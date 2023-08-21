Почему предприниматели сопротивляются изменениям

Предприниматели постоянно сталкиваются с сопротивлениями. В чем они проявляются? Какие инструменты помогут «перешагнуть» данные преграды? Как устоять против гомеостаза и поменять себя? Поговорим обо всем этом в этой статье.

Еженедельно я работаю с 5-7 компаниями, которые проходят стадию изменений в продажах, запуске новых продуктов.

В своей работе я руководствуюсь двумя основными тезисами:

«Новые результаты получаются от новых действий», то есть действуя по-старому мы получаем старый результат. С этой аксиомой невозможно поспорить.

«Новые действия приводят к сопротивлению». Тут уже возникает вопрос «А что делать с этим сопротивлением, как его преодолеть?»

Что такое гомеостаз

Из уроков биологии, наверное, вы помните термин «гомеостаз» — это свойство организма к саморегуляции. Примером может быть поддержание стабильной температуры тела (например, у человека — 36,6), регенерация клеток для выполнения органами своих функций. Если применять это понятие по отношению к обществу, то это стремление человеческой системы поддерживать равновесие, сопротивляться изменениям.

Любая система стремится достичь равновесия, оставаться одинаковыми. На самом деле никто особо не хочет меняться, это сложно, больно, противоестественно. Но на нас очень сильно действует внешняя среда: новости, социальные сети, фондовые индексы.

Мир постоянно меняется, возникают новые требования, которые не могут не повлиять на человека, систему. Если смотреть на бизнес, предприниматель постоянно находится под влиянием внешних и внутренних изменений: меняются запросы, ожидания, требования клиентов, сотрудников, поставщиков.

Все это заставляет предпринимателя реагировать на эти вызовы, менять что-то в компании, вызывая тем самым некие сопротивления как в самом человеке, так и внутри организации.

Какие есть способы проработки сопротивлений

В науке, бизнесе уже давно есть результативные способы проработки различных сопротивлений. Сегодня хочу остановиться на одной из них – пирамиде логических уровней Роберта Дилтса. Возможно, кто-то уже раньше слышал о ней, можете поделиться своим мнением.

Данная пирамида – это модель, чтобы думать, размышлять над своими действиями и поведением коллег, выявлять причины проблем и находить способы их устранения. Пирамида позволяет наглядно увидеть, что решение находится на уровне выше, чем сама проблема. Нижние уровни подчинены верхним, и каждая трансформация на верхних уровнях распространяется на нижние.

Разберемся с этим подробнее:

🔷 Окружение – все, что есть возле нас (быт, окружающие люди, среда питания).

🔷 Поведение – наши действия (работа, контакты).

🔷 Способности – использование инструментов, которыми мы владеем (знания, навыки, таланты).

🔷 Убеждения, ценности – наша вера, внутренние стереотипы.

🔷 Идентичность – с чем мы себя ассоциируем.

🔷 Миссия – высший духовный уровень. Главный вопрос «Для чего это все?».

Сам Роберт Дилтс, объясняя устройство пирамиды в своей книге, приводил пример игры на фортепиано:

🤲 Окружение – пианино, пальцы, нажимающие на клавиши, звуки.

🎹 Поведение — нажатие на клавиши.

🎵 Способности – талант к музыке, умение играть на инструменте.

🎻 Убеждения, ценности – пианист понимает и любит музыку.

😎 Идентичность – принимает на себя роль музыканта.

Пирамида логических уровней универсальна, ее можно применять в различных областях: в личных делах, бизнесе, при взаимодействии с людьми. Она помогает разложить любу ситуацию «по полочкам» и понять суть проблемы.

Например, эту пирамиду могут применять выпускники, которые не могут определиться с выбором профессии. Переходя из одного уровня в другой, можно определить свои таланты, способности, потенциал, найти компромисс между желаниями и возможностями.

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Пирамида Р. Дилтса актуальна и для предпринимателей (ИП, самозанятых, владельцев компаний)

Например, бизнесмен не может вырасти в доходе. В этом случае ему необходимо определить свое окружение (клиентов, конкурентную среду, рынок), проанализировать свое поведение, способности, выявить главные ценности. Поэтапный анализ позволит найти причину низкой прибыли (отсутствие должной рекламы, спроса, качество товара) и построить дальнейший план развития.

Согласно уровням Р.Дилтса, чтобы решить проблему, мы должны совершить несколько простых шагов:

Четко сформулировать проблему (например, невыполнение плана продаж). Подняться о пирамиде до уровня, где расположена проблема. Найти уровень, где есть решение. Определить новые действия, которые приведут к нужным изменениям. Пройти по пирамиде в обратном направлении сверху вниз для проверки правильности.

Меняться можно на любом уровне: начиная изменения с простых вещей, можно прийти к грандиозным результатам.

Все бизнесмены работают с неопределенностями, страхами, гомеостазами, но главное в предпринимателе – это способность преодолеть сопротивления ради достижения своей цели двигаться вперед.

Вообще, предприниматель – это человек, который умеет достигать результатов в условиях неопределенности: когда не понятно, что и как делать, как достигать целей.

Что может помочь в работе с сопротивлениями?

Методологи делят пирамиду Р. Дилтса на 3 больших блока:

🔷 Быть (миссия, идентичность, убеждения) – наш взгляд на мир, существование в бытие.

🔷 Делать (способности, поведение) – наши действия.

🔷 Уметь (окружение).

По своей практике могу сказать, что предприниматели для избавления от проблем на всех уровнях пирамиды используют:

На уровне «быть» — самоанализ (чтение книг, рефлексия), помощь психологов, ментора, коуча (работа над убеждениями личности). В последние годы значительно увеличилось число предпринимателей, взаимодействующих с психотерапевтами, коучами.

На уровне «делать» — обучения, развитие. Чем больше гипотез будет вами протестировано, тем более качественные результаты вы получите.

На уровне «уметь» — коммуникации с другими людьми (форум-группы, мастер-майнды, бизнес-сообщества). Генерация и обсуждение идей с командой, группой людей позволит лучше осознать свои цели, найти новые решения проблемы.

Одна из моих рекомендаций – «Найдите, ради чего идти вперед». Это сравнительно облегчит вашу жизнь. Про ваш рост никто не будет заботиться кроме вас, изменения в бизнесе нужны, в первую очередь, вам самим для получения выгоды, прибыли.