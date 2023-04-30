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Эксперимент как метод проверки гипотез в бизнесе

Итак, для развития своей бизнес-идеи вы выбрали хорошие гипотезы и проранжировали их. Теперь следующий шаг — провести эксперименты, которые дадут доказательства, чтобы поддержать или опровергнуть гипотезы, и позволят снизить риск неопределенности в развитии бизнеса. Как разработать и провести хороший эксперимент рассмотрим далее.
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Что такое эксперимент и с чего его начать

Эксперимент (от лат. experimentum — проба, опыт) — один из основных методов научного познания вообще: от визуального наблюдения до времени измерения.

И в жизни в целом, и в бизнесе в частности к верному ответу может вести не одна дорога, а множество, поэтому эксперименты нужны как средство снижения риска и неопределенности на пути к нужному результату.

Несколько советов для тестирования бизнес-идей:

Переведите самые важные гипотезы в разряд эксперимента. Когда вы приоритезируете свои гипотезы, то в первую очередь стоит уделить внимание наиболее значимым из них и протестировать те, которые еще не имеют доказательств.

Начинайте с дешевых и коротких экспериментов. Тогда вам потребуется минимум затрат времени и денег, что позволит экономить наиболее ценные ресурсы компании. А с каждым экспериментом уменьшается риск того, что вы потратите время, силы и деньги на бесперспективные идеи.

Эксперимент должен продолжаться определенное время. Чтобы принести достаточное количество доказательств, на которых можно учиться.

Подходите к организации экспериментов как ученый. Чтобы получаемые доказательства были чистыми и достоверными.

В итоге у вас будет тщательно продуманный эксперимент, который могут воспроизвести все участники команды и получить пригодные для использования и сравнения данные.

Из чего состоит хороший эксперимент

Хороший, то есть грамотно продуманный, эксперимент в точности отвечает на три вопроса:

– кто? — объект тестирования;

– где? — контекст тестирования;

– что? — элементы тестирования.

Такой эксперимент включает в себя четыре компонента:

1. Гипотеза — наиболее важное предположение по вашей бизнес-идее.

2. Описание эксперимента — всё то, что вы будете проводить для подкрепления или опровержения гипотезы.

3. Показатели — данные для оценки в ходе эксперимента.

4. Критерии — успешности или неуспешности для показателей эксперимента.

Мы уже говорили о том, что для быстрого роста бизнеса важно проводить многократные эксперименты с гипотезами. Вряд ли у вас получится сделать всего один эксперимент и сразу совершить грандиозный прорыв, чтобы много заработать. Для достижения успеха требуется целая серия экспериментов. То есть у вас будет множество карточек тестирования и своя библиотека экспериментов.

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О методе HADI-циклов

По сути описанная система выбора самой важной гипотезы и проверки ее в ходе эксперимента повторяет метод HADI-циклов. Он часто применяется при проверке гипотез и многим знаком.

Напомню, что HADI представляет собой бесконечный цикл, состоящий из четырех этапов:

1. Гипотеза (Hypothesis), которую мы выдвигаем. Например, какой клиентский сегмент будет потребителем наших услуг.

2. Действие (Action), чтобы проверить гипотезу: провести интервью с клиентами из нашего сегмента, задать вопросы, исследовать проблемы.

3. Сбор данных (Data), чтобы клиенты подтвердили актуальность проблем и нашего решения.

4. Выводы (Insights) о дальнейших действиях и выдвижение новых гипотез.

В HADI-цикле происходит постоянная проверка гипотез и анализ результатов этой проверки. После выводов по первой гипотезе можно принять решение о ее завершении и перейти к следующей или сделать новый эксперимент — тестирование гипотез никогда не останавливается.

И чем больше HADI-циклов вы сделаете, тем больше получите инсайтов и быстрее найдете гипотезу, которая сработает, а значит, продвинетесь на пути преодоления главного ограничения роста вашего бизнеса.

В зависимости от специфики бизнеса и формулировки предположения для проверки гипотезы можно применять разные методики и инструменты. Главное — проводить как можно больше экспериментов, чтобы быстро снижать риск неопределенности.

Мнение «ktarasov» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

18
ktarasov

ktarasov

3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ktarasov
    ktarasov

    Эксперимент как метод проверки гипотез в бизнесе

    Итак, для развития своей бизнес-идеи вы выбрали хорошие гипотезы и проранжировали их. Теперь следующий шаг — провести эксперименты, которые дадут доказательства, чтобы поддержать или опровергнуть гипотезы, и позволят снизить риск неопределенности в развитии бизнеса. Как разработать и провести хороший эксперимент рассмотрим далее.

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