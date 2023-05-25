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Общество

«Бели кáртон» или справка о регистрации иностранца по месту пребывания в Сербии. Что это и зачем он нужен?

Бели кáртон (белый картон), или справка о регистрации иностранца по месту пребывания, является важным документом для иностранцев, проживающих в Сербии. Он выдается местными органами управления, отвечающими за миграционные вопросы, и подтверждает официальную регистрацию иностранца на территории страны.
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«Бели кáртон» или справка о регистрации иностранца по месту пребывания в Сербии. Что это и зачем он нужен?

Зачем нужен бели кáртон?

Прежде всего, он служит доказательством законности нахождения иностранца в Сербии. 

Закон об иностранцах требует, чтобы каждый иностранный гражданин, находящийся в Сербии, получил «белый картон». Если регистрация по месту пребывания не будет получена вовремя или будет отсутствовать, это может привести к наложению штрафа в размере от 3 000 до 15 000 динаров.

Обычному туристу «белый картон» обычно не понадобится, но при пересечении границы или на паспортном контроле в аэропорту его могут запросить (отсутствие «белого картона» может привести к отказу в выезде из страны до уплаты штрафа, который будет назначен судом). Хотя такие случаи не так часты, лучше не рисковать, поскольку уже происходили неприятные ситуации на границе из-за отсутствия «белого картона».

Однако для людей, которые намерены находиться в Сербии на длительное время, «белый картон» является неотъемлемым документом, который потребуется во многих ситуациях. Без него невозможно получить временное разрешение на пребывание (ВНЖ), открыть банковский счет, зарегистрировать автомобиль на свое имя, подключить телефон или интернет по домашнему адресу, приобрести медицинскую страховку и так далее. Кроме того, «белый картон» будет требоваться при подписании любых документов, где необходимо указать домашний адрес.

Срок действия «белого картона» обычно не указывается в поле, предназначенном для указания срока окончания регистрации. Однако это не означает, что его действие неограничено.

Гражданам России, не имеющим внж, разрешается находиться на территории Сербии без выезда за границу не более 30 дней. По истечении этого срока они должны покинуть страну, и это автоматически аннулирует их регистрацию. При возвращении в Сербию им необходимо повторно пройти процедуру регистрации (белый картон) в полиции.

Если иностранец переезжает в другой отель или апартаменты, требуется регистрация по новому месту пребывания, и предыдущий «белый картон» становится недействительным.

Отель и апартаменты

При заселении в отель белый картон необходимо получить не позднее, чем в течение 24 часов с момента пересечения границы Сербии. При пребывании в отеле в Сербии туристу, в идеальном случае, необходимо всего лишь предоставить свой паспорт администратору при заселении, а на следующий день получить его обратно вместе с «белым картоном» — официальным документом о регистрации пребывания иностранца.

Возможно, это потребует некоторых усилий, однако владелец согласится сделать это (стоит отметить, что за незарегистрированное пребывание иностранца владельцу также грозит штраф в размере от 20 000 до 100 000 динаров для юридического лица и от 5 000 до 25 000 динаров для физического лица).

Долгосрочная аренда

При регистрации в частной квартире/доме белый картон необходимо оформить в течение 48 часов с момента пересечения границы. Если аренда жилья составляет более одного месяца, то необходимость посещения полиции для получения «белого картонa» возникает каждые 30 дней (за пребывание в Сербии свыше этого срока без вида на жительство предусмотрен штраф в размере от 10 000 до 50 000 динаров). 

Здесь могут возникнуть определенные сложности, связанные с необходимостью привлечения владельца жилья к этой процедуре, так как именно он подает заявление о регистрации своего арендатора. Возможны различные непредвиденные обстоятельства, такие как отъезд владельца в нужный день по личным делам или заболевание, и невозможность откладывать визит в полицию. Поэтому рекомендуется заранее позаботиться о возможности самостоятельной регистрации в полиции. 


Существует несколько способов решения этой проблемы:

  • Получить нотариально заверенную доверенность у владельца жилья на право самостоятельной регистрации в его квартире (доме) на протяжении всего срока аренды.

  • Включить это право непосредственно в договор аренды в отдельной графе.

  • Договориться с арендодателем о возможности оформления электронной регистрации. Для этого хозяину недвижимости необходимо иметь электронную подпись.

Обратите внимание на то, что в полицию надо подавать 2 экземпляра заполненного «белого картона» — один с печатью останется у вас, другой — в полиции.

Эти меры позволят туристам и арендаторам долгосрочного жилья в Сербии обеспечить соответствие требованиям официальной регистрации и избежать нежелательных последствий в виде штрафов.

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6 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    «Бели кáртон» или справка о регистрации иностранца по месту пребывания в Сербии. Что это и зачем он нужен?

    Бели кáртон (белый картон), или справка о регистрации иностранца по месту пребывания, является важным документом для иностранцев, проживающих в Сербии. Он выдается местными органами управления, отвечающими за миграционные вопросы, и подтверждает официальную регистрацию иностранца на территории страны.

    «Бели кáртон» или справка о регистрации иностранца по месту пребывания в Сербии. Что это и зачем он нужен?
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