Плюсы и минусы жизни в Черногории для релокантов из России. Рассмотрим «за» и «против»

Черногория, с ее красивыми пейзажами, привлекательным климатом и разнообразными возможностями для отдыха, становится все более популярным местом для релокации из России. Однако, как и в любой другой стране, есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать при принятии решения о переезде. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Плюсы жизни в Черногории:

Красивая природа и благоприятный климат: Черногория славится своими живописными пейзажами, включая горы, озера и пляжи Адриатического моря. Благодаря своему средиземноморскому климату, страна наслаждается мягкой зимой и теплым летом, что делает ее привлекательной для любителей активного образа жизни и отдыха на побережье.

Плюсы иммиграции в Черногорию становятся еще более заметными благодаря лояльной визовой политике страны. Многих релокантов из России, Украины и Беларуси привлекают возможности легкого переезда на постоянное место жительства в Черногорию. Даже если вы не желаете сразу оформлять вид на жительство, можно начать жить как визовый турист и пересекать границу с соседней Боснией или Сербией каждые 30 дней. Важно отметить, что гражданам Украины предоставляется возможность пребывания без визы в течение 90 дней.

Возможность проживания без необходимости оформления сложных долгосрочных виз увеличивает доступность страны для потенциальных иммигрантов и предоставляет им возможность более детально изучить Черногорию перед принятием окончательного решения о переезде.

Разнообразие возможностей для активного отдыха: Черногория предлагает множество вариантов для отдыха, включая пешие и велосипедные прогулки в горах, водные виды спорта, гольф, рыбалку и многое другое. Независимо от ваших предпочтений, здесь найдется что-то для каждого.

Более низкая стоимость жизни: В сравнении с некоторыми другими европейскими странами, Черногория может предложить более доступные цены на аренду недвижимости, продукты питания, услуги и развлечения. Это может оказаться привлекательным для релокантов, которые стремятся сократить расходы на проживание.

Черногория предлагает еще одно преимущество — одну из самых низких ставок корпоративного налога в Европе. Это делает Черногорию привлекательным местом для тех, кто планирует вести бизнес или инвестировать в страну. Низкий корпоративный налог способствует созданию благоприятной деловой среды и стимулирует развитие предпринимательства в Черногории.

Дружественность к иностранцам: Черногория является гостеприимной страной и в большинстве своем относится дружелюбно к иностранцам. Местные жители, а также официальные органы, обычно открыты и готовы помочь при необходимости.

Необходимо отметить, что Черногория обладает выгодным географическим положением, что делает ее удобным местом для путешествий по Европе.

Паромное сообщение с Баром. Благодаря наличию паромного переправы, вы сможете легко добраться до Италии из города Бар. Это открывает широкие возможности для путешествий и открывает перед вами новые горизонты и культурные богатства. Авиаперевозчики низкобюджетных авиалиний предлагают множество рейсов из Подгорицы в различные города Европы. Благодаря этому вы сможете приобрести доступные билеты и легко путешествовать по Европе.

Еще одним плюсом жизни в Черногории для релокантов из России является культурно-религиозное сходство. Черногорцы исповедуют православную веру. Это создает общую основу и облегчает понимание моральных ценностей и традиций этой страны.

Теперь рассмотрим некоторые минусы:

Языковой барьер: Официальным языком Черногории является черногорский, который относится к южнославянской группе языков. Для релокантов из России может быть сложно справиться с языковым барьером, особенно если они не знают черногорского или английского языка. Это может создать определенные трудности в повседневной жизни, взаимодействии с местными жителями и ведении деловых дел.

Для многих русскоязычных людей черногорский язык может быть интуитивно понятен, но выучить небольшой набор фраз и слов для успешной коммуникации с местными все равно придется!

Ограниченные возможности трудоустройства: Черногория является маленькой страной с относительно небольшим рынком труда. Вакансии могут быть ограничены, особенно для иностранных работников. Для релокантов из России может быть сложно найти подходящую работу с достойной зарплатой и перспективами развития. Но если у вас есть удаленная работа в зарубежной компании, в Черногории вы будете чувствовать себя более чем комфортно.

Бюрократические процедуры: Подобно многим другим странам, Черногория имеет свои бюрократические процессы и требования при получении вида на жительство, разрешения на работу и других документов. Это может занять время и вызвать определенные сложности для релокантов, особенно если они не знакомы с местными правилами и процедурами.

Ограниченные социальные и культурные возможности: В больших городах, таких как Подгорица и Будва, есть больше возможностей для развлечений, но в небольших городах и сельских районах выбор культурно-развлекательных мероприятий может быть ограничен.

В целом, жизнь в Черногории для релокантов из России имеет свои плюсы и минусы. Прекрасная природа, доступные цены и дружелюбное отношение местных жителей являются преимуществами. Однако языковой барьер, ограниченные возможности трудоустройства и некоторые бюрократические процедуры могут представлять некоторые вызовы. Перед принятием решения о релокации в Черногорию, важно тщательно изучить все аспекты и подготовиться к особенностям местной жизни.