Самые знаменитые меценаты России – какими были эти люди

Года четыре назад у меня был опыт сотрудничества с благотворительным фондом. И мне стало интересно разбираться в феномене благотворительности, меценатства и почему вообще люди этим занимаются. Расскажу о самых известных русских меценатах.

С благотворительным фондом мы провели буквально 3-4 встречи, и я как трекер, помог им привести в порядок процессы, выстроить работу и найти сильные гипотезы так, что они выполнили годовой план по обучению врачей за 3 недели.

Я был впечатлен той вероятностью, что моя работа, которая казалась мне достаточно простой, привела к значительному улучшению или даже сохранению нескольких человеческих жизней.

С тех пор я постоянно, насколько возможно, работаю с социальными предпринимателями, социальными акселераторами и благотворительными фондами.

И мне интересно разбираться в феномене благотворительности, меценатства и почему вообще люди этим занимаются.

И как можно заниматься лучше, как давать больше социального импакта.

Когда компании конечно, ориентированы на рынок, но главное – решают реальные социальные проблемы.

К примеру, это могут быть:

Инклюзивные кафе, где работают ребята с синдромом Дауна, и работа помогает им стать самостоятельными;

Детские сады для детей с ограниченными возможностями, где используют специализированные методики обучения и развития;

Ресайклинг одежды – переработка, которая дает вещам вторую жизнь и помогает улучшать экологическую обстановку.

В первую очередь такие предприниматели задаются вопросом, для чего мы создаем технологию, продукт или компанию и как это сделает жизнь людей лучше? И только во вторую – как зарабатывать на этом.

И мне хочется понять, как помочь таким компаниям давать больше социального эффекта.

Исторические параллели и истоки меценатства

В этом направлении я стал много читать об историях российских купцов. Особенно в 19 веке с началом промышленной революции и русского фабричного бума.

Как они вели дела, как покоряли новые отрасли и технологии, как решали проблемы.

И меня заинтересовала книга Елены Лопухиной «Самые знаменитые меценаты России». Она представляет собой небольшие на 5-10 страниц истории отдельных людей или династий.

Повествование начинается с конца 18 века, и в этот период речь идет больше про дворянское сословие. Но уже с начала 19 века купцы становятся основными благотворителями, и большая часть книги посвящена им.

Елена Лопухина «Самые знаменитые меценаты России»

Меня поразила мысль, которую отмечает автор:

Не стоит забывать и того, что деятельность русского купечества основывалась на религиозных догматах и традициях. Прежде всего официального православия и старообрядчества. Их вера предполагала определенную целенаправленность предпринимательской деятельности – необходимость общественной полезности предпринимательства.

Накопление богатства только для личного потребления однозначно осуждалось! Как высшая добродетель рассматривались зарабатывание денег и помощь другим.

Именно это было мотивацией направлять средства для благотворительного строительства больниц, школ, богаделен, организацию бесплатных столовых при своих мануфактурах.

Сознание неправды денег

Еще приведу две цитаты, которые тоже упоминаются в книге.

Одна принадлежит Марине Цветаевой:

Сознание неправды денег в русской душе невытравимо.

А другая – Павлу Третьякову:

Моя идея была – с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу, народу в каких-либо полезных учреждениях.

Эти цитаты показывают, что основной смысл в создании капитала может быть не только в наращивании еще большего количества денег, а в использовании их для роста культуры, повышения качества образования и качества жизни.

Это прекрасный вариант ответа на вопрос «Зачем ты на самом деле делаешь свой бизнес?».

Мне это очень откликнулось, потому что в моей работе мы почти всегда говорим про цифры и деньги. И мало про смыслы и итоговый результат.

Я вижу, что даже сами предприниматели и сама культура вокруг редко показывают примеры, что у них деньги не ради денег, а ради преобразований.

Вот какие проекты с ходу можете вспомнить сейчас, похожие на деятельность Павла Третьякова?

Мне на ум приходят частная школа «Летово» или поселок Доброград. Да, такие примеры есть, но их не много.

Бахрушины – династия московских предпринимателей и меценатов

Образ купца-мецената

В книге мне было интересно увидеть общие черты купца, который пошел в меценатство. Какой типовой сценарий я заметил:

Первое поколение – крепостной крестьянин, который делал хорошо свое дело, выкупил себя и свою семью в вольную, сделал первую фабрику где-то в европейской части (не в Москве), успел дать детям хорошее образование.

Второе поколение – поставили самые современные технологии в своем деле, масштабировали бизнес по всей стране, переехали в Москву. Сделали холдинг из нескольких фабрик, стали купцами первой гильдии, у них появился большой капитал. Уже с юношеских лет проявляли интерес к искусству: книги, картины или что-то другое. Начинается всё с малой страсти, но в течение всей жизни сбор и коллекционирование развиваются, произведений искусства насчитывается уже десятки тысяч экземпляров. И к завершению жизни это превращалось в настоящий музей, который часто дарили в общественное пользование.

Третье поколение – тут статистики мало, но часто старший сын наследовал бизнес и продолжал его развивать, а остальные дети становились профессионалами в других важных сферах, например, были врачами, инженерами и режиссерами.

Многие купцы были выходцами из крестьян и староверов – около 60-70%.

Поэтому можно представить такую общую характеристику типичного мецената того времени:

энергичен, стремителен и неутомим;

мало тратит денег на себя, а много на работу и пользу для окружающих;

обладает той самой «русской смекалкой»;

любит родину, искренне верующий;

высочайший профессионал.

Выходит, мало что изменилось для достижения успеха на поприще бизнеса, да и на любом другом, даже спустя два века.