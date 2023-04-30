Эксперимент как метод проверки гипотез в бизнесе

Что такое эксперимент и с чего его начать
Эксперимент (от лат. experimentum — проба, опыт) — один из основных методов научного познания вообще: от визуального наблюдения до времени измерения.
И в жизни в целом, и в бизнесе в частности к верному ответу может вести не одна дорога, а множество, поэтому эксперименты нужны как средство снижения риска и неопределенности на пути к нужному результату.
Несколько советов для тестирования бизнес-идей:
Переведите самые важные гипотезы в разряд эксперимента. Когда вы приоритезируете свои гипотезы, то в первую очередь стоит уделить внимание наиболее значимым из них и протестировать те, которые еще не имеют доказательств.
Начинайте с дешевых и коротких экспериментов. Тогда вам потребуется минимум затрат времени и денег, что позволит экономить наиболее ценные ресурсы компании. А с каждым экспериментом уменьшается риск того, что вы потратите время, силы и деньги на бесперспективные идеи.
Эксперимент должен продолжаться определенное время. Чтобы принести достаточное количество доказательств, на которых можно учиться.
Подходите к организации экспериментов как ученый. Чтобы получаемые доказательства были чистыми и достоверными.
В итоге у вас будет тщательно продуманный эксперимент, который могут воспроизвести все участники команды и получить пригодные для использования и сравнения данные.
Из чего состоит хороший эксперимент
Хороший, то есть грамотно продуманный, эксперимент в точности отвечает на три вопроса:
– кто? — объект тестирования;
– где? — контекст тестирования;
– что? — элементы тестирования.
Такой эксперимент включает в себя четыре компонента:
1. Гипотеза — наиболее важное предположение по вашей бизнес-идее.
2. Описание эксперимента — всё то, что вы будете проводить для подкрепления или опровержения гипотезы.
3. Показатели — данные для оценки в ходе эксперимента.
4. Критерии — успешности или неуспешности для показателей эксперимента.
Мы уже говорили о том, что для быстрого роста бизнеса важно проводить многократные эксперименты с гипотезами. Вряд ли у вас получится сделать всего один эксперимент и сразу совершить грандиозный прорыв, чтобы много заработать. Для достижения успеха требуется целая серия экспериментов. То есть у вас будет множество карточек тестирования и своя библиотека экспериментов.
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О методе HADI-циклов
По сути описанная система выбора самой важной гипотезы и проверки ее в ходе эксперимента повторяет метод HADI-циклов. Он часто применяется при проверке гипотез и многим знаком.
Напомню, что HADI представляет собой бесконечный цикл, состоящий из четырех этапов:
1. Гипотеза (Hypothesis), которую мы выдвигаем. Например, какой клиентский сегмент будет потребителем наших услуг.
2. Действие (Action), чтобы проверить гипотезу: провести интервью с клиентами из нашего сегмента, задать вопросы, исследовать проблемы.
3. Сбор данных (Data), чтобы клиенты подтвердили актуальность проблем и нашего решения.
4. Выводы (Insights) о дальнейших действиях и выдвижение новых гипотез.
В HADI-цикле происходит постоянная проверка гипотез и анализ результатов этой проверки. После выводов по первой гипотезе можно принять решение о ее завершении и перейти к следующей или сделать новый эксперимент — тестирование гипотез никогда не останавливается.
И чем больше HADI-циклов вы сделаете, тем больше получите инсайтов и быстрее найдете гипотезу, которая сработает, а значит, продвинетесь на пути преодоления главного ограничения роста вашего бизнеса.
В зависимости от специфики бизнеса и формулировки предположения для проверки гипотезы можно применять разные методики и инструменты. Главное — проводить как можно больше экспериментов, чтобы быстро снижать риск неопределенности.
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