при применении УСН доходы-расходы

Оборот ЮЛ или ИП за год (руб.) 25 000 000 Расходы ЮЛ или ИП за год (руб.) 21 000 000 Налоговая нагрузка на УСН 15% 600 000 Налоговая нагрузка на УСН 5% 200 000 Выгода при применении льготной ставки УСН 400 000

Что такое фиктивная миграция бизнеса, чем она опасна для бизнеса

Если вы хотите только на бумаге сменить юридический адрес и инспекцию, а ведение бизнеса будет осуществляться в регионе, где не действует пониженная ставка УСН, то вы должны понимать риски.

Фиктивная миграция бизнеса грозит тем, что компании или ИП будут доначислены налоги. Собственно, суммы, которые вы планировали сэкономить, придется доплатить.

Какие предприниматели рискуют меньше

Переезд бизнеса приравнивается к попытке снизить налоги нелегально, и он попадает под пристальное внимание налоговой инспекции. Если вы проходите процедуру регистрации компании или регистрируетесь в качестве ИП впервые, то риск привлечь внимание и получить Требование об уплате налогов в полном размере (по полным ставкам региона ведения бизнеса) снижается. Но он все равно есть, если в досудебном или судебном порядке ФНС докажет, что регион выбран изначально с одной единственной целью - снизить налоговую нагрузку на бизнес.

Что нужно знать ООО про перерегистрацию по новому юридическому адресу

Налоговая миграция связана со сменой юр. адреса. И вы точно попадете в поле зрения налоговой, если выберете «резиновый офис». То есть речь идет про юридический адрес, по которому зарегистрированы несколько компаний. Мало того, если регистрацию по такому юридическому адресу вы планируете купить, то знайте, что списки «резиновых офисов» уже давно есть в ФНС.

Они знают и про их существование, и про их местонахождение. Так что, если вы не хотите попасть в черные списки налоговой, то услугами предлагающих фиктивный юр. адрес компаний и людей лучше не пользоваться.

Что нужно знать ИП про регистрацию по новому месту жительства

Жилая и нежилая недвижимость: есть нюанс.

Довольно часто предприниматели принимают решение купить недвижимость и зарегистрироваться в ней, чтобы после этого зарегистрировать ИП по месту жительства в регионе с пониженной ставкой УСН.

В таком случае имейте в виду, что покупка апартаментов вам не подойдет. Ведь апартаменты приравниваются к коммерческой недвижимости и не дают возможности получить прописку. Требуется купить квартиру, так как она подходит под понятие жилая недвижимость.

Покупка доли в квартире.

Микродоля в квартире для регистрации ИП не подходит. Такой возможности схитрить и сэкономить больше нет. Теперь налоговики одобрят релокацию при условии, что вы купили долю в квартире, где:

можно проживать, вы проживаете действительно.

То есть, помимо покупки доли, придется доказывать ваше реальное присутствие по месту нового проживания. Без этого не получится убедить налоговую в честности ваших намерений. Доказательствами проживания являются как оплаченные счета за коммунальные услуги, так и, например, оплата за интернет.

Также деловая корреспонденция должна отправляться из почтового отделения, относящегося к месту прописки, а если вы используете автомобиль, то расходы по нему тоже должны производится в районе регистрации. Желательно также поставить его на учет в этом регионе, тогда ваши намерения будут обоснованы.

Если дойдет до суда с ФНС, то отсутствие расходов физического лица, зарегистрированного как ИП в регионе с пониженной налоговой ставкой, станет доказательством фиктивного выбора места регистрации. Как следствие, по ИП будут доначислены налоги, исходя из ставок региона его фактического проживания и ведения бизнеса.

Справедливости ради стоит отметить, что покупать недвижимость далеко не обязательно. Но имейте в виду, что на место регистрации компании или ИП будут смотреть под лупой, прежде чем отказать вам в релокации компании или одобрить ее.

Как осуществляется налоговая миграция по шагам

Если вы хотите пройти этот путь, то стоит понимать, какие этапы вам предстоит преодолеть. И имейте в виду, что эти шаги без проблем преодолевают немногие предприниматели. Особенно, если они действуют на авось, не заручившись помощью экспертов. Итак, процесс релокации бизнеса по шагам выглядит следующим образом:

Формирование пакета документов в регистрирующий орган. Рассмотрение пакета документов. В ряде случаев принимающая инспекция проводит анализ данных по компании или ИП, включая уплаченные налоги, имеющиеся недоимки, а также беседует с генеральным директором или индивидуальным предпринимателем, чтобы сформировать представление о деятельности организации и ее финансовых показателях. Регистрация бизнеса в регионе, где применяются пониженные налоговые ставки. Речь идет как про смену юридического адреса, так и про последующую смену налоговой инспекции. Также для ООО и ИП с сотрудниками требуется постановка на учет в Социальный Фонд России. С 2023 года именно он является вновь созданным государственным органом, отвечающим за своевременную и полную уплату взносов за сотрудников компаний и ИП, включая ОПС, ОМС и ВНиМ. Сдача отчетности в новую ФНС по месту регистрации бизнеса.

Почему бизнес-мигрант не нравится налоговой

Налоговики всегда очень осторожно относятся к компаниям и ИП, которые хотят сменить инспекцию. Правильнее даже сказать, что они негативно относятся к таким предпринимателям, так как прекрасно понимают, какие цели они преследуют. И если они смогут доказать свои предположения уже после того, как релокация произошла, то с радостью доначислят налоги по полной программе.

Налоговики, руководствуясь внутренними методическими рекомендациями, должны всеми силами препятствовать смене ФНД для снижения налоговой нагрузки. Кроме того, для рейтинга ФНС во внутренней системе, а такие рейтинги есть, наличие большого числа компаний-мигрантов является плохим показателем.

Кому проще стать бизнес-мигрантом и снизить налоговую нагрузку на бизнес Если вы ведете деятельность онлайн, то вам гораздо проще сменить ФНС и регион ведения деятельности. Такие компании и ИП также находятся под пристальным вниманием налоговой, но им легче доказать переезд бизнеса в новый регион.

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