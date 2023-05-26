Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Безопасность в Сербии: Гостеприимная страна на пути к демократическим преобразованиям

Сербия, расположенная в центре Балканского полуострова, представляет собой страну с богатой историей и культурным наследием. В последние годы Сербия активно работает над демократическими реформами, которые направлены на укрепление прав человека, гражданских свобод и правового государства.
19
Безопасность в Сербии: Гостеприимная страна на пути к демократическим преобразованиям

Одной из основных черт Сербии является ее дружелюбность. Сербы гордятся своим гостеприимством и открыты к приезжим из других стран. Туристы, посещающие Сербию, часто отмечают дружелюбие и гостеприимство местного населения. Эта атмосфера создает комфортную и безопасную обстановку для иностранных гостей.

Сербия также проявляет серьезное отношение к борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В последние годы были предприняты решительные шаги для укрепления правопорядка и судебной системы. Создание специализированных органов и усиление контроля помогли снизить уровень коррупции и организованной преступности в стране.

Одним из ключевых элементов демократических реформ в Сербии является укрепление прав человека и гражданских свобод. Страна активно работает над улучшением ситуации в области свободы слова, независимости средств массовой информации и свободы собраний. Гражданские общественные организации и независимые СМИ играют важную роль в поддержании демократических принципов и защите прав граждан.

Однако необходимо отметить, что Сербия, как и любая другая страна, сталкивается с вызовами в области безопасности. Это включает в себя проблемы, связанные с международной преступностью, наркотиками и миграцией. Однако благодаря активной работе правоохранительных органов, Сербия принимает меры для противостояния этим вызовам и обеспечения безопасности граждан.

В целом, Сербия продолжает стремиться к укреплению демократии и обеспечению безопасности своих граждан. Дружелюбная атмосфера, сотрудничество с международными организациями и реализация демократических реформ являются важными факторами, которые способствуют созданию безопасной и стабильной среды в стране.

Согласно последнему рейтингу безопасных стран 2023 года, представленного журналом Global Finance, Сербия занимает 58-е место из 128 стран. 

Этот рейтинг отражает уровень безопасности и стабильности в различных странах по ряду факторов, включая преступность, террористическую угрозу, политическую стабильность и другие аспекты, влияющие на общую безопасность общества.

Важно отметить, что Сербия показывает хороший результат в рейтинге, обходя такие страны, как США, которые занимают 65-е место, и Россию, находящаяся на 108-м месте. Это свидетельствует о том, что Сербия предоставляет достаточно высокий уровень безопасности для своих граждан и посетителей.

Первые три места в рейтинге занимают Исландия, Швейцария и Финляндия соответственно. А последнее — Филиппины.

Рейтинги безопасности являются важным инструментом для оценки безопасности страны и могут помочь в принятии информированных решений о путешествиях и инвестициях. Сербия продолжает стремиться к укреплению своей позиции в рейтингах безопасности, чтобы привлечь больше туристов и инвестиций, и обеспечить благополучие своих граждан.

В рамках усилий по борьбе с преступностью и незаконным оборотом оружия, в мае 2023 была проведена успешная операция, результатом которой стала сдача гражданами более 37 тыс. единиц нелегального оружия. Власти Сербии принимают эти меры для уменьшения риска преступности и обеспечения безопасности граждан.

Кроме того, важным достижением в борьбе с организованной преступностью этой весной стала успешная поимка балканского наркокортеля. Глава управления криминальной полиции Министерства внутренних дел Сербии, Нинослав Смолич, объявил об успешной международной операции, в ходе которой была разгромлена крупнейшая преступная организация, занимающаяся незаконным оборотом наркотиков на Балканах. Сотрудники МВД, действуя по приказу прокуратуры и совместно с Европолом, задержали 13 членов организации, состоящей из независимых ячеек, которые функционировали как Балканский картель.  Это значительный прорыв в области противодействия наркопреступности и подчеркивает решимость Сербии бороться с этой серьезной проблемой.

Вот несколько полезных советов от наших экспертов, которые помогут вам еще больше повысить вашу личную безопасность и обеспечить комфортное пребывание в Сербии:

  • Будьте внимательны в местах с большим скоплением людей, поскольку хотя количество карманников в Сербии намного меньше, чем в некоторых других странах, они все же могут присутствовать.

