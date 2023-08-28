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Проведение планерок: 5 частых ошибок

Эффективная планерка — один из важных инструментов управления, который фокусирует команду на выполнении задач и ускоряет рост бизнеса. Расскажу о типичных ошибках, которые совершают при проведении планерок, и как их не допустить.
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Проведение планерок: 5 частых ошибок

Ошибка №1. Планерки проводятся несистемно.

Как бывает. В компании нет расписания для встреч, планерки проводятся стихийно, когда захочет руководитель. Такие встречи сбивают всех участников с ритма работы и не отличаются продуктивностью.

Как избежать. Проводите совещания в определенном режиме и графике. Они должны быть регулярными, например, ежедневными, еженедельными или ежеквартальными. Все сотрудники знают о времени и месте их проведения, заранее готовятся, привыкают работать в таком порядке и действуют эффективнее.

Ошибка №2. Совещание слишком долгое.

Как бывает. Сначала 5 минут ждут всех опоздавших, потом высказывается каждый участник планерки. Кто-то укладывается в полминуты, а кто-то рассказывает о рабочих задачах несколько минут. Затем задают друг другу вопросы, обсуждают и выясняют проблемы, которые уже не относятся к теме встречи. Планерка затягивается, сотрудники потратили много времени, но результата не достигли. В итоге все остались в негативном настроении.

Как избежать. Придерживайтесь регламента планерки и старайтесь укладываться в короткие сроки. Если это ежедневные «летучки», то они не должны быть больше 15 минут, а еженедельные встречи проводите за час. Экономьте время: не нужно ждать опоздавших, обсуждать посторонние темы или подробно задачу только одного участника. Заранее готовьте результаты, факты, цифры и выводы, чтобы не подсчитывать какие-то данные в процессе планерки и не задерживать остальных.

Ошибка №3. Обсуждается «текучка», а не главные задачи для роста бизнеса.

Как бывает. На планерке большую часть времени сотрудники обсуждают текущие задачи: все рассказывают, что сейчас делают и что будут делать дальше. В результате силы и ресурсы потрачены, работы сделано много, а к главной цели не приблизились и роста бизнеса нет.

Как избежать. Текущие задачи — не цель вашей планерки. Их можно обсудить с подчиненными множеством других способов. Фокусируйтесь на выполнении задач, которые ведут к изменениям бизнеса. И все результаты анализируйте с точки зрения: приблизили они компанию к главной цели или нет.

Ошибка №4. Ключевые моменты планерки не фиксируются.

Как бывает. Каждое совещание проводится как в первый раз: участники повторно обсуждают одни и те же вопросы, а договоренности забывают. Такая планерка малопродуктивна, и сотрудники считают ее бесполезной тратой времени.

Как избежать. Ведите протокол совещания. Необязательно дословный, но фиксируйте ключевые договоренности и важные моменты. После каждой встречи делайте рассылку участникам с четким резюме: какие вопросы обсудили, какие задачи и кому предстоит решить. Это поможет вам лучше контролировать планы и выполнение задач, повысит результативность команды и будет быстрее продвигать к главной цели вашего бизнеса.

Ошибка №5. Планерка в формате монолога руководителя.

Как бывает. На совещании все молча слушают руководителя, боятся вставить даже слово и только ждут, когда всё закончится. В такой ситуации сотрудники не проявляют инициативы, не воспринимают себя как часть команды и не понимают, каких целей они должны достичь вместе.

Как избежать. На планерке у каждого участника должна быть возможность высказаться и обменяться мнениями. Лучше, если руководитель не навязывает цели и решения, а умеет слушать и слышать подчиненных. Когда сотрудники сами формулируют свои задачи и цели, понимают, как строится работа, тогда они больше сфокусированы на результате и начинают делать меньше лишней работы. А еще повышается мотивация и осознанность всех участников команды. Они начинают думать результатом и проявляют больше самостоятельности: как сделать быстрее, оптимальнее, дешевле. И самих результатов становится больше.

Анализируйте свои совещания, делайте выводы и работайте над ошибками. Вы будете эффективнее проводить планерки с сотрудниками и сможете быстрее выполнять важные задачи.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

12
ktarasov

ktarasov

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип ktarasov
    ktarasov

    Проведение планерок: 5 частых ошибок

    Эффективная планерка — один из важных инструментов управления, который фокусирует команду на выполнении задач и ускоряет рост бизнеса. Расскажу о типичных ошибках, которые совершают при проведении планерок, и как их не допустить.

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