Финансовая грамотность для детей: рекомендации эксперта

Дети ходят в школу, чтобы обрести знания по математике, истории и языку, однако никто не учит их, как управлять деньгами с умом и ответственностью. Как объяснить ребенку, что потратить все деньги на сладости — не лучшая идея, и что новый смартфон не появляется по щелчку пальцев?

Дети ходят в школу, чтобы обрести знания по математике, истории и языку, однако никто не учит их, как управлять деньгами с умом и ответственностью. В настоящее время все чаще говорят о важности финансовой грамотности и необходимости обучить детей как можно раньше. Как объяснить ребенку, что потратить все деньги на сладости — не лучшая идея, и что новый смартфон не появляется по щелчку пальцев? Об этом рассказывает Анна Деньгина, автор образовательных программ по финансовой осведомленности для детей и родителей.

С какого возраста можно начать говорить с ребенком о деньгах?

Первые обсуждения финансовых вопросов можно начинать с 2-3 лет. Объясните, что продукты в магазине мы не просто берем с собой, а обмениваем на бумажки и монеты. Также важно, чтобы ваш ребенок знал, что вы работаете и получаете за это деньги.

Когда начинать давать ребенку карманные деньги?

Начинать давать карманные деньги можно с 5 лет. Вот несколько признаков, по которым вы поймете, что ребенок готов научиться распоряжаться деньгами:

Ребенок умеет сравнивать сумму с ценами в магазине и понимает, что он может купить на эти деньги.

Ребенок понимает, что карманные деньги — это деньги, которые выделяются регулярно, чтобы он распоряжался ими на свое усмотрение.

У него появляется интерес к товарам в магазинах.

Не стоит откладывать «настройку» системы карманных денег до 8-9 лет. Личные финансы понадобятся ребенку раньше, и если он будет получать их по требованию, это не научит его правильному восприятию и распределению ресурсов.

Нужна ли ребенку банковская карта?

Если ваш ребенок научился пользоваться наличными деньгами, то можно открыть ему банковскую карту. Это удобно также для вас: через приложение вы сможете установить ограничения на расходы, контролировать траты и ставить задачи вроде «накопить определенную сумму к определенному дню», чтобы сформировать представление о необходимости откладывать часть средств на непредвиденные обстоятельства.

Как я могу помочь развить финансовую грамотность в «домашних условиях»?

Вы можете смотреть мультфильмы с детьми. Некоторые серии известных российских мультсериалов, таких как «Смешарики», «Фиксики» и «Три кота», посвящены различным фин.темам: кредит, накопления, инвестиции, поход в магазин и история происхождения денег. Также можно найти специальные мультфильмы о финансах для детей, например, «Азбука денег тетушки Совы» и «Азбука финансовой осведомленности для детей».

Планируйте расходы вместе. До 11-12 лет ребенок не всегда готов планировать самостоятельно, поэтому ему нужна ваша помощь и участие. Ведите дневник расходов и обсуждайте, как прошла эта неделя, какие события ожидаются на следующей, на что могут понадобиться деньги. Например, у кого-то день рождения, и нужен подарок, или запланирован поход в парк, где захочется купить мороженое, и так далее.

Не забывайте поддерживать вашего ребенка в этом важном пути развития его финансовой грамотности. Хвалите его, если у него получилось накопить на желаемую игрушку, и не ругайте, если деньги, выданные на неделю, были потрачены за два дня. Общайтесь с ним, чтобы он чувствовал ваше доверие.

Финансовая грамотность — это такой же важный навык, как знание английского языка. Подпишитесь на канал Анны Деньгиной в Telegram, чтобы больше изучить тему финансов. А в изучении английского вам поможет Novakid.