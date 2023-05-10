Бизнес в Сербии в 2023 году. Идеи и возможности

Прежде всего, хочу заметить, что часто бизнес в Сербии вести гораздо легче, чем в России. Это связано с относительно невысоким уровнем бюрократии и простыми правилами налогообложения. Таким образом, Сербия является привлекательной страной для инвестирования и ведения бизнеса.

В 2023 году бизнес в Сербии продолжает развиваться, привлекая как местных предпринимателей, так и иностранных инвесторов. Наиболее распространенной формой компании в Сербии является Общество с ограниченной ответственностью (DOO), которое представляет собой наиболее простой и быстрый способ создать свою фирму в стране.

Для создания DOO необходимо определиться с названием компании и выбрать юридический адрес. При этом следует учитывать, что сербские государственные органы требуют уникальности названия и проводят проверку на неповторимость наименования.

Создание DOO требует минимального уставного капитала в размере 500 евро, однако на момент регистрации можно внести только 250 евро, а остальные 250 евро — в течение 2-х лет.

Популярность формы DOO объясняется тем, что учредители несут ответственность только в пределах своей доли в уставном капитале.

Открыть фирму в Сербии могут как физические лица, включая иностранных граждан, так и юридические лица, как сербские, так и иностранные. Для юридических лиц, зарегистрированных за пределами Сербии, требуется предоставить выписку из торгового реестра или свидетельство о регистрации компании в стране происхождения, а также доверенность на физическое лицо, которому предоставлено право подписи документов от имени иностранной компании, в том числе открытие счетов и выполнения всех действий, связанных с регистрацией компании.

Важно отметить, что все перечисленные документы должны быть апостилированы (за исключением государств-участников Гаагской конвенции), переведены на сербский язык и заверены нотариально. Только после этого документы могут быть сданы в регистрирующий орган.

Интересные бизнес идеи в Сербии

Общественное питание. Недостатка «точек» общественного питания в Сербии не наблюдается. Тем не менее, в этой сфере есть некоторый стереотип, что многие кафе и рестораны во многом похожи одно на другое, и это открывает определенные возможности для активных русских иммигрантов, которые могут придумать что-то оригинальное, чего нет в том или ином Сербском городе. Срок окупаемости кафе, точек фастфуда, и ресторанов обычно от 1 до 6 месяцев. По затратам ориентируйтесь на сумму от 4 до 300 тысяч евро. Надежность проекта можно повысить, если есть свободные финансы, чтобы купить коммерческое помещение, а не платить деньги за аренду.

Розничная торговля продуктами питания. Как и в России, в сфере розничной торговли основной оборот захватили крупные супермаркеты и гипермаркеты. Мелкие магазины существуют в обеих странах, но они редко могут похвастаться огромными объемами продаж.

Салоны красоты, парикмахерские, спа и массажные салоны также могут быть прибыльными бизнес-проектами. Хотя на этом бизнесе огромных денег можно и не заработать, высокая выживаемость данного бизнеса говорит о его потенциале. Срок окупаемости несколько месяцев, актуальность на рынке средняя, а затратная часть от 3 тысяч евро.

Производство продуктов питания может быть выгодным бизнесом, актуальность на рынке высока, но сложность реализации также высока. Затратная часть может сильно различаться в зависимости от планов, от 30 тысяч евро и выше.

Сервисные услуги по ремонту автомобиля. Скажем откровенно, хороших технических сервисов в Сербии немного, и многие автолюбители вынуждены искать хорошие мастерские и диагностические центры. Открытие своего автосервиса может быть выгодным бизнесом, если у вас есть достаточно опыта и знаний в этой области. Срок окупаемости относительно быстрый - обычно от 6 до 12 месяцев, а затраты могут варьироваться от 10 до 50 тысяч евро, в зависимости от размера и типа бизнеса. Однако, наличие необходимых квалификаций и различных лицензий может повлиять на сложность реализации проекта.

Туризм. Сербия является страной с богатой историей, культурой и природными красотами, что делает ее привлекательным местом для туризма. Развитие бизнеса в сфере туризма может быть выгодным, особенно для тех, кто может предложить нечто особенное и уникальное. В этой области есть возможности для открытия гостиниц, хостелов, апартаментов для аренды и других видов размещения. Затраты могут быть высокими, особенно при открытии гостиниц и ресторанов высокого уровня, но потенциальная прибыль может быть также очень высокой. Срок окупаемости может быть достаточно долгим, обычно от 2 до 5 лет, но если все сделано правильно, то такой бизнес может стать стабильным и прибыльным.

Электронная коммерция. Сербский рынок электронной коммерции по-прежнему развивается, но он имеет высокий потенциал роста, особенно в свете увеличения онлайн-покупок в последнее время. Открытие интернет-магазина может быть одним из самых доступных и дешевых способов начать свой бизнес, поскольку это не требует больших начальных инвестиций и предоставляет гибкость в управлении бизнесом. Срок окупаемости относительно короткий, а возможности роста и масштабирования не ограничены.

В заключение, можно сказать, что Сербия представляет собой привлекательный рынок для международных инвесторов и предпринимателей, благодаря своей стратегической географической позиции, высокому уровню образования населения, доступной рабочей силе, благоприятным налоговым условиям и развитой инфраструктуре.

Открытие бизнеса в Сербии может быть привлекательным вариантом для тех, кто хочет расширить свой бизнес или начать новый бизнес в европейской стране с низкими затратами и гибкими правилами.