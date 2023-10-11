Каждый четвертый предприниматель обращался к бизнес-менторам. Почему бизнесу так нужны наставники?

Большинство владельцев компаний (69%) видит результат после работы с менторами. Среди самых популярных запросов к наставникам — решение конфликтов с деловыми партнерами (20%), настройка бизнес-процессов (19%) и поиск зон роста компании (18%).

Опыт ментора в бизнесе, рентабельность его компании и опыт работы в найме стали самыми важными факторами при выборе ментора для каждого пятого респондента (23%), следует из опроса*. Другие аспекты, такие как жизненный путь специалиста (18%), его репутация (15%) и уровень медийности (15%) тоже имеют значение. По мнению 40% респондентов, поиск высококвалифицированного специалиста в России — сложная задача.

Кроме того, опрос показал, что 23% бизнесменов готовы заплатить от 20 до 50 тысяч рублей за одну сессию с наставником. Пятая часть респондентов готова инвестировать до 100 тысяч рублей, каждый десятый согласен отдать до 200 тысяч рублей, а 7% респондентов — более 200 тысяч рублей.

«Четверть предпринимателей уже обратились к ментору в этом году и еще столько же планируют взять консультацию до конца года. Владельцы компаний все чаще отмечают значимость наставничества и его влияние на успешность и рост их бизнеса», — рассказал Михаил Воронин, основатель бизнес-клуба «Атланты».

Предприниматели также выразили свои предпочтения относительно того, с кем бы они хотели поработать. Фаворитом стал британский бизнесмен Ричард Брэнсон (18%), следом идут бизнес-тренеры Тони Роббинс (10%) и Ирина Хакамада (8%). Чаще всего наставников находят в социальных сетях (25%), но многие также ищут их в бизнес-сообществах (23%) и на деловых мероприятиях (22%).

Методология

*В опросе приняли участие 1289 предпринимателя в возрасте 18-55 лет. Регионы исследования — города с населением от 1 млн человек. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в сентябре 2023 года.