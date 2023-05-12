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Общество

Информация об отказе от упрощенного гражданства Сербии для Россиян может быть ложной. Следите за официальными новостями

Дезинформация множится, как снежный ком. Telegram-каналы: новостные и о релокации — клонируют сообщения с формулировкой «Сербия отложила планы по упрощению процедуры получения гражданства иностранцам после того, как Евросоюз пригрозил…» Доверяйте только официальным источникам.
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Звучит мощно, ведь сотни тысяч леммингов не могут быть не правы! Но откуда же это стало известно? Устами кого «Сербия отложила»?

Заявил ли об этом президент? — Нет.

Быть может, есть что-то на правительственных сайтах? — Нет.

А что если об этом написали крупные сербские информагентства? — Так тоже нет!

По-прежнему, об этом написали лишь журналисты Financial Times, а дальше их статью перевели разные издания, притом на сербский язык — какие-то совершенно левые.

Придется разобрать статью FT, остановившись на нескольких моментах (в Гугл-переводе).

«Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, которые прожили в стране всего один год, поскольку ЕС предупредил, что может приостановить безвизовый режим для балканской страны».

То есть: говорится только об исключении идеи «паспорт за год». Ну так именно это уже сказали граждане в ходе общественных слушаний: они угадали такую реакцию ЕС. И уже тогда (к 4 мая) было переформулировано на «три года».

Следующие несколько абзацев — общая политическая ситуация на Балканах. Авторам статьи дали задачу написать не новостную заметку, но аналитику. И после краткого новостного повода «Брюссель направил по электронной почте свои комментарии к новому законопроекту», нужно «лить воду», наращивать текст словами до нужного объема.

Так в заметке появляются безымянные «советники Сербии», итальянские аналитики и какие-то Тимуры с Машами. Рассказывается, что Сербия хочет удержать квалифицированных специалистов. Это тоже давно известно; именно этим вызвана работа сразу над тремя законами: о трудоустройстве, иностранцах и гражданстве.

И на этом, собственно, всё. Следите за руками, как статья про Тимура и Машу, про комментарий по емайлу, превращается в «Сербия отложила закон»!

Подытоживая: на сегодняшний день никаких изменений нет. Что будет завтра, посмотрим завтра. Конечно же, ЕС может выкатить Сербии чёткие условия, прямо запретив что-либо менять. Конечно же, Сербия может торговаться на эту тему и решить что-то своё.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Информация об отказе от упрощенного гражданства Сербии для Россиян может быть ложной. Следите за официальными новостями

    Дезинформация множится, как снежный ком. Telegram-каналы: новостные и о релокации — клонируют сообщения с формулировкой «Сербия отложила планы по упрощению процедуры получения гражданства иностранцам после того, как Евросоюз пригрозил…» Доверяйте только официальным источникам.

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