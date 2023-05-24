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Общество

Переезд в Сербию с домашним животным. Основные моменты для владельцев

Сербы очень дружелюбно относятся к домашним животным. На улицах сербских городов вы увидите множество людей, гуляющих со своими собаками.
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Переезд в Сербию с домашним животным. Основные моменты для владельцев

Еще одним положительным аспектом является то, что в Сербии довольно широко разрешено присутствие собак в общественных местах. Большинство торговых центров и ресторанов с радостью принимают посетителей вместе с их питомцами.

Самые общие положения, которые необходимо соблюдать при перевозке питомцев за рубеж:

Ветеринарный осмотр и прививки: Обычно требуется наличие вакцинации против бешенства, чипирование животного и ветеринарный паспорт.

Международный паспорт для животных: Для перевозки домашних животных в другие страны, вам необходим международный паспорт для животных, который выдается ветеринаром. В этом паспорте должны быть отмечены все прививки и данные осмотра ветеринара.

Микрочипирование: Почти во всех странах мира введено обязательное микрочипирование животных. Убедитесь, что ваше животное имеет микрочип, соответствующий международным стандартам.

Подготовка к перелету: Перед полетом необходимо обеспечить комфорт и безопасность вашего животного. Рекомендуется предварительно ознакомиться с правилами авиакомпании, которой вы планируете воспользоваться, относительно перевозки домашних животных. Узнайте требования к размеру переноски, весу животного и возможности перелета.

Стоимость билета для питомца: Стоимость билета может варьироваться в зависимости от авиакомпании и типа перевозки (в салоне или в грузовом отсеке, что часто зависит от веса вашего питомца). Обычно стоимость составляет определенную сумму в дополнение к билету хозяина. 

Важно отметить, что правила и требования могут изменяться, поэтому рекомендуется своевременно обратиться в ветеринарную клинику и авиакомпанию для получения актуальной информации.

Правила ввоза домашних животных в Сербию, согласно данным сайта Министерства иностранных дел Республики Сербия:

  • Ваш питомец должен быть идентифицирован с помощью микрочипа.

  • Питомец должен быть привит или ревакцинирован против бешенства с использованием зарегистрированной инактивированной вакцины, содержащей не менее одной антигенной единицы в дозе (стандарт ВОЗ) или рекомбинантной вакцины.

  • Питомец должен соответствовать любым профилактическим мерам, касающимся заболеваний или инфекций, помимо бешенства.

  • Питомец должен пройти тестирование крови для определения титра специфических нейтрализующих антител против вируса бешенства. Минимальный допустимый титр составляет не менее 0,5 МЕ/мл, и тестирование должно быть выполнено в лаборатории, уполномоченной Европейским Союзом. Тестирование должно проводиться не ранее чем через 30 дней после вакцинации и за три месяца до перевозки. Однако, повторное тестирование крови не требуется для питомцев, которые регулярно ревакцинировались после последнего титрования в соответствии с инструкцией производителя вакцины. При повторном ввозе питомцев данные о тестировании крови подтверждаются в паспорте.

  • Питомец должен быть сопровожден сертификатом, выданным компетентным органом конкретной страны.

    Правила перевозки питомцев компанией AirSerbia:

  • У вас должно быть разрешение на въезд домашнего питомца в страну назначения, а также другие документы, требуемые странами выезда, въезда и транзита. Также необходимы справка о прививке от бешенства и все актуальные справки о состоянии здоровья, которые могут потребоваться во время транзита, пересадки, прибытия или остановки в пути.

  • Ваш домашний питомец не должен быть опасным, агрессивным или иметь неприятный запах.

  • В одной переноске может находиться не более двух животных из одного помета.

  • Питомец вместе с переноской не должны превышать общий вес 8 кг. Переноска будет размещаться под сиденьем перед вами, поэтому ее максимальная сумма размеров должна быть 94 см (например, 40 длина x 30 ширина x 24 высота см).

  • На одного пассажира разрешена только одна переноска.

  • Переноска должна иметь сетчатое полотно для обеспечения вентиляции. Она также должна быть надежно закрыта, чтобы предотвратить открывание, и полностью защищена от возможных утечек жидкостей и отходов.

  • Переноска должна обеспечивать достаточное пространство для того, чтобы питомцу было комфортно. Питомец должен иметь возможность вставать, ложиться и поворачиваться внутри переноски.

Стоимость перевозки животного на рейсах AirSerbia между Сербией и Россией, составляет 70 евро, согласно прейскуранту на сайте авиакомпании.

Пожалуйста, обратите внимание, что указанные правила относятся к компании AirSerbia и могут изменяться или дополняться. Рекомендуется связаться с авиакомпанией напрямую для получения актуальной информации о правилах и требованиях для перевозки питомцев.

Переезд в Сербию с домашним животным может потребовать дополнительных усилий и четкого планирования, но с правильной подготовкой и соблюдением необходимых требований, ваш питомец сможет пережить этот переезд без проблем. Помните, что здоровье и благополучие вашего домашнего животного всегда должны быть на первом месте, поэтому всегда учитывайте актуальность изучаемой информации!

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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