Правда что ИП выгоднее получать оплату через QR и СБП?
Как выгоднее получать оплату?
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Правда что ИП выгоднее получать оплату через QR и СБП?
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии5
Добрый день. Да, выгоднее. У меня ИП в банке Хайс, комиссия с оплаты по куару 0,4 процента. И деньги моментально приходят на счет. Да, и для многих клиентов сейчас так удобнее платить, так как карта не всегда с собой, а телефоном как вы знаете уже особо не оплатишь. Код в тг-боте формируешь для них и все.
Это во всех банках так или только в вашем?
Вроде во всех, но у меня счет только в Хайсе открыт. Но меня в Хайсе меня все устраивает, от работы поддержки до цен на тарифы, поэтому менять банк не планирую.
За сколько тариф у вас?
1990 в месяц, и лимит на вывод без комиссии до 600 тысяч, укладываюсь с запасом. Да по сути эта цена тарифа кэшбеком по дебетовке, с которой трачу на личные дела, отбивается.