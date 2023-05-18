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Общество

Особенности использования Российских водительских прав в Сербии. Процедура покупки и оформления автомобиля

Для российских граждан, проживающих или временно находящихся в Сербии, важно быть осведомленными о специфических требованиях, связанных с использованием российских водительских прав и процедурой покупки и оформления автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты этих вопросов.
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Особенности использования Российских водительских прав в Сербии. Процедура покупки и оформления автомобиля

Использование российских водительских прав в Сербии

Согласно международным договорам, российские граждане имеют право использовать свои национальные водительские права при временном пребывании в Сербии. Однако, при долгосрочном проживании или приобретении постоянного резидентства в Сербии, российские водительские права могут потребовать обмена на местные.

Строго говоря, для постоянных обитателей Сербии, имеющих вид на жительство продолжительностью свыше 6 месяцев, обязательным требованием является замена российских водительских прав на сербские. 

Согласно закону, с российскими правами можно ездить на территории Сербии в течение 6 месяцев с даты получения вида на жительство.

Поменять действующие российские права на сербские при наличии вида на жительство не составляет большого труда. Для этого необходимо пройти медицинскую комиссию, оплатить соответствующие пошлины (255 динаров за выдачу водительского удостоверения и 7940 динаров административной таксы) и обратиться в местное отделение дорожной полиции с российскими правами и их переводом на сербский язык. Перевод должен быть заверен круглой печатью уполномоченного судебного переводчика. В процессе получения сербских прав российские права изымаются безвозвратно. 

Следует учитывать, что после получения сербских прав водитель полностью подчиняется местной системе обеспечения безопасности дорожного движения, и ему начисляются штрафные баллы наравне со всеми. В конечном итоге это может привести к лишению сербских прав, которые были получены ранее.

Для обмена российских водительских прав на сербские необходимо обратиться в местное управление по делам транспорта и сообщить о своем намерении. При этом потребуется предоставить следующие документы:

  • Заявление на обмен водительских прав.

  • Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и статус проживания в Сербии.

  • Российские водительские права (оригинал и копия).

  • Медицинская справка, подтверждающая соответствие заявителя медицинским требованиям для водителей.

  • Фотографии (в соответствии с требованиями).

После подачи всех необходимых документов, они будут рассмотрены компетентными органами, и в случае одобрения заявления, вам будет выданы сербские водительские права. 

Обратите внимание, что процедура обмена может варьироваться в зависимости от региона и конкретных правил местных властей, поэтому рекомендуется обратиться к официальным источникам или консультантам, чтобы получить точную информацию.

Покупка и оформление автомобиля

Когда речь идет о покупке автомобиля в Сербии без наличия вид на жительство (ВНЖ), одним из вариантов является приобретение машины по нотариально заверенной доверенности. Существует также возможность покупки по договору купли-продажи, но лишь при условии, что вы планируете получить ВНЖ в течение месяца. Это связано с тем, что после заключения договора купли-продажи у вас будет месяц на регистрацию автомобиля, а для этого необходимо иметь ВНЖ. 

После нахождения подходящей машины вам необходимо убедиться, что продавец согласен продать ее по доверенности, однако не все продавцы готовы на это согласиться

В конечном счете, автомобиль все еще будет официально принадлежать продавцу, и в случае получения вами штрафов с камер, участия в дорожно-транспортных происшествиях или других непредвиденных ситуациях, потребуется участие продавца для разрешения этих проблем.

Не каждый продавец будет желать иметь такую связь и быть вовлеченным в эти процессы. Также следует обратить внимание на наклейку на лобовом стекле, срок которой должен быть достаточным, чтобы у вас было время зарегистрировать автомобиль на себя или продать его кому-то еще.

После осмотра автомобиля, удовлетворяющего вашим требованиям, и согласия продавца на продажу по доверенности, вы должны составить доверенность (образец доверенности может быть предоставлен), после чего обратиться к нотариусу, который заверит подпись продавца на документе. Затем вносите плату за автомобиль и продавец выдает вам ПТС (пластиковую карточку, аналогичную кредитной карте) и страховку. Рекомендуется также взять у продавца расписку о получении им определенной суммы в качестве оплаты за автомобиль. Продавец может попросить вас написать бумагу, в которой вы подтверждаете, что теперь вы несете полную ответственность за все происходящее с автомобилем. После этого можно приступать к использованию машины.

Стоит отметить, что данный способ покупки автомобиля связан с определенными рисками. В случае попадания к недобросовестному продавцу, он может отозвать доверенность и создать вам проблемы. Поэтому рекомендуется тщательно оценить надежность продавца перед совершением сделки по доверенности.

Процесс регистрации автомобиля при наличии у иностранного гражданина ВНЖ или ПМЖ включает следующие шаги:

  • Обратитесь в лицензированный пункт техосмотра, желательно выбрав такой, который имеет право самостоятельно выдавать новые регистрационные наклейки. Этот шаг называется «технички преглед» и включает проверку технического состояния автомобиля.

  • Оплатите все налоги и сборы, предусмотренные для регистрации автомобиля. Сумма налогов и сборов может различаться в зависимости от характеристик автомобиля, его возраста и других факторов.

  • Лично предоставьте все подготовленные документы в местное подразделение Министерства внутренних дел, отвечающее за регистрацию автомобилей (МУП). Здесь вам помогут заполнить соответствующие формы и проверят все необходимые документы.

Согласно законодательству, регистрация автомобиля включает в себя внесение информации о транспортном средстве и его владельце в единый реестр транспортных средств, который является частью единой информационной системы Министерства внутренних дел Сербии.

После успешной регистрации автомобиля владелец получает следующие документы:

  • Свидетельство о регистрации (саобраћајна дозвола), которое является разрешением на участие автомобиля в дорожном движении.

  • Номерные знаки (регистарске таблице), которые должны быть установлены на автомобиле.

  • Регистрационную наклейку (регистрациона налепница), которая наклеивается в нижнем правом углу лобового стекла с внутренней стороны.

Через год после регистрации автомобиля необходимо получить новую регистрационную наклейку, а затем повторять этот процесс ежегодно. Это связано с обновлением регистрационных данных и оплатой соответствующих сборов.

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Комментарии

1
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 42 минуты назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    сколько в Сербии стоит купить права?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Логотип MCC Group
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Общество

Особенности использования Российских водительских прав в Сербии. Процедура покупки и оформления автомобиля

Для российских граждан, проживающих или временно находящихся в Сербии, важно быть осведомленными о специфических требованиях, связанных с использованием российских водительских прав и процедурой покупки и оформления автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты этих вопросов.

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