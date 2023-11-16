Под прессом. Каждый десятый россиянин выбрал специальность под давлением родителей

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и аналитики Skillfactory провели исследование и выяснили, сколько россиян выбирают работу из-за давления родителей. В опросе приняли участие 3 500 респондентов из всех регионов страны.

Каждый пятый россиянин (23%) столкнулся с непониманием со стороны членов семьи после выбора профессии: респонденты признались, что их близкие были огорчены и даже переставали разговаривать с ними. Только 5% опрошенных смогли противостоять родным и выбрать интересную для себя программу обучения. Однако, треть опрошенных рассказала, что они всё же получили поддержку и одобрение от своих родственников.

Почти треть россиян (31%) схожи во мнении, что родственники в любом случае должны поддержать профессиональный выбор ребенка, независимо от того, одобряют они его или нет.

Больше половины (54%) считают, что родитель имеет право советовать поступать на ту или иную специальность, но окончательное решение все равно остается за выпускником.

При этом, 8% опрошенных в возрасте от 25 до 30 лет уверены, что взрослые должны направлять подростков в выборе профессии. И лишь 5% всех респондентов убеждены, что близкие обязаны влиять на жизненный путь будущего студента.

Более половины респондентов (51%) считают, что влияние родителей на выбор профессии ребенка оправдано в том случае, если школьник не способен определиться между несколькими вариантами. Еще 8% уверены, что вмешательство семьи оправдано, если они будут оплачивать обучение. В то же время, 26% опрошенных родителей считают, что их влияние на выбор профессии ребенка нецелесообразно в любом случае.

Примечательно, что 46% россиян недовольны своим выбором профессии после школы. Зумеры (опрошенные в возрасте от 19 до 24 лет) чаще всего чувствуют разочарование из-за выбранной специальности, а россиянам старше 50 лет, наоборот, чаще других нравится свой выбор специальности.

Почти половина россиян (47%) не работают по специальности, полученной после окончания школы.

Треть из них (33%) были вынуждены переквалифицироваться. Интересно, что чаще всего переучивались опрошенные в возрасте 40-49 лет. Еще 12% намерены уйти с нелюбимой работы в ближайшее время.