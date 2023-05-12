Информация об отказе от упрощенного гражданства Сербии для Россиян может быть ложной. Следите за официальными новостями

Звучит мощно, ведь сотни тысяч леммингов не могут быть не правы! Но откуда же это стало известно? Устами кого «Сербия отложила»?
Заявил ли об этом президент? — Нет.
Быть может, есть что-то на правительственных сайтах? — Нет.
А что если об этом написали крупные сербские информагентства? — Так тоже нет!
По-прежнему, об этом написали лишь журналисты Financial Times, а дальше их статью перевели разные издания, притом на сербский язык — какие-то совершенно левые.
Придется разобрать статью FT, остановившись на нескольких моментах (в Гугл-переводе).
«Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, которые прожили в стране всего один год, поскольку ЕС предупредил, что может приостановить безвизовый режим для балканской страны».
То есть: говорится только об исключении идеи «паспорт за год». Ну так именно это уже сказали граждане в ходе общественных слушаний: они угадали такую реакцию ЕС. И уже тогда (к 4 мая) было переформулировано на «три года».
Следующие несколько абзацев — общая политическая ситуация на Балканах. Авторам статьи дали задачу написать не новостную заметку, но аналитику. И после краткого новостного повода «Брюссель направил по электронной почте свои комментарии к новому законопроекту», нужно «лить воду», наращивать текст словами до нужного объема.
Так в заметке появляются безымянные «советники Сербии», итальянские аналитики и какие-то Тимуры с Машами. Рассказывается, что Сербия хочет удержать квалифицированных специалистов. Это тоже давно известно; именно этим вызвана работа сразу над тремя законами: о трудоустройстве, иностранцах и гражданстве.
И на этом, собственно, всё. Следите за руками, как статья про Тимура и Машу, про комментарий по емайлу, превращается в «Сербия отложила закон»!
Подытоживая: на сегодняшний день никаких изменений нет. Что будет завтра, посмотрим завтра. Конечно же, ЕС может выкатить Сербии чёткие условия, прямо запретив что-либо менять. Конечно же, Сербия может торговаться на эту тему и решить что-то своё.
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