  • При аренде или покупке недвижимости обязательно обратитесь к юристу или юридическому консультанту, чтобы получить официальную юридическую поддержку. Это поможет обеспечить прозрачность процесса аренды или покупки.

  • Старайтесь избегать взяточничества. В случае возникновения подобной ситуации, лучше обращаться по законным путям, например, требовать составление официального протокола за нарушение правил дорожного движения или использовать медицинскую страховку в официальных медицинских учреждениях.

  • В финансовом плане в стране существует риск мошенничества, однако вы можете повысить свою безопасность, придерживаясь привычных правил поведения и мер предосторожности при снятии наличных денег с международных карт или при оплате покупок в интернете.

Соблюдение этих советов поможет вам насладиться безопасным и комфортным пребыванием в гостеприимной Сербии.

MCC Group

MCC Group

MCC Group

7 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Безопасность в Сербии: Гостеприимная страна на пути к демократическим преобразованиям

    Сербия, расположенная в центре Балканского полуострова, представляет собой страну с богатой историей и культурным наследием. В последние годы Сербия активно работает над демократическими реформами, которые направлены на укрепление прав человека, гражданских свобод и правового государства.

    Безопасность в Сербии: Гостеприимная страна на пути к демократическим преобразованиям
    19
    Логотип kondmar2020
    kondmar2020
    Личный бренд

    Формирование личного бренда. Сколько стоит продвижение личного бренда юриста

    На этот вопрос юристам я отвечаю диапазоном цен. И не потому, что не знаю, во сколько им обойдется та или иная услуга. Все цены известны, но стоимость для конкретного клиента зависит от нескольких вводных. Во-первых, от желаемого для юриста результата. Во-вторых, от усилий, которые нужно приложить, чтобы его добиться.

    Формирование личного бренда. Сколько стоит продвижение личного бренда юриста
    156
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    177
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы

    Держите выжимку самого лучшего за месяц из блога «Клерк». Узнаете, что изменили в ЕНП, кого будут кошмарить налоговики, и в каких видах учета путаются бухгалтеры.

    Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы
    433
    Логотип nlukina
    nlukina

    Дайджест самых топовых постов Трибуны этой недели. Про ЕНС, еще раз ЕНС и МРОТ

    Ура! Еще одна рабочая пролетела. А мы подбиваем ее итоги. Публикуем еженедельный дайджест самых популярных постов Трибуны. Напоминаю, выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

    Дайджест самых топовых постов Трибуны этой недели. Про ЕНС, еще раз ЕНС и МРОТ
    116
    Логотип Такском
    Такском
    Страховые взносы

    Как уменьшить патент на страховые взносы. Заявление о зачете

    В 2023 году порядок уменьшения патента на страховые взносы претерпел существенные изменения: он усложнился и стал на один шаг длиннее. Теперь помимо уведомления об уменьшении патента на взносы нужно направлять в ИФНС заявление о зачете. Разберем, какие способы уменьшения налога на ПСН предусмотрены в текущем году и как заполнить заявление о зачете.

    Как уменьшить патент на страховые взносы. Заявление о зачете
    236
    Логотип АКФО
    АКФО
    Госзакупки

    Как подготовить техническое задание на закупку услуг клининга, чтобы учесть максимальное качество и оптимальную стоимость

    Правильно составленное ТЗ позволит не только получать оптимальные коммерческие предложения на этапе отбора будущего контрагента, но и избежать возможных претензий со стороны ФНС, если вдруг выяснится, что контрагент использовал нечестные схемы ухода от уплаты налогов. Рассказали подробно, как его составить.

    Как подготовить техническое задание на закупку услуг клининга, чтобы учесть максимальное качество и оптимальную стоимость
    91
    Логотип Вадим Петров
    Вадим Петров
    НДС

    «Последнее китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой — от ФНС.

    Услуги общественного питания освободили от уплаты НДС при соблюдении некоторых условий. Глава ФНС Даниил Егоров сделал «последнее китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой.

    «Последнее китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой — от ФНС.
    103
    Читать еще