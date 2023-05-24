Переезд в Сербию с домашним животным. Основные моменты для владельцев

Сербы очень дружелюбно относятся к домашним животным. На улицах сербских городов вы увидите множество людей, гуляющих со своими собаками.

Еще одним положительным аспектом является то, что в Сербии довольно широко разрешено присутствие собак в общественных местах. Большинство торговых центров и ресторанов с радостью принимают посетителей вместе с их питомцами.

Самые общие положения, которые необходимо соблюдать при перевозке питомцев за рубеж:

Ветеринарный осмотр и прививки: Обычно требуется наличие вакцинации против бешенства, чипирование животного и ветеринарный паспорт.

Международный паспорт для животных: Для перевозки домашних животных в другие страны, вам необходим международный паспорт для животных, который выдается ветеринаром. В этом паспорте должны быть отмечены все прививки и данные осмотра ветеринара.

Микрочипирование: Почти во всех странах мира введено обязательное микрочипирование животных. Убедитесь, что ваше животное имеет микрочип, соответствующий международным стандартам.

Подготовка к перелету: Перед полетом необходимо обеспечить комфорт и безопасность вашего животного. Рекомендуется предварительно ознакомиться с правилами авиакомпании, которой вы планируете воспользоваться, относительно перевозки домашних животных. Узнайте требования к размеру переноски, весу животного и возможности перелета.

Стоимость билета для питомца: Стоимость билета может варьироваться в зависимости от авиакомпании и типа перевозки (в салоне или в грузовом отсеке, что часто зависит от веса вашего питомца). Обычно стоимость составляет определенную сумму в дополнение к билету хозяина.

Важно отметить, что правила и требования могут изменяться, поэтому рекомендуется своевременно обратиться в ветеринарную клинику и авиакомпанию для получения актуальной информации.

Правила ввоза домашних животных в Сербию, согласно данным сайта Министерства иностранных дел Республики Сербия:

Ваш питомец должен быть идентифицирован с помощью микрочипа.

Питомец должен быть привит или ревакцинирован против бешенства с использованием зарегистрированной инактивированной вакцины, содержащей не менее одной антигенной единицы в дозе (стандарт ВОЗ) или рекомбинантной вакцины.

Питомец должен соответствовать любым профилактическим мерам, касающимся заболеваний или инфекций, помимо бешенства.

Питомец должен пройти тестирование крови для определения титра специфических нейтрализующих антител против вируса бешенства. Минимальный допустимый титр составляет не менее 0,5 МЕ/мл, и тестирование должно быть выполнено в лаборатории, уполномоченной Европейским Союзом. Тестирование должно проводиться не ранее чем через 30 дней после вакцинации и за три месяца до перевозки. Однако, повторное тестирование крови не требуется для питомцев, которые регулярно ревакцинировались после последнего титрования в соответствии с инструкцией производителя вакцины. При повторном ввозе питомцев данные о тестировании крови подтверждаются в паспорте.

Питомец должен быть сопровожден сертификатом, выданным компетентным органом конкретной страны. Правила перевозки питомцев компанией AirSerbia:

У вас должно быть разрешение на въезд домашнего питомца в страну назначения, а также другие документы, требуемые странами выезда, въезда и транзита. Также необходимы справка о прививке от бешенства и все актуальные справки о состоянии здоровья, которые могут потребоваться во время транзита, пересадки, прибытия или остановки в пути.

Ваш домашний питомец не должен быть опасным, агрессивным или иметь неприятный запах.

В одной переноске может находиться не более двух животных из одного помета.

Питомец вместе с переноской не должны превышать общий вес 8 кг. Переноска будет размещаться под сиденьем перед вами, поэтому ее максимальная сумма размеров должна быть 94 см (например, 40 длина x 30 ширина x 24 высота см).

На одного пассажира разрешена только одна переноска.

Переноска должна иметь сетчатое полотно для обеспечения вентиляции. Она также должна быть надежно закрыта, чтобы предотвратить открывание, и полностью защищена от возможных утечек жидкостей и отходов.

Переноска должна обеспечивать достаточное пространство для того, чтобы питомцу было комфортно. Питомец должен иметь возможность вставать, ложиться и поворачиваться внутри переноски.

Стоимость перевозки животного на рейсах AirSerbia между Сербией и Россией, составляет 70 евро, согласно прейскуранту на сайте авиакомпании.

Пожалуйста, обратите внимание, что указанные правила относятся к компании AirSerbia и могут изменяться или дополняться. Рекомендуется связаться с авиакомпанией напрямую для получения актуальной информации о правилах и требованиях для перевозки питомцев.

Переезд в Сербию с домашним животным может потребовать дополнительных усилий и четкого планирования, но с правильной подготовкой и соблюдением необходимых требований, ваш питомец сможет пережить этот переезд без проблем. Помните, что здоровье и благополучие вашего домашнего животного всегда должны быть на первом месте, поэтому всегда учитывайте актуальность изучаемой информации!