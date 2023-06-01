Как бизнесу работать в условиях неопределенности. Как построить путь к цели через неопределенность?

Мне очень нравится такое определение предпринимателя — это человек, который умеет достигать результата в условиях неопределенности, когда непонятно что делать, как делать и как идти к целям.
Проблемы бизнеса и как обычно их решают
С какими проблемами роста сталкивается бизнес? При общении с предпринимателями чаще всего я слышу о том, что лидов мало или они слишком дорогие, цикл сделки долгий, низкий чек или менеджеры плохо продают.
Чтобы эти проблемы «починить», сначала надо понять, почему это происходит. И здесь причины могут быть двух типов: внешние — они вне зоны нашего влияния и внутренние, на которые мы можем повлиять.
Как правило, руководитель всегда имеет свое видение, как поправить ситуацию в компании, чтобы наладить процессы и выйти на устойчивый рост. Но порой сделать ничего не получается или всё меняется слишком медленно. Это происходит из-за:
Уверенности в существовании правильных способов развития. Как правило, это очень долгие способы, но руководитель уверен, что есть такое стопроцентное решение, которое разом сделает всё лучше. Например, если сделать дорогой сайт с «правильным» дизайном, с продающими фишками, и он сразу увеличить количество клиентов. Чего в действительности не происходит.
Высокой доли неопределенности на рынке. Спрос и технологии постоянно меняются, появляются конкуренты с лучшими предложениями и качественными продуктами. А ваши решения всё время будут опаздывать и не достигать результата.
Как действовать по-другому
Мне очень нравится представлять неопределенность в виде облака или тумана перед нами. Обычно мы хорошо знаем точку А, где находимся сейчас. И чаще всего можем сформулировать точку Б — результат, который нужно достичь. Но сам путь скрыт от нас, хотя мы можем предположить какие-то идеи.
Как построить путь к цели через неопределенность? Нарезать ее на кусочки — гипотезы. Это могут быть, например, идеи по привлечению клиентов, лидогенерации, по скриптам для продаж.
Затем эти гипотезы нужно проверить, и какие-то из них сработают, а какие-то нет. По тем, что подтвердились, идем дальше и их масштабируем.
И получается, что первым до финала доходит тот, кто быстро проверяет много гипотез. В следующей публикации мы подробнее поговорим, как придумывать гипотезы и как их проверять.
Итог:
С работой в условиях неопределенности сталкиваются, на самом деле, почти все компании в современном мире. Особенно их много среди стартапов.
За последние десятилетия разработаны инструменты и методики, которые помогают быстрорастущим проектам проходить неопределенность как можно быстрее и дешевле, а значит эффективнее приходить к результатам.
Подобные методики применимы к бизнесам на любых стадиях — что в начале, когда команда только идет от первой идеи к продажам, что в компаниях со стабильной выручкой и ростом.
В моем канале телеграм можно прочесть о том , как развивать бизнес в России сегодня: как ставить цели, достигать результата, устранять ограничения внутри бизнеса и в голове.
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
заголовок завлекательный, а по смыслу "ни о чем"
нужно начать с устранять ограничения в голове.
в устранении остального-необходимость пропадет.