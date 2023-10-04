Бизнесмены назвали школьные предметы, которые помогли им в бизнесе

ИТ, производство и образование стали самыми популярными направлениями бизнеса, которые респонденты начали еще в школе, следует из опроса* бизнес-клуба «Атланты». Главной мотивацией для занятия предпринимательством в школьные годы для большинства респондентов (38%) стало желание помочь своим родителям. Каждый пятый стремился к финансовой независимости, а каждый четвертый — был вдохновлен успехом уже состоявшихся владельцев компаний.

Интересно, что каждый пятый владелец бизнеса оценил сильное влияние школы на свой путь становления предпринимателем. В то время они развивали навыки работы над собственными проектами (23%), организаторские (20%) и коммуникативные способности (18%), а также научились эффективному нетворкингу.

Отвечая на вопрос, знания из каких школьных предметов стали полезными для их бизнеса, почти половина (49%) респондентов отметили математику, 40% — русский и 21% — иностранные языки.

Дополнительно бизнесмены отметили отсутствие поддержки со стороны своих близких (26%) и доступа к источникам информации о ведении бизнеса (23%) во время учебы в школе. Также каждый пятый респондент сталкивался с наказаниями от родителей и учителей из-за своей предпринимательской деятельности.

Кроме того, треть опрошенных бизнесменов уверены, что сегодняшним ученикам школ значительно проще запускать проекты. При этом 41% предпринимателей выразили готовность.

Поддержать школьников в их стремлении запускать проекты. Респонденты готовы делиться своим опытом и знаниями (43%), быть бизнес-наставниками (23%) и создавать образовательные продукты, направленные на развитие предпринимательских навыков (19%).



Методология

*В опросе приняли участие 1264 предпринимателя в возрасте 18-55 лет. Регионы исследования — города с населением от 1 млн человек. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в сентябре 2023 года